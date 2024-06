Estos serían los rivales de Colombia si clasifica a cuartos de la Copa América: uno es favorito al título

La selección Colombia está a una victoria de pasar a los cuartos de final en la Copa América, que se celebra en Estados Unidos - crédito Geoff Burke/USA TODAY Sports

Hasta el martes 2 de julio se disputará la fase de grupos en la Copa América de Estados Unidos 2024, que casualmente cerrará con el partido de la selección Colombia frente a Brasil en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en la última jornada del grupo D.

Previo a eso, la Tricolor puede asegurar su cupo a los cuartos de final una fecha antes y ya tiene posibles rivales en esa llave, ya que hay tres conjuntos que podrían verse con los dirigidos por Néstor Lorenzo; e incluso uno de ellos es considerado como favorito a quedarse con el título.

Mientras tanto, el cuadro cafetero pone los pies en la tierra con las declaraciones del entrenador argentino, que no quiere subestimar a Costa Rica para el partido del 28 de junio en Glendale, Arizona, por lo que aseguró que su temor no es el esquema defensivo de los centroamericanos.

Los posibles rivales en cuartos de final

Debido a que la Copa América aumentó en el número de participantes, ya no se tendrá el formato de los mejores terceros como en otras ediciones, así que solo clasificarán a cuartos de final los primeros y segundos de los cuatro grupos, con el primer ítem de desempate en puntos que es la diferencia de gol.

En ese orden de ideas, la Tricolor, que se ubica en el grupo D, se enfrentaría en cuartos de final, en caso de clasificarse, al líder y escolta de la zona C, que disputó su segunda jornada en la tarde-noche del jueves 27 de junio y dejó resultados sorpresivos.

En consecuencia, Colombia podría verse en la siguiente fase ante Uruguay, que ya está instalada entre los ocho mejores con seis puntos; Panamá, que viene de vencer a nada menos que los Estados Unidos; o los anfitriones norteamericanos, porque tienen opciones de clasificar al sumar tres unidades.

Según el cuadro de la Copa América, el primero del grupo C se medirá contra el segundo del D, mientras que el ganador de la zona D jugará ante el escolta del C, y ambos partidos se jugarán el sábado 6 de julio, según el calendario del torneo continental.

Cuidado con los charrúas

Aunque el cuadro cafetero debe asegurar su cupo a los cuartos de final ante los Ticos, que vienen de empatar contra Brasil, puede ir mirando lo que le depara en los cuartos de final y, por ahora, lo mejor sería que no se midiera con uno de los conjuntos que mejor juega en la Copa América.

Se trata de la selección celeste, que viene de golear a Bolivia por 5-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con una de las anotaciones de Darwin Núñez, y previamente le había pasado por encima a Panamá en el debut con el triunfo por 3-1, siendo un conjunto lleno de detalles a destacar.

Pese a que su goleador histórico Luis Suárez no es protagonista como antes, tiene a otros hombres con un trabajo destacado como Núñez, Federico Valverde, Facundo Pellistri, Nicolás de la Cruz y el portero Sergio Rochet, dirigidos por Marcelo Bielsa que cuenta con experiencia para afrontar estos retos.

Respecto a Colombia, los Charrúas le sacaron un empate en las eliminatorias, en octubre de 2023, con marcador de 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por un penal en los últimos minutos, siendo un resultado sorpresivo porque la Tricolor parecía favorita a ganarlo.

Lorenzo no se confía

En rueda de prensa, el técnico Lorenzo no quiso caer en el favoritismo de Colombia sobre Costa Rica, a la que elogió por su nivel y que viene de sacarle un empate sin goles a Brasil, que no supo romper el esquema defensivo de Gustavo Alfaro.

“Está compitiendo muy bien, están en formación y le ha costado en un intervalo el recambio generacional, pero creo que Alfaro se ha encargado de consolidar a esos jugadores que van a aparecer en clubes importantes. Es un equipo de mucho cuidado”, dijo el orientador.

El entrenador de Colombia afirmó que teme por el esquema ofensivo de los Ticos, más allá de que probablemente se cerrarán en su campo.

“Estamos subestimando y nosotros no los subestimamos, fuera un equipo que estoy seguro de que se va a tirar atrás a defenderse, no me preocuparía, pero me preocupa es lo otro, como el cambio de actitud durante el juego. Será un equipo que nos va a dar lucha en todos los sentidos del campo, no será un partido fácil, de eso estoy seguro”, puntualizó.