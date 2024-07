Jugador de Atlético Nacional hizo polémicas declaraciones contra la hinchada de Millonarios

El Rey de Copas derrotó a Millonarios en el Campin - crédito @nacionaloficial/Instagram

Atlético Nacional se adjudicó una nueva victoria en el clásico de Colombia, superando a Millonarios en el Nemesio Camacho El Campín gracias a las a Joan Castro y Edwin Cardona.

A lo largo del encuentro, el cuadro antioqueño tuvo las mejores oportunidades, mientras que el Embajador, jugando con diez hombres desde el minuto 20, igualaron en el segundo tiempo con un tanto de Danovis Banguero, que hizo valer la ley del ex, aunque su gol no fue suficiente.

El descontento de Dairon Asprilla con la hinchada de Millonarios

El jugador de Atlético Nacional criticó a la hinchada de Millonarios - crédito @nacionaloficial/Instagram

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Dairon Asprilla, que tuvo un paso sin pena ni gloria por Millonarios en 2016, expresó su descontento por la actitud de los aficionados albiazules en el Coloso de la 57.

Asprilla afirmó que las ofensas recibidas por parte de los hinchas de Millonarios perjudicaron su experiencia en el campo. “La hinchada se basó más en ofender. Antes que futbolistas, somos personas y eso fue lo que hizo que no me sintiera cómodo. Nacional es el equipo de mis amores, ahora estoy feliz”, declaró el jugador.

Reacciones

Las declaraciones de Asprilla provocaron una ola de reacciones en redes sociales, generando opiniones divididas sobre la conducta de la afición de Millonarios y la actitud del futbolista.

“Jajaja Dairon Asprilla acaba de dar la mejor declaración en una rueda de prensa, para que de verdad dejen de preguntar bobadas”.

“La declaración Y para los que dicen quieren que lo recibamos con aplausos, hermosos, yo sé que el frío a veces golpea, pero él se refiere a las ofensas de hace 8 años, hay que aprender a interpretar bien.”.

“Viene de Estados Unidos, allá no ven fútbol, por eso le sorprende y lo lastima. Tranquilo que a cualquier estadio que vaya lo recibirán así, y hasta su propia hinchada lo tratará así cuando demuestre el poco fútbol que tiene”.

“Dayron, mil disculpas por no recibirte en aplausos por los 16 partidos que jugaste, la verdad no nos acordamos quién putas eres”.

“Con los comentarios me queda claro que los hinchas de Millonarios son los más burros, con razón se creen el más grande de Colombia si no saben ni interpretar un video de 39 segundos, jajaja”.

“Bah, que excusa huevona. Parce entre más mierda le tiren desde la tribuna el hincha rival, más sangre tiene correr por esos ojos hermano. Mira el burrico sentimentalista que nos metieron”.

Los comentarios que se generaron en internet - crédito @Cadosch12/X

La molestia de Alberto Gamero con Alfredo Morelos

Tras la segunda anotación de Edwin Cardona, jugadores e integrantes del cuerpo técnico se salieron de casillas por cuenta de Alfredo Morelos, que hizo un gesto a la tribuna que derivó en la expulsión de Leonardo Castro y Orlando Rojas, asistente técnico de Gamero.

Sobre esta situación se pronunció el entrenador samario durante la rueda de prensa: “Al árbitro le dije que me molestó lo que hizo Morelos. Está bien que festejen porque hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Eso no se puede hacer, se lo manifesté al árbitro y salimos perjudicados nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leo Castro. Eso fue lo que le pedí”.

Del mismo modo, Alberto Gamero no ocultó su malestar con el desempeño del árbitro Nicolás Gallo durante el encuentro, considerando que sus decisiones afectaron seriamente los intereses de Millonarios. “Venir a hablar del árbitro no. Ustedes miran y juzgan, nosotros nos dedicaremos a seguir mejorando porque cometimos errores en muchas partes”, afirmó el técnico.

Con la victoria sobre Millonarios en la capital de la República, Atlético Nacional es el líder absoluto de la Liga BetPlay con nueve puntos de nueve posibles.