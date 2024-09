Técnico de la Liga BetPlay se fue en contra de Dimayor por el calendario: “No se puede entrenar”

Equipos como Santa Fe son afectados por los duelos aplazados y el calendario apretado de la Liga BetPlay, y un técnico lanzó su queja a Dimayor - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está cerca de volver a su normalidad después de la realización del Mundial Femenino sub-20, el cual provocó que se modificara buena parte del calendario de competencias en el fútbol colombiano, afectando a cinco equipos del campeonato.

Uno de los técnicos del torneo Finalización criticó a la Dimayor por la manera como han llevado a cabo las competencias en el segundo semestre de 2024, pues le queda poco tiempo para preparar a sus jugadores por los juegos que tienen que disputar de manera seguida.

Esa situación es la que podrían vivir conjuntos como Millonarios, Santa Fe, Medellín, Atlético Nacional y América de Cali, a los que se le debieron aplazar algunos compromisos porque sus estadios fueron utilizados para el mundial, en el caso de los cuadros de Bogotá se quedaron sin Techo ni El Campín.

“Necesitamos un torneo con mejor planeación”

En los últimos años, se volvieron constantes las quejas, críticas y malos comentarios hacia la Dimayor por el sistema de campeonato en la Liga BetPlay, ya que algunos equipos deben disputar muchos juegos en una temporada y provoca tanto lesiones como falta de tiempo para el descanso.

Luis Fernando Suárez, entrenador del Deportivo Pereira, criticó a la División Mayor en charla con El Alargue Caracol por esa situación: “En determinado momento, hay que escuchar a los entrenadores y a los jugadores para ver de qué manera se puede hacer un torneo mejor”.

Luis Fernando Suárez afirmó que el calendario de la Dimayor no está bien planeado porque los entrenadores no les queda tiempo de preparar partidos - crédito Colprensa

“Yo no niego, y ahora lo valoro porque hay muy buenos jugadores en un torneo donde hay unas exigencias muy altas, que la Liga podría ser mucho mejor. Necesitamos un torneo con mejor planeación, porque uno como entrenador de fútbol lo que más le gusta es planear”, añadió.

Suárez dijo que ya no le queda tiempo para preparar un entrenamiento de la mejor manera: “Me parece que, en ese sentido, sí tendrían que hacerse necesariamente algunas cosas diferentes. Hay un montón de equipos que han jugado un montón de partidos, a nosotros nos van a tocar, a principios de octubre, entre 6-7 partidos para jugarlos en 20 días, o sea que hay que hacer cosas diferentes, no se puede entrenar. Hay un montón de cosas que ojalá se puedan mejorar”.

“Eso va en detrimento de que el jugador”

El entrenador siguió diciendo en el medio radial que, pese a que la cantidad de encuentros sea beneficiosa para no perder el ritmo, iría en contra de las condiciones físicas de muchos deportistas: “Es posible que uno tenga situaciones en las cuales uno necesite estar jugando constantemente, el ritmo de partidos es mucho mejor. Antes hablaban los porteros y decían que si no tenían ritmo de competencia, tendrían problemas. Bueno, yo creo que eso se da para todos”.

Así quedó el calendario de competencias para el segundo semestre de 2024 en el fútbol colombiano - crédito Dimayor

“Es bueno jugar constantemente. Ahora es cada cuatro días y antes era cada siete, entonces uno tenía ya un plan establecido y el cuerpo se adaptaba a esas cosas. Hoy, en determinado momento, te dicen que mañana hay partido, pero a las tres o cuatro horas te dicen que no hay y se cambió para dentro de un mes. Ahí ya no sabes qué hacer. Eso va en detrimento de que el jugador, con solo entrenamientos, funcione bien, entonces me parece que la competencia es necesaria tenerla”, dijo el técnico de Pereira.

Suárez puso como ejemplo su duelo ante Alianza, el 12 de septiembre, en el que no le quedó mucho tiempo para enfrentar al América: “Los jugadores van a sentir ese cansancio de 48 horas. Yo, supuestamente, tengo que trabajar tácticamente, pero no puede hacerlo porque el grupo está cansado y después tengo que trabajar a las 6-6:30 de la mañana, porque el vuelo nuestro es a las 10-10:30 de la mañana, viajar a Bogotá y de allá a Villavicencio”.

Deportivo Pereira jugó el 12 de septiembre ante Alianza y tres días después deberá visitar al América en Villavicencio - crédito Colprensa

“Hay un montón de cosas, que no son quejas, sino situaciones que se dan en este momento del fútbol. Tengo que estar mirando, casi que hacerle una radiografía, y estar hablando con los jugadores para armar el mejor equipo. Esos son los problemas que se dan por la falta de planeación. Vamos a hacer lo mejor posible en ese partido contra América en Villavicencio, para que las cosas salgan bien, independientemente de esas quejas que el técnico está sacando en este momento”, finalizó.