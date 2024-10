James Rodríguez no tendría muchas esperanzas de brillar en Rayo Vallecano: “Seguirá esperando su oportunidad”

James Rodríguez volverá al Rayo Vallecano después de sus partidos con la selección Colombia en eliminatorias - crédito @jamesrodriguez10/X

Vuelve la actividad al fútbol europeo después de la doble jornada FIFA, se reanudan las ligas más importantes en el continente y James Rodríguez se reportó con el Rayo Vallecano para el encuentro ante Mallorca, el sábado 19 de octubre, por la Liga Española.

Sin embargo, para el colombiano parece que no hay muchas esperanzas de que se consolide en el conjunto de Madrid, en el que actualmente solo disputó uno de cinco encuentros en condición de titular, sin marcar goles ni aportar asistencias a sus compañeros por la falta de oportunidades.

Lo que llama la atención de la situación es que en la selección Colombia, James Rodríguez retomó su camino a la estrella que brilló en el mundial de Brasil 2014, todo gracias a Néstor Lorenzo, que pese a la falta de minutos y sus problemas a nivel de clubes, le ofrece cosas que lo ayudan a mejorar.

“No fue suficiente para Iñigo y muchos aficionados”

James Rodríguez llegó a Rayo Vallecano como una flamante estrella y un golpe en el mercado de fichajes, producto de su experiencia en Europa, su paso por grandes equipos y que venía de ser el mejor jugador de la Copa América con seis asistencias y un gol.

Con el paso de las semanas, todo cambio y se tornó en contra de James, según un análisis del diario Marca sobre lo que pasa con el colombiano: “Si bien se sabía que James no hizo pretemporada y que venía sin jugar casi más de 50 días, se entendía la razón de no ser titular. “Está gordo”, “no tiene el físico para correr”, eran algunas de las palabras que se escuchaban en su llegada a Madrid.”

De los cinco partidos que James Rodríguez fue convocado en Rayo Vallecano, solo en uno fue titular - crédito @jamesrodriguez10/X

“En el primer parón, el colombiano estuvo poco menos de cinco entrenamientos y se fue con su selección a disputar partidos de eliminatorias, donde aportó en los dos goles y, que con ayuda del cuerpo médico, pudo ponerse en forma para sumir esos dos encuentros. Donde tuvo doble asistencia y gol”, añadió.

El medio español señaló que no solo el técnico de Rayo Vallecano no le da la confianza a James, sino que ahora los hinchas no guardan la misma paciencia que antes: “En redes sociales algunos rayistas decían que él debía correr, sacrificarse para ir a defender y que por ser él no tenía excusa de no hacerlo”.

Tal parece que la temporada de James Rodríguez con Rayo Vallecano no le garantizaría la titularidad, sino que dependerá de cómo aporte en los partidos - crédito @jamesrodriguez10/X

“Nadie está por encima de nadie”

El diario ibérico explicó que, pese a sus partidos con la selección Colombia, no son suficientes para el Rayo Vallecano y así quedaría visto en octubre: “Participó en tres goles, dos asistencias y siendo el hilo del equipo. Aun así, con lo visto en el partido contra Chile, muy probablemente el colombiano sea suplente en el partido contra Mallorca”.

James Rodríguez fue figura con 'Los Cafeteros' ante Chile por eliminatorias - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Un punto clave en la situación de James Rodríguez es la manera como la Tricolor y el Rayo Vallecano juegan, pues son totalmente distintos para el volante: “En su Selección juegan para él, bien se lo comentó un compañero de equipo en un comentario: ‘Acá estamos pa’ usted, usted solo dibuje, genio’. Mientras que en el Rayo la idea está en que nadie está por encima de nadie y todos deben cumplir con su labor por el bien del club”.

“Su proceso de adaptación ha tomado más tiempo de lo esperado. Entrará en partidos donde el contexto lo amerite y su zurda pueda resolver en alguna pelota quieta. Por ahora, James Rodríguez seguirá esperando su oportunidad de poder brillar en Vallecas”, finalizó de decir el medio de comunicación, con el que sentencia la temporada del mediocampista.