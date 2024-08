Egan Bernal entró nuevamente al quirófano: estas son las razones de su nueva operación

El ciclista del Ineos Grenadiers confirmo que fue operado y ya piensa en lo que será el 2025 - crédito Egan Bernal/Instagram

Para el ciclista y ganador del Tour de Francia en 2019 Egan Bernal, su temporada 2024 llegó a su fin hace algunos días luego de que fuera sometido a una intervención quirúrgica a raíz de una hernia discal.

Tras su aparición en público el 20 de agosto en el lanzamiento del Gran Fondo que se realizará en Bogotá en el mes de noviembre, el Joven Maravilla volvió a aparecer en sus redes sociales el viernes 30 de agosto, para confirmar que había sido intervenido y dar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

En un video en su cuenta de Instagram explicó un poco más a detalle el procedimiento que le realizaron: “Quería agradecerles los mensajitos, por estar pendiente. En efecto si me operaron de una hernia discal que tenía, que me estaba produciendo bastante dolore; de hecho, desde el Tour del 2020, –no sé si se acuerdan– me tuve que retirar por un dolor de espalda, un dolor que no me deja apretar como me gustaría ni en entrenamiento ni en carrera”.

Aseguró que en estos años había sido frustrante saber que tenía más para dar, pero que, por la lesión que presenta, su cuerpo no se lo permitía, y con plena convicción del resultado, ya piensa y seguramente estará planeando lo que será su 2025 en carreteras nacionales e internacionales:

“Con mucha motivación y con muchas ganas de empezar a pensar en el 2025 ya, hay que cruzar los dedos y esperar que esta sea la solución final para este dolor de espalda (…) apretar a tope por ustedes, mi familia, por mí, por Colombia, por los perritos que me esperan en casa”, finalizó.

Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá x Egan Bernal

El próximo 17 de noviembre de 2024, la capital colombiana será escenario del esperado Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá x Egan Bernal, según informaron la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Recreación y Deporte, quienes confirmaron la apertura de inscripciones el pasado 20 de agosto en la página oficial del evento.

El evento ciclístico contará con la presencia de la figura y ganador del Tour de Francia, Egan Bernal, quien ha sido pilar fundamental para la creación de esta iniciativa.

Diseñado para ciclistas profesionales, élite y aficionados, el recorrido principal tendrá una longitud de 115 kilómetros, mientras que una opción más accesible denominada medio fondo recorrerá 60 kilómetros, permitiendo así la participación de todos aquellos amantes del ciclismo que prefieren un trayecto menos exigente.

“Es un honor ser parte del Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá, un evento que no solo resalta nuestra ciudad como la capital mundial de la bicicleta, sino que también promueve el uso del ciclismo como una actividad saludable y accesible para todos. Estoy emocionado de compartir esta experiencia con tantos apasionados del ciclismo y espero que este evento inspire a muchos niños y jóvenes a perseguir sus sueños en el deporte. Bogotá merece un evento de esta magnitud y estoy seguro de que será una jornada inolvidable para todos los asistentes”, fueron las palabras del pedalista en su intervención en el lanzamiento de la carrera.

Ruta del Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá x Egan Bernal

Inicio: Plaza de Bolívar.

Recorrido: Carrera 7, Calle 19, Carrera 3, Avenida Circunvalar, Vía Bogotá- Choachí, Alto de Patios, Parque Nacional, y más.

Puertos de Montaña: Alto de Patios y el Páramo del Verjón.

Distancia Total: Alrededor de los 115 kilómetros.

Por un valor de $390.000 las inscripciones están habilitadas desde el 20 de agosto en la página oficial designada para el evento www.granfondobogota.com y será hasta agotar cupos.