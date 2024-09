Omar Albornoz está feliz en Bogotá y dejó un mensaje al Junior de Barranquilla: “Eso ya no existe”

Tras su paso sin pena ni gloria por Junior de Barranquilla, el cartagenero de a poco encuentra su mejor versión en Santa Fe - crédito @omar_albornoz/Instagram

Omar Albornoz ha encontrado una nueva oportunidad en el fútbol profesional tras un año sin jugar en el Junior de Barranquilla. Ahora, como extremo izquierdo en Independiente Santa Fe, ha demostrado su valía al anotar un gol en la victoria contra Fortaleza en el Metropolitano de Techo.

Durante una entrevista con El VBAR de Caracol Radio, el cartagenero, de 28 años, expresó su satisfacción con su desempeño actual y su integración en el equipo capitalino.

El deseo de Omar Albornoz con Independiente Santa Fe

El cartagenero, de 28 años, se siente a gusto en el conjunto Cardenal - crédito @omar_albornoz/Instagram

El ex Deportes Tolima compartió sus aspiraciones y el compromiso que lo llevó a Santa Fe. “Vine aquí con una ilusión muy grande y el deseo de ser campeón. Por eso vine con esas ganas, con la entrega, con ese compromiso y trabajo”, comentó Albornoz. A pesar de su inactividad previa, el futbolista ha logrado retomar su ritmo de juego, lo que atribuye a su constante entrenamiento y dedicación.

El técnico Pablo Peirano ha sido fundamental en la adaptación de Albornoz al esquema táctico del equipo. La salida de Francisco Chaverra a mitad de año dejó vacante la posición de extremo por izquierda, y Albornoz ha sabido aprovechar la oportunidad para consolidarse como titular. “Es un equipo con una idea de juego muy pronunciada desde un grupo selectivo que es muy bueno. Llego a una familia que juega muy bien al fútbol, que está muy bien preparada”, afirmó el jugador.

La exigencia del entrenador uruguayo ha sido un factor clave en el rendimiento de Albornoz. “El profe Peirano trabaja muy intenso, quizás nunca había trabajado así. Pero me he sentido muy bien, la exigencia creo que sirve mucho para que el jugador se sienta mejor, y créanme que me ayuda bastante, me he sentido bastante feliz”, reconoció el futbolista. Además, destacó el buen ambiente y el apoyo del equipo como elementos que han facilitado su adaptación y mejora continua.

Albornoz también habló sobre la dificultad y el compromiso que requiere su posición en el campo. “Es una posición de las más difíciles, requiere de mucha preparación, de mucho compromiso, pero me he sentido muy bien, muy tranquilo, muy cómodo. Sé que me falta mucho más por dar, pero sé que puedo seguir mejorando, el grupo me apoya, entonces ya queda en mí, seguirme preparando para lo que se viene”, expresó.

La relación con el cuerpo técnico y sus compañeros ha sido otro aspecto positivo en su experiencia en Santa Fe. “En el equipo me abrieron las puertas, me cobijaron bien y me he sentido demasiado feliz. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con Santa Fe”, concluyó Albornoz.

Junior de Barranquilla ya es parte del pasado

Omar Albornoz jugó en entre 2022 y 2024 en el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Sobre su paso en el Junior de Barranquilla, Albornoz dijo que: “Siempre las cosas pasan por algo, siempre he dicho que todo es un aprendizaje. De pronto sentí que me faltaron más oportunidades, pero para mí eso ya pasó, eso ya no existe. Mi presente y mi futuro es Independiente Santa Fe, donde me siento muy feliz, donde estoy dando lo mejor de mí, y sé que puedo dar mucho más”, puntualizó Omar Albornoz.

Con la camiseta del cuadro Tiburón, al que arribó a comienzos de 2022 procedente del Deportes Tolima, Omar Albornoz disputó por todas las competiciones un total de 52 partidos con saldo de cinco goles y tres asistencias en 2.206 minutos en cancha.

Con el triunfo sobre los ‘Amix’, Independiente Santa Fe se ubica en la quinta casilla en la tabla de posiciones con 16 puntos. En su próxima salida, el ‘León’ se medirá en el Nemesio Camacho El Campín ante Alianza FC a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) por Win Sports+.