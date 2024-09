Las modificaciones en los horarios de los partidos de Millonarios y América por la Copa del Mundo Femenina Sub-20

Leonardo Castro de Millonarios y Daniel Bocanegra de América de Cali disputando un balón en El Campín de Bogotá-crédito Mariano Vimos/Colprensa

La programación del fútbol profesional colombiano en la fecha número 10 presentó cambios en los encuentros que se llevarán el 15 de agosto de 2024. El anuncio lo realizó la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) y argumentó que los cambios se deben a la realización de la copa del mundo femenina Sub-20 de la FIFA que se desarrolla en nuestro país.

El objetivo principal de esta medida fue de no cruzar los encuentros del balompié nacional, con el encuentro de la selección Colombia ante Países Bajos, por los cuartos de final del mundial juvenil.

De esta forma lo comunicó Dimayor

En el comunicado que emitió el ente rector del fútbol, se notificó la situación de la siguiente forma, explicando que la prioridad estará para los partidos del mundial femenino: “La Dimayor, se permite informar a la opinión pública los cambios de horario para los partidos de la Liga BetPlay que se disputarán el domingo 15 de septiembre. Como se informó con antelación, la programación de los encuentros entre América de Cali vs. Deportivo Pereira y La Equidad vs. Millonarios FC podían varias dependiendo de la clasificación y posterior programación del encuentro de la selección Colombia femenina vs. Países Bajos por el Mundial Sub20 que se disputa en nuestro país” notificó el organismo más importante del fútbol profesional colombiano.

Así lo notificó en su página web el cambio de horarios, la división del fútbol profesional colombiano - crédito página oficial Dimayor

Que pretende esta medida

El fin que tiene esta modificación es evitar que los cruces de los partidos de la Liga BetPlay se crucen con los partidos de la selección Colombia.

Así quedaron los horarios de los partidos de América de Cali y Millonarios

Fecha 10

15 de septiembre

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Bello Horizonte-Rey Pelé

La Equidad vs. Millonarios

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Últimos antecedentes entre América de Cali y Deportivo Pereira

La victoria 2-1 de América de Cali sobre Deportivo Pereira le permite llegar al cuarto lugar de la tabla de posiciones

Otro de los duelos atractivos y que promete emociones, será el encuentro entre Matecañas (apodo popular por el cual se reconoce al Deportivo Pereira) y Diablos Rojos.

El último encuentro entre estos dos clubes se llevó a cabo el 2 de marzo de 2024 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en donde Pereira ganó por 2-0 al América de Cali, con goles de Carlos Darwin Quintero al 45 y de Jhonny Jordan al 50 de partido.

En lo que se refiere al último encuentro de estos clubes en donde América actúo como local, se llevó a cabo el 24 de abril de 2023 (en aquella ocasión en el Pascual Guerrero, esta vez jugarán en el Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio), y donde el equipo vallecaucano triunfó por 2-1, los goles en aquel momento fueron de Andrés Sarmiento al 15 y de Adrián Ramos al 90+3. El gol pereirano fue de Carlos Ramírez al 67.

Estos serán los partidos de la jornada del 14 de septiembre de 2024

La continuidad de la liga colombiana seguirá en acción con varios encuentros. A primera hora, Once Caldas recibirá a Deportivo Cali en Manizales, Tolima recibirá a Boyacá Chicó en el Manuel Murillo Toro, y Fortaleza recibirá a Deportivo Pasto en el Olaya Herrera e Independiente Medellín visitará a Águilas Doradas en el Arturo Sierra Cumplido de Sincelejo.

Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Árbitro: Lizmair Suárez (Bolivar)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Enrique Olaya Herrera de Bogotá

Once Caldas vs. Deportivo Cali

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Palogrande de Manizales

Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó

Árbitro: David Espinosa (Antioquia)

Hora: 6.20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Águilas Doradas vs. Medellín

Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo