Atlético Nacional y su “jugadita” a dos bandas en el mercado: ficharía una figura y cobraría una deuda

Atlético Nacional viene de salir campeón en la Copa Ciudad de los Reyes, cuadrangular amistoso en Lima - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional es uno de los equipos que mejor se está armando para el segundo semestre de 2024, al asegurar por el momento a siete futbolistas de alto nivel, uno de ellos es nada menos que el portero David Ospina, que regresa al club después de 18 años.

Sumado a eso, se podría quedar con una figura de la Liga BetPlay y haciendo una jugada en la que también le cobraría una deuda a un equipo, para dejar todo “paz y salvo” y quedándose con uno de los hombres de mayor proyección en el fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De otra parte, el equipo de Pablo Repetto está cerca de asegurar un atacante, teniendo como prioridad a Roger Martínez para que salga rápido de Racing, pero también mirando las opciones de Alfredo Morelos, de Santos, y es casi un hecho que contará con Kevin Velasco.

La “jugadita” verde

Debido a que Óscar Perea fue vendido a Europa, siendo nuevo jugador del Racing de Estrasburgo, en Francia, el cuadro verde quedó “cojo” en la zona de los extremos, dado que era un jugador con mucha velocidad, llegada al área y con gol, cualidades que lo destacaron en el primer semestre.

Por esa razón, el periodista Felipe Sierra mencionó en su cuenta de X que Atlético Nacional estaría en conversaciones con Deportivo Cali por Juan José Córdoba, atacante que marcó seis goles y dos asistencias en 19 encuentros de la Liga BetPlay, fue figura y sería vendido por un millón de dólares.

El atacante Juan José Córdoba sería vendido del Deportivo Cali para Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

Más allá del interés de los antioqueños, el comunicador señaló que el fichaje también serviría para cobrarle a los Azucareros una deuda por los derechos deportivos de Luis Fernando Mosquera, que fue vendido en 2013 y no le dieron el respectivo dinero por ese porcentaje, debiendo cerca de 600.000 dólares, según Julián Capera.

De esta manera, al conjunto del Valle del Cauca le tocarían solo 400.000 dólares por la salida de una de sus figuras a Nacional, pero quitándose de encima un problema que lo venía aquejando en medio de la crisis económica por la que está saliendo a paso lento.

Juan José Córdoba fue el mejor jugador del Deportivo Cali en el primer semestre de 2024 - crédito Colprensa

Córdoba sí sería vendido

Deportivo Cali vive momentos complicados tanto en lo económico como en lo deportivo. Para enfrentar esta situación, Humberto Arias, hijo del expresidente homónimo del club, ha sido designado como el nuevo líder de la institución.

En una entrevista con El VBar Caracol, Arias habló sobre la situación actual del equipo, el cual será dirigido por Hernán Torres. También mencionó que uno de los jugadores clave de los últimos dos semestres, Juan José Córdoba, podría ser vendido. Entre las opciones para reemplazarlo se encuentra Anderson Plata.

Deportivo Cali tiene la obligación de escaparle al descenso en el segundo semestre de 2024 - crédito Colprensa

“Somos un equipo vendedor. Si vendemos 10, traemos 10. Hasta ahora, solo hemos vendido a Adrián Palacios y hay una posibilidad con Juan José Córdoba. Hay consultas por otros jugadores, pero hasta que no haya una propuesta formal, no se puede decir nada”, comentó Arias. Sobre Anderson Plata, añadió que, aunque ha jugado bajo las órdenes del entrenador, su rol como extremo no lo hace el reemplazo directo de Córdoba, un delantero central.

Arias también se refirió a su plan de gestión, destacando la situación en la que su padre dejó al club: fuerte económicamente y campeón. Sin embargo, admitió que la institución ahora enfrenta deudas significativas y deterioro en varias áreas. “Pueden esperar trabajo, honestidad, gestión y amor para sacar la institución adelante”, afirmó.

En cuanto a los jugadores que dejarán el club, Arias mencionó a Joaquín Papaleo, Isaac Camargo, Juan Esteban Franco, Lautaro Villegas, y Humberto Acevedo. Estos movimientos buscan reducir los costos y optimizar recursos para satisfacer las necesidades del entrenador con nuevos fichajes.

Finalmente, Arias comentó que las posiciones a reforzar incluyen un arquero, un defensa central y un delantero. El objetivo es incorporar jugadores con potencial de reventa, tanto del ámbito local como internacional.