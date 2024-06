Presidente de Santa Fe confesó cómo fue que cambió su vida en 2024: “Me recordaban a mi mamá”

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, pasó de las críticas a los elogios entre 2023 y 2024 - crédito Independiente Santa Fe

A pocos días de disputar la ida de la final de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe realiza una de sus mejores campañas en cuatro años, ya que no llegaba a la definición de una estrella desde diciembre de 2020, cuando cayó ante el América por marcador global de 3-2 y sin público por la pandemia de COVID-19.

Para Eduardo Méndez, presidente del León, la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos durante el primer semestre de 2024, todo gracias a los buenos resultados de la plantilla del técnico Pablo Peirano, su apuesta desde noviembre de 2023 y que le ha dado frutos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El directivo también espera que los hinchas sigan apoyando para quedarse con la décima estrella, por eso ya está disponible la venta de boletería para el compromiso de vuelta en la final, que se disputará el 15 de junio en El Campín a las 7:30 p. m.

El buen momento de Eduardo Méndez

El 7 de octubre de 2023 fue uno de los puntos más críticos de la historia de Santa Fe con Eduardo Méndez como presidente, luego de que el equipo cayera 5-0 ante Águilas Doradas en El Campín, el técnico Huber Bodhert fue despedido y cientos de aficionados exigieron la salida del presidente.

Aficionados del cuadro Cardenal pidiendo la salida de Eduardo Méndez, presidente del club, en octubre de 2023 - crédito @Theo_Gonzalez/X

En charla con Caracol Radio, Méndez señaló que su vida cambió después de un semestre, en el que antes lo trataban mal en la calle y ahora lo elogian por su gestión en 2024, señalando que las mismas personas que lo insultaban, en este momento se rinden ante él.

“Sí, hace seis meses salía a un centro comercial, y de diez, diez me recordaba a mi mamá, me pedían que me fuera. Hoy en día, salgo al mismo centro comercial y en diez me piden fotos. Cambió totalmente el ambiente, la vida”, mencionó el presidente de Santa Fe.

Peirano, la salvación del presidente

En el momento en que Santa Fe presentó a Pablo Peirano, en octubre de 2023, los hinchas exigían la salida de casi todos los jugadores y el presidente Eduardo Méndez, que esperaba que el uruguayo fuera la salvación de su gestión.

Luego de siete meses en el cargo, el directivo destacó al timonel por sus resultados, el espacio para que armara su nómina, impusiera su idea de juego y consiguiera no solo volver a los cuadrangulares después de un año, sino llegar a la final tras cuatro temporadas.

El técnico Pablo Peirano es el responsable de la buena imagen de Santa Fe en el primer semestre de 2024 - crédito Colprensa

“Un hecho importante fue que cuando llegó Peirano hablamos del 2024 de los futuros partidarios. Hubo tiempo, él también estuvo analizando las opciones y las condiciones de los jugadores que podían darnos y acompañarnos este año. Eso fue muy importante en ese momento”, afirmó en la emisora

Sumado a eso, Méndez se acreditó el buen momento del actual proceso y pensando a futuro: “Santa Fe se está construyendo para no un año, sino para toda una vida. Con el acompañamiento de nuestra hinchada y el buen aprovechamiento de los recursos, es mucho más fácil mantener la nómina y tratar de traer jugadores”.

“El fútbol da alegrías y tristezas”

Aunque la ilusión por el título es notoria en Santa Fe, el presidente Eduardo Méndez dejó claro que si no se gana la estrella, el proceso y la gestión financiera continuará como se viene haciendo: “El hincha debe mirar que el directivo sepa utilizar los recursos, sea responsable de ellos, para que su sacrificio cuando compra su boleta sea bien usado.

Santa Fe clasificó a los cuadrangulares con 16 puntos y solo un gol en contra - crédito @SantaFe/X

“Mientras se hagan las cosas bien, habrá menos riesgo de sufrimiento. El fútbol da alegrías y tristezas, pero si los recursos se usan bien, habrá más tranquilidad. Santa Fe está construyendo para la eternidad”, añadió.

Sobre las bonificaciones a los futbolistas por salir campeones, el presidente afirmó que “hemos sido claros con nuestros jugadores desde enero. Todo está organizado, ellos saben qué van a recibir y cómo. Sin arriesgar la estabilidad económica, vamos a cumplir. No hubo que motivarlos durante el semestre porque sabían que al final del torneo se jugarían el premio que merecen”.