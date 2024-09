Néstor Lorenzo respondió a las polémicas declaraciones del Kun Agüero tras la victoria de Colombia sobre Argentina

El entrenador de la selección Colombia se mantiene invicto en las eliminatorias a la copa del mundo de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, respondió a las declaraciones de Sergio Kun Agüero sobre su celebración del gol de Yerson Mosquera en el partido contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante una entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el argentino afirmó que no había escuchado directamente las palabras de Agüero y que no le interesaba profundizar en el tema.

El exjugador argentino Sergio Kun Agüero había cuestionado la manera en que Lorenzo celebró el gol de Mosquera, que significó el 1-0 parcial en la fecha 8 de la Eliminatoria Sudamericana.

A través de una transmisión en una plataforma, Agüero expresó que le parecía extraño ver a un entrenador argentino festejar el gol de otro país. “¿Les parece bien que un entrenador argentino grite el gol de otro país? No lo hablo por el entrenador de Colombia, pero es una sensación rara, ¿no? Tampoco soy entrenador, es trabajo, obviamente es trabajo”, comentó el exdelantero de Atlético de Madrid.

En su respuesta, Lorenzo destacó que no había prestado atención a las declaraciones de Agüero y que no consideraba necesario involucrarse en la controversia.

“La verdad es que no lo escuché a él, pero me dijeron. No me metí en eso. Me parece que no vale la pena. Yo nunca critico lo que nos pasa. Y él fue un gran jugador y es una gran persona. No lo escuché directamente a él. Me lo dijeron y dije: ‘Bueno, no pasa nada’”, expresó Lorenzo en Blu Radio.

El partido entre Colombia y Argentina ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días, especialmente en Argentina, debido a la victoria de la selección colombiana. Las declaraciones de Agüero y la posterior respuesta de Lorenzo han añadido un nuevo capítulo a la discusión sobre el comportamiento de los entrenadores y jugadores en el fútbol internacional.

Su análisis después de la Copa América

El entrenador se mantiene invicto con la selección Colombia en las eliminatorias - crédito @nestorglorenzo/Instagram

A pesar de no conseguir el título en Estados Unidos, la selección Colombia cumplió una destacada actuación en el certamen continental. Lorenzo explicó para la cadena radial que asimilar la derrota ante Argentina fue un proceso muy complicado.

Así mismo, se refirió a lo sucedido en la final que tuvo que retrasarse por varias horas debido a los desmanes generados por las personas que colaron al Hard Rock Stadium de Miami, además del show de entretiempo que demoró cerca de 25 minutos, factores que según Lorenzo afectaron de una u otra manera el rendimiento de Colombia sumado al desgaste físico de los partidos anteriores.

“Pero nunca salí a hablar, ni a decir, ni a llorar por eso. Así que no prefiero intoxicarme. La verdad que quiero trabajar, mirar para adelante y bueno, guiar de la mejor manera posible a la selección (…) Bueno, había mucha adrenalina y mucha emoción contenida también que uno es el que trabaja y que vive para esto”, dijo el estratega cafetero.

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia

Por la novena y décima jornada de las clasificatorias, la Tricolor volverá a tener acción el jueves 10 de octubre ante Bolivia. El encuentro ante los del altiplano se jugará en el estadio de El Alto, que está aproximadamente a 4.150 metros al nivel del mar.

Pese a las críticas recibidas por esta sede, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó el escenario para el juego ante Colombia, que se jugará a las 2:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión del Gol Caracol y Canal RCN.

Posteriormente, el 15 de octubre, la selección Colombia se verá las caras con Chile en el Metropolitano de Barranquilla a partir de las 3:30 p. m.