Esta sería la lesión de James Rodríguez y el tiempo que lo alejaría de Rayo Vallecano: alerta en la selección Colombia

James Rodríguez solo ha sido titular con Rayo Vallecano en un partido y ya sufrió su primera lesión - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Hay preocupación con James Rodríguez, que en medio de su falta de continuidad con el Rayo Vallecano, desde su debut a comienzos de septiembre, sufrió una molestia durante un entrenamiento y tanto aficionados como cuerpo técnico prendieron las alarmas por su estado físico.

A falta del parte médico, se conoció la que sería la lesión del mediocampista colombiano, cuyos próximos partidos en los que se tenía proyectado que apareciera eran frente al Alavés, por la Liga Española, y enfrentando al Villaumuriel por la primera ronda de la Copa del Rey.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, las alarmas están prendidas en la selección Colombia por lo que pueda pasar con James, dado que es el jugador más importante para el entrenador Néstor Lorenzo y lo necesita para la doble jornada de noviembre ante Uruguay y Ecuador.

¿Cuál sería la lesión de James Rodríguez?

Aunque el colombiano no es titular consolidado con el Rayo Vallecano, para nadie es un secreto que es importante para la plantilla por lo que puede aportar, ya sea desde el banco o la cancha, en las prácticas y la convivencia con sus compañeros, pues comparte toda su experiencia y talento.

Sobre la lesión, todo indicaría que James Rodríguez sufrió una sobrecarga muscular en su pierna izquierda, lo que provocó dicha molestia para sacarlo de la práctica del martes 22 de octubre y estaría pendiente la confirmación por parte del conjunto de Madrid.

James Rodríguez habría sufrido una sobrecarga muscular y se perdería el partido de Rayo Vallecano ante Alavés, de manera inicial - crédito @pvilla98/X

“Las primeras exploraciones realizadas a James Rodríguez confirman que sufre una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Descartada rotura muscular. Precipitado que esté contra el Alavés, pero se probará durante la semana”, dijo el periodista Pablo Villa, del medio español Radio Marca.

Aunque no se tiene información precisa por el momento, la primera versión de la lesión es que le daría para una semana o dos de recuperación, con los que se perdería los juegos ante el Alavés y el Villamuriel, este juego era clave porque tenía más opción de ser titular.

De los seis partidos que James Rodríguez fue convocado en Rayo Vallecano, solo en uno fue titular - crédito @jamesrodriguez10/X

Con respecto a la selección Colombia, por el momento esperaría a que su recuperación no tarde demasiado, debido a que a finales de octubre saldrá la convocatoria de las eliminatorias para los encuentros ante Uruguay, en Montevideo, y Ecuador, en Barranquilla.

“Hay mucha competencia”

‘Isi’ Palazón, volante del Rayo Vallecano, habló en el programa En clave de franja sobre cómo ha sido su relación con James Rodríguez, al cual admira mucho, al igual que sus compañeros: “Es uno más. Estamos encantados y orgullosos de que un jugador de su talla esté con nosotros”.

El mediocampista también se refirió a cómo vive estas semanas como suplente, ya que no era su plan inicial por su desempeño con la selección Colombia y en la Copa América: “Somos una plantilla muy amplia. En muchas posiciones hay 2 y 3 jugadores y hay mucha competencia. Las diferencias entre jugadores son mínimas y al final el ‘míster’ es el que decide”.

James Rodríguez tendría molestia en Rayo Vallecano por ser suplente, según el volante Isi Palazón - crédito Rayo Vallecano

Para Palazón, es normal que el cafetero se encuentre algo molesto por la situación, dado que venía de malas experiencias en Olympiacos y São Paulo al no contar con muchas oportunidades: “La gente que no juega se enfada y tiene su duelo, pero cuando eso pasa todos queremos lo mejor y el bien del equipo. Y con James no es una excepción”.

El volante terminó diciendo que “todo lo que se escucha afuera no hace daño adentro”, por las críticas tanto a James por no aportar lo suficiente al Rayo Vallecano, como al técnico Íñigo Pérez al no incluirlo en la formación titular.