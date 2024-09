Carlos Antonio Vélez lanzó nueva crítica a Néstor Lorenzo por Jhon Jáder Durán: “Es darle ventaja al rival”

El comentarista se refirió al presente de Jhon Jáder Durán en Aston Villa - crédito Win Sports/@nestorglorenzo/Instagram

Gran presente del delantero Jhon Jáder Durán, que continúa de romance con el gol. El delantero colombiano anotó en la victoria del Aston Villa sobre Wycombe Wanderes por la tercera ronda de la Copa de la liga.

El atacante, de 20 años, marcó el segundo gol de su escuadra sobre los 85 de juego tras una falta dentro del área que el mismo provocó. El exEvigado cobró de pierna zurda desde los 12 pasos dejando sin chances al golero rival.

Carlos Antonio Vélez y su solicitud para Lorenzo

El buen momento que atraviesa Jhon Jáder Durán no lo ha pasado por alto el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, que en su espacio de Palabras Mayores de Antena 2, se refirió a la actuación del antioqueño que en lo que de la temporada acumula cinco goles con el Aston Villa.

El polémico comentarista hizo un análisis del mapa de calor de Durán (lugares en donde un jugador tiene más apariciones en la cancha) durante el último encuentro por la Carabao Cup, y aprovechó para hacerle una solicitud a Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia.

“Qué bueno sería que esto lo viera el “bueno” de Lorenzo (…) lo pone a jugar por donde él (Durán) no juega. No niego que él tenga una lateralidad, es evidente que él puede en cualquier momento desde afuera, pero no se puede poner afuera porque eso es capitular, eso es darle ventaja al rival. El mapa de calor lo demuestra, es muy sencillo (…) que un jugador en el fútbol actual tiene que estar por todas partes, sí, que hay que mantener con esos multiusos zonales, sí, pero se tiene que sacar el mejor provecho del jugador”, apuntó Carlos Antonio Vélez.

Y agregó: “En dos años este va a estar entre los mejores delanteros del mundo y se lo van a pelear después de los partidos contra Argentina y contra Perú ha marcado al Everton, Wolves, Wycombe Wanderes, jgando pedazos de partidos. Lo de Durán es totalmente diferencial”.

Jhon Jáder Durán jugó 90 minutos del partido que terminó con un triunfo apretado tras el descuento de Richard Kone en el tiempo de adición. El cafetero fue los mejores calificados del Aston Villa con 7.5, de acuerdo con los registros de 365 Scores.

Arsenal tiene en el radar a Jhon Jáder Durán

Mikel Arteta ha mostrado una preferencia por Gyokeres, que ha tenido un rendimiento destacado con 14 goles en nueve partidos esta temporada. Sin embargo, la cláusula de rescisión del delantero sueco no estará activa antes de enero, lo que complica su adquisición.

En este contexto, Duran, de 20 años, ha captado la atención del club londinense. El joven colombiano ha tenido un buen comienzo de temporada con el Aston Villa, anotando cinco goles en cuatro partidos, principalmente como suplente, un rol que probablemente mantendría inicialmente en el Arsenal.

“El Arsenal está siguiendo de cerca al delantero del Aston Villa, Jhon Duran, como opción alternativa a Viktor Gyokeres en ataque antes de la ventana de transferencias de enero” señaló FootballTransfers,

Durante el verano, Chelsea también mostró interés en el delantero cafetero, pero no pudo igualar la valoración de 50 millones de euros del Aston Villa, lo que resultó en el rechazo de su oferta. Dado el buen desempeño del jugador en las primeras semanas de la temporada, se espera que el club de Birmingham exija una cifra aún mayor para considerar su traspaso en enero.

El director deportivo del Aston Villa, Monchi, ha abordado la situación de Durán, revelando que el delantero quería dejar el club en verano.

“Si hay un club que realmente cree que Durán puede convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo es el Aston Villa. Hay nada menos que 40 clubes que quieren a Durán”, afirmó Monchi.

La próxima salida de Aston Villa por Premier League será el domingo 29 de septiembre ante el Ipswich en condición de visitante. El encuentro está programado a las 8:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Disney+ Premium.