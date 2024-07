Santiago Buitrago es el mejor ciclista de la general del Tour de Francia 2024: esta es su historia

El ciclista colombiano en su primer Tour de Francia está consiguiendo una participación histórica - crédito Jesús Aviles / Infobae

El próximo domingo 21 de julio finalizará la edición 111 de La Grande Bouclé con una contrarreloj que partirá en Mónaco y tendrá su culminación en Niza, con un total de 33 kilómetros, en el Tour de Francia 2024.

Todo se encamina a que el esloveno Tadej Pogacar consiga su tercer Tour de Francia, en un recorrido a lo largo de tres semanas que el corredor del UAE Emirates Team ha realizado con mucha tranquilidad.

No obstante, por el lado de Colombia, los pronósticos han sido rotos por Santiago Buitrago, el mejor corredor del Tour de Francia 2024, no porque no tenga condiciones para competir en el ciclismo de ruta del más alto nivel, sino porque el bogotano está disputando su primer Tour de Francia y, por ahora, consigue una participación histórica en su corta carrera deportiva.

“El equipo me ha dado mucho”

El bogotano de 24 años actualmente se encuentra en la décima posición del Tour de Francia 2024 - crédito @BHRVictorious / X

Siendo uno de los líderes del Team Bahrain Victorious, la responsabilidad para Buitrago aumenta , especialmente si se tiene en cuenta que también participará en la prueba de ruta olímpica en París 2024. Apenas termine la participación en el Tour de Francia, seguirá su preparación en la capital francesa.

Con respecto a ser el líder de su equipo, el colombiano comentó: “El equipo me ha dado mucho y la responsabilidad es muy grande, pero estoy con personas que saben ganar etapas y carreras y no va a ser difícil correr con un equipo tan grande como el que está a mi lado” cuando fue consultado por parte de la prensa.

Buitrago comenzó su preparación de cara a los Olímpicos en el Giro de Italia 2024, en el cual ha tenido dos victorias de etapa en la maglia rosa. Las etapas que ganó se dieron en las ediciones del 2022, en la etapa 17, y la etapa reina, en Tre Cime di Lavaredo, en el 2023.

Así fue la confirmación por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo acerca de la participación de Santiago Buitrago en los Juegos Olímpicos París 2024:

El bogotano hará parte junto a Daniel Felipe Martínez en la prueba de fondo de ciclismo de ruta para Colombia en París 2024 - crédito @fedeciclismocolombia / Instagram

Santiago Buitrago (quien reemplazó a Egan Bernal) participará junto a Daniel Martínez como representación para el ciclismo de ruta para Colombia con solo un objetivo: conseguir la medalla dorada en París.

Recorrido de Santiago Buitrago

A la edad de 11 años, Buitrago participó en la categoría prejuvenil en la Fundación Esteban Chaves. Más adelante, pudo pasar por el equipo sub-23, del Team AV Villas. Desde allí, recorrió varias Vueltas a Colombia.

Su amor por el ciclismo nació por parte del padre, que desde a temprana edad inculcó disciplina y la pasión por el Caballito de Ruedas.

Después de participar en el equipo de AV Villas, llegó al Cinelli en Italia y a partir de ese momento tuvo la posibilidad de llegar al Bahrain-Victorious, en el 2020, equipo con el cual participó hasta la actualidad con un momentáneo puesto 10 en la edición 2024 del Tour de Francia.

Qué queda para Buitrago y los ciclistas colombianos de cara al domingo y en el calendario de 2024

Santiago Buitrago, por el momento, es el mejor colombiano del Tour de Francia 2024 - crédito @BHRVictorious / X

Con la ilusión de ratificar su puesto 10 en el Tour de Francia, el viernes 19 de julio recorrerá una de las etapas más importantes con partida en Embrum y llegada en Isola 2000, con el objetivo de mantener sus opciones con respecto al ciclista austriaco del Dectahlog AG2R Team Félix Gall (quién está a 29 segundos por el momento detrás de Buitrago).

El reto pasará por la participación en los Juegos Olímpicos de París de 2024, que comenzarán el próximo viernes 26 de julio de 2024. Las pruebas de ciclismo de ruta serán el próximo sábado 3 de agosto con un paso desde Trocadero y con paso por la Torre Eiffel, el Río Sena y los lugares de Los Inválidos y el Barrio Latino antes de tomar salida en Rue Gay - Lussac.