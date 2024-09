Arturo Reyes aún no habría recibido su carta de despido en Junior: incluso le seguirían pagando

Arturo Reyes fue despedido de Junior durante la mañana del 3 de septiembre, antes de empezar un entrenamiento - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla empezó una nueva etapa con César Farías para mejorar la campaña en el segundo semestre de 2024, que luego de la eliminación en la Copa Libertadores, tiene la Liga BetPlay y la Copa Colombia para ganar un título y clasificar a un torneo internacional.

Arturo Reyes fue el entrenador al que señalaron como responsable de los malos resultados, pero que aún no es despedido de manera oficial, como lo explicó el timonel que dejó el cargo el martes 3 de septiembre, ante la sorpresa de los hinchas y medios de comunicación.

El samario también afirmó que sentía el apoyo de los aficionados, esperaba que las cosas se resolvieran en poco tiempo y mejorara la campaña del Junior, pero no le pareció correcto que, mientras estaba trabajando, ya se estaba buscando a su reemplazo y se presentó poco tiempo después.

“No he podido conversar con ellos”

Cuando Arturo Reyes fue despedido del Junior en el primer semestre de 2023, previo a que Hernán Darío Gómez tomara el cargo, se conoció que seguía vinculado a la institución y eso le permitió volver al banquillo para agosto del mismo año, un día después de que Bolillo renunciara por la eliminación en Copa Colombia.

Tal parece que la situación sería la misma en 2024, pues Reyes reveló que aún no conversa con los directivos sobre su salida, al punto de que, por ahora, no recibe una carta en la que se oficialice su despido y dejara clara su situación laboral en adelante.

El técnico Arturo Reyes sufrió su primera derrota con Junior en la Copa Libertadores, ante Colo Colo en Chile - crédito Andre Coelho/EFE

“No he tenido comunicación con la gente del Junior, hubo un inconveniente con el número mío, que salió en televisión y recibí más de 500 mensajes en casi 12 horas. Me toco cambiar el número y no he podido hablar con nadie”, dijo el timonel en El Vbar Caracol.

Reyes explicó que solo habló con una persona en Junior, que fue la encargada de informarle su salida el 3 de septiembre, pero que sigue a la espera de esa reunión para definir su desvinculación, ya que al no tener un documento que lo confirme, le estarían pagando su salario.

Este es el comunicado en el que se informa la salida del técnico Arturo Reyes de Junior - crédito Junior FC

“A mí la razón me la da el gerente, pero no he podido conversar con ellos, hace dos días hablé con el que para saludarme y saber cómo estaba, buscó el número mío, pero con esta institución no habrá un problema”, dijo el samario, a la espera de un pronunciamiento del club.

“El barco no se estaba hundiendo”

Una de las críticas de Arturo Reyes al Junior fue por la llegada de César Farías, que se dio incluso antes de que le informaran de que iba a ser despedido, incluso El Heraldo filtró una imagen en la que el venezolano dirigió la práctica el día en que el samario salió del cargo.

“Eso no debería ser así, pero ellos ya tomaron la decisión y se demoraron en conseguir la persona que debía comentármelo, pero eso ya es pasado”, afirmó el entrenador, el cual fue informado en horas de la mañana antes de comenzar el entrenamiento.

El venezolano no lo pensó dos veces para dirigir al Junior de Barranquilla - crédito @juniorclubsa/Instagram

El extécnico de Junior también dejó claro que sentía que la campaña tenía tiempo para mejorar: “El barco no se estaba hundiendo, yo he sentido el apoyo de la gente, precisamente unos días antes de ese partido sentimos el apoyo de algunas barras y no sé qué pudo haber pasado antes del duelo con Santa Fe, las cosas cambiaron respecto a las barras”.

“Pero es el ambiente de un equipo que quería clasificar en Libertadores luego de casi 13 años y quedamos primeros siendo invictos. El gol nos costó en octavos y el fútbol es de goles, por eso Colo Colo está disfrutando la Libertadores con River”, agregó.