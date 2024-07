Qué esperar de Egan Bernal en el Tour de Francia en las próximas semanas: analistas de la especialidad dan respuesta

Egan Bernal se posiciona como el mejor colombiano del Tour de Francia 2024 - crédito @INEOSGrenadiers / X

La Grande Boucle está generando muchas expectativas de cara a lo que serán las próximas dos semanas con nuestros representantes colombianos, entre ellos el colombiano Egan Bernal es uno de los protagonistas del Tour de Francia 2024 y que cuenta con una actuación destacada en esta edición. Bernal se ubica en la posición 12 tras la etapa 8 del Tour de Francia. Así mismo, el análisis de los expertos y la pasión de los amantes del ciclismo siempre está vigente a lo largo de las generaciones que a hoy muchos colombianos siguen las tres grandes vueltas.

En la jornada de hoy en lo que respecta con los demás ciclistas colombianos a nivel general, el segundo mejor colombiano es Santiago Buitrago quién se encuentra a tres posiciones más abajo en el puesto 15, a cinco minutos y 25 segundos del actual líder de la general, el esloveno del UAE Emirates Tadej Pogacar. Ya cerrando el ranking se encuentran Harold Tejada en la posición número 64 a 46 minutos y Fernando Gaviria quién se posiciona en la casilla 162 a más de una hora de la punta.

“Es un milagro ver a Egan compitiendo en el alto nivel”

El ciclista colombiano Egan Bernal viene siendo uno de los corredores más destacados del Tour de Francia - crédito Stephane Mahe/REUTERS

En esta ocasión, Infobae estuvo hablando con dos analistas del ciclismo que han trabajado por varios años en el tema con cubrimientos amplios de las tres Grandes Vueltas y ambos nos dieron sus impresiones sobre lo que podría pasar en las próximas dos semanas en el Tour de Francia para los ciclistas colombianos.

El primero de ellos fue Jairo Chávez “El Analista”, comentarista de Antena 2 y que ha cubierto Vueltas Colombia, Tour de Francia, Vueltas a España, Giros de Italia por más de 40 años. Destacó que no hay que olvidar que Egan Bernal sufrió uno de los accidentes más difíciles a lo largo de su carrera y que antes es un gran mérito para él volver y competir de la forma que lo está haciendo: “Recordemos que actualmente Egan se encuentra en una posición complicada, y actualmente tiene que responder por Carlos Rodríguez, quién ahora es su jefe en el equipo, por lo cual no tiene la libertad de movimientos para que se destaqué en las fugas. Además, no nos olvidemos del accidente que sufrió, del cual no es fácil recuperarse, por lo cual hay que considerar que es un milagro tener a Bernal compitiendo en el ciclismo de alto rendimiento. Para mi que esté peleando un top 10 de la clasificación general es muy importante” concluyó el experimentado comentarista.

Luis Fernando Saldarriaga: “Egan Bernal está condicionado por el trabajo que hace Carlos Rodríguez”

Egan Bernal disputando la etapa 7 del Tour de Francia - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Por otra parte, el comentarista de Dsports en De Ciclismo Se Habla Así y licenciado en educación física Luis Fernando Saldarriaga fue más específico para hablar sobre el trabajo que ha hecho el equipo del Ineos Grenadiers. Resaltó al igual que El Analista Jairo Chávez en la primera parte que es importante el avance que ha tenido Egan al competir en el alto rendimiento pero que hay que ser conscientes de la situación en la que está el zipaquireño: “Primero hay que resaltar que Egan ha tenido un rendimiento notable después de su recuperación, aún siendo difícil en el contexto que vivió luego del accidente que tuvo. Ahora, se encuentra en una posición donde tiene que responder por lo que hace Carlos Rodríguez, guiarlo, ya que Bernal tiene la experiencia para hacerlo”.

Puntos en común de los analistas en el tema Bernal

Egan Bernal se aferra a la posibilidad de terminar en el Top 10 de la edición 111 del 2024 del Tour de Francia - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Lo que es válido mencionar es que tanto Chávez como Saldarriaga confirman que la situación de Egan Bernal hoy está siendo condicionada por su pasado con el accidente que tuvo. Por esta razón, los dos analistas llaman a analizar y tener una reflexión más consciente de lo que ha sido la participación de Bernal en el Tour y pensar que si llega la posibilidad de quedar en el top 10 (como lo venía haciendo hasta el día jueves 4 de julio), hay que estar por bien servidos de tener a Egan en la competencia de alto rendimiento.