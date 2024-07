Pablo Repetto dejó abierta la puerta para el debut de David Ospina con Atlético Nacional: esto dijo

El entrenador uruguayo se refirió al debut de David Ospina - crédito Richard Dangond/Colprensa

Junto a Radamel Falcao García, que fichó recientemente por Millonarios, el nombre de David Ospina es otra de las contrataciones más destacadas para segundo semestre en el fútbol profesional colombiano.

Tras su participación en la Copa América con la selección Colombia, con la que no disputó ningún encuentro, el golero, de 35 años, no ha tenido minutos en lo que va del rentado local con Atlético Nacional, lo que tiene a la expectativa a los seguidores del conjunto antioqueño que esperan ver bajo los tres palos a uno de sus ídolos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego de tres victorias en línea en el rentado local, Atlético Nacional sumó su primera derrota tras caer en su visita a Once Caldas en el Palogrande de Manizales.

Con anotaciones de Iván Rojas y Alejandro García, los Albos lograron un importante triunfo que les permitió asaltar la punta del campeonato al igualar en puntos con la escuadra de Pablo Repetto, que a pesar de los buenos resultados su juego aún no convence.

Repetto y la fecha en la que David Ospina podría debutar con Atlético Nacional

David Ospina debutó como profesional con 16 años en 2005 con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Nacional

Tras la derrota en Manizales, el estratega uruguayo concedió una entrevista a Win Sports en el que fue consultado sobre el debut de Ospina.

“Yo también estoy esperando” comenzó diciendo Repetto, que agregó: “Estamos dentro del plazo. Hoy quizás no lo ven. Pero el martes seguramente va a estar. Esto es consensuado, no es un capricho mío o del jugador. Es un análisis que hacemos ente todas las partes porque buscamos lo mejor para el equipo”.

El entrenador uruguayo aguarda por el regreso de Ospina - crédito @Gabriel_Doncel/X

Otras declaraciones de Pablo Repetto

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro en el Palogrande Manizales, Repetto dijo: “Viene el gol en la hora del primer tiempo que fue complicado, nos vamos al descanso con dos goles de desventaja, que genera algo negativo en la parte anímica. Después comienza el segundo tiempo, el equipo fue y tuvo algunas situaciones, es cierto que ellos inquietaban en algunas ‘contras’, pero nos faltó ser finos en las jugadas que tuvimos para general el descuento, y a partir de ahí, encaminar el empate que no estuvo cerca porque no pudimos descontar”.

Y añadió: “No iba a ser fácil tomar el protagonismo en el partido porque la cercanía de un partido y otro, teníamos dos rivales hoy que es un buen equipo, y después el rival nuestro era la cercanía del partido; no es excusa, pero es una realidad que teníamos que encarar. En los tramos que tuvimos posibilidades no las concretamos y terminamos perdiendo un partido, por lo que hizo el rival, y nosotros, de no definir, termina siendo justo”.

Por último, el charrúa remarcó la falta de eficacia de sus dirigidos que pudo haber cambiado el curso del partido: “Vi un segundo tiempo en que comenzamos mejor nosotros, quizás nos gana un poco la ansiedad, el segundo gol le dio un envión importante a ellos. En el segundo tiempo no pudimos concretar, queda una sensación de dominio del rival, pero en líneas generales, es justo el resultado, ellos con un mérito mayor a la hora de concretar”.

Próximo partido de Atlético Nacional

La próxima salida de Atlético Nacional será el martes 30 de julio, jugando como local contra La Equidad en el estadio Atanasio Girardot, en un partido adelantado correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro se disputará a las 8:10 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por Win Sports+.

Conviene recordar que varios partidos del torneo local se están adelantando debido a la celebración del mundial Sub-20 Femenino, que se llevará a cabo en Bogotá, Cali y Medellín.