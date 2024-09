“Horroroso lo que pasó en el Atanasio Girardot, que los dos pierdan”, Javier Hernández Bonnet

Javier Hernández Bonnet entre risas da indicios de su retiro de los medios - crédito Armando Plata/Facebook

Tras los incidentes ocurridos en el Atanasio Girardot de Medellín entre las barras bravas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla y que dejó 20 heridos, más un policía herido.

Por esta razón, las reacciones de la prensa deportiva de Colombia, de los fanáticos que rechazan la violencia y todo el mundo del fútbol puso los ojos en Medellín sobre lamentables sucesos que todavía tienen repercusión en el mundo del fútbol.

En esta ocasión, Javier Hernández Bonnet habló sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2024 en las gradas del Coliseo de las 70. Bonnet expresó su descontento sobre la novedad con la que se conoció la novedad sobre la solicitud del Junior de Barranquilla sobre pedir los tres puntos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Horroroso lo que pasó en el Atanasio Girardot, que los dos pierdan”

El partido de Atlético Nacional vs. Junior, fue suspendido a los 54 minutos por violencia entre hinchas y Dimayor confirmó que no se reanudará - crédito Juan Cardona / Colprensa

La situación se presentó en el programa radial de Blog Deportivo de Blu Radio el 27 de septiembre de 2024 en donde reaccionó y señaló directamente al cuadro barranquillero sobre pedir los puntos y así se refirió al tema: “Me parece horroroso que Junior piense en reclamar los puntos, que los dos pierdan”, comenzó en su intervención el experimentado periodista.

En adición a lo que comentó del tema, comentó que el “fútbol llora”, por estos incidentes ocurridos: “Es indescriptible todo. Yo me resisto a creer las versiones sobre lo que me comentaron de lo que pasó en el Atanasio Girardot de no ser por los videos que circulan en redes sociales, fue una noche terrorífica en Medellín entre Atlético Nacional y Junior, es duro ver a seres humanos colgando desde las tribunas porque fueron empujados por otros, es indignante”, expresó con tristeza y decepción Javier Hernández Bonnet.

Pero no todo fue lamentos e indignación, también el comentarista de Gol Caracol habló que estos sucesos dejan una enseñanza y hay que quedarse con ello: “El fútbol como juego nos deja muchas enseñanzas pero también en la misma vida. No nos olvidemos que este deporte es el reflejo de lo bueno que ocurre en la sociedad puede colocar en práctica, pero con lo que pasó ayer, veo que desde hace rato falta una mano enérgica en contra de este tipo de acciones”, concluyó.

Así seguirá la jornada del fútbol colombiano desde el 27 de septiembre hasta el 30 de septiembre

En el último encuentro entre estos dos clubes, terminaron empatados a un gol en el Polideportivo Sur-crédito David Jaramillo García/Colprensa

27 de septiembre de 2024

Partido: Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira

Estadio: Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo

Árbitro: Steven Camargo

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

28 de septiembre de 2024

Partido: La Equidad vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: de Techo de Bogotá

Árbitro: Carlos Ortega

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Once Caldas vs. Independiente Medellín

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: de Palogrande de Manizales

Árbitro: Andrés Rojas Noguera

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Partido: América de Cali vs. Fortaleza CEIF

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Árbitro: Alejandro Moncada

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Millonarios FC vs. Envigado

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Árbitro: Jhon Hinestroza

Transmisión de TV: Win + Fútbol

29 de septiembre de 2024

Partido: Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Carlos Betancur

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Jaguares de Córdoba vs. Junior de Barranquilla

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Jaraguay de Montería

Árbitro: Jhon Hinestroza

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Wilmar Roldán

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

30 de septiembre de 2024

Partido: Patriotas de Boyacá vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: La Independencia de Tunja

Árbitro: Edilson Ariza

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol