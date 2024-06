Junior prende las alarmas: perdería a dos de sus figuras para los octavos de Libertadores

Junior quedó eliminado de la Liga BetPlay, pese a ser el equipo con mejor nómina para llegar a la final y quedarse nuevamente con la estrella - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla tuvo un final inesperado en el primer semestre de 2024, debido a que pasó de la alegría por llegar a los octavos de la Copa Libertadores, a ser eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay y con derrota por 2-0 frente a Millonarios en Bogotá.

Sumado a eso, existe la preocupación porque dos de las figuras rojiblancas no llegarían al encuentro internacional frente a Colo Colo de Chile, debido a que finalizan su contrato y aún no se conocen avances en las negociaciones para retenerlos por lo que queda de la temporada.

Millonarios derrotó a Junior en Bogotá y lo sacó de la final de la Liga BetPlay - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De otra parte, existen otros futbolistas en el Tiburón a los que no se les renovaría su vínculo, dos de ellos anunciaron su salida y otros esperaban seguir con el técnico Arturo Reyes, pero por falta de oportunidades, estarían buscando nuevas opciones en el mercado del fútbol colombiano.

Las estrellas que dejarían a Junior

En medio de un semestre lleno de altas y bajas en el campeonato colombiano, el conjunto rojiblanco no cumplió con uno de los principales objetivos que era defender el título de la Liga BetPlay en una nueva final, pero ahora que terminó el torneo, se tiene en mente otro asunto grave.

Según Futbolred, hay nueve jugadores a los que se les acaba contrato en Junior en 2024, entre ellos nada menos que Carlos Bacca, Deiber Caicedo y Walmer Pacheco, con quienes se aprovecharía estos días de descanso para empezar las negociaciones para retenerlos.

Carlos Bacca finaliza contrato con Junior en junio y sigue sin definir su renovación - crédito Junior FC

El goleador de los Tiburones dejó claro en una entrevista con Caracol Radio que “a día de hoy no hay nada, no he hablado con ellos, sí me han expresado que están contentos con mi rendimiento, que es lo que me avala a mí para seguir, pero no me he sentado con ellos, no me han llamado al tema de la renovación”.

En el caso de Caicedo, el atacante se encuentra a préstamo desde Vancouver Whitecaps, fue fichado en la etapa de Hernán Darío Gómez y fue determinante para el título de 2023, pero en 2024 bajó mucho su nivel y será decisión de Arturo Reyes si le da otra oportunidad.

Se terminó su ciclo

Así como el equipo planea la continuidad de varios jugadores para mantener el nivel de la plantilla, otros dirán adiós por falta de oportunidades, en especial un par de deportistas con experiencia en la institución y que reconocen que deben buscar otro destino.

Para empezar, Luis Cariaco González no renovará contrato en junio, mirará opciones en el fútbol y una de ellas sería Millonarios, aunque por ahora solo es un rumor y sabe que cuenta con buen mercado tanto en la Liga BetPlay como en el exterior.

Cariaco González falló el penal que pudo haber sido la victoria del Junior ante Liga de Quito por Copa Libertadores - crédito Cristian Mercado

El otro hombre que dejará a los Tiburones es Vladimir Hernández, el autor del gol que empató la final ante Medellín por 2-2 en 2023 y el posterior título, pero en 2024 fueron pocas las oportunidades como titular que quedó relegado ante Deiber Caicedo y José Enamorado.

También se habla de la salida del atacante Brayan Castrillón, otro suplente, aunque hasta ahora es que se sentarán los directivos con el cuerpo técnico para decidir quiénes seguirán para el segundo semestre, con la Libertadores como prioridad, y los que no continuarán después de mitad de año.

Finalmente, hombres como Omar Albornoz y Leider Berrío no brillaron en 2024 y tampoco se sabe si continuarán para lo que queda de la temporada, en especial con el cartagenero con el que se negociaría su final anticipado de contrato, que acaba en diciembre, según el periódico El Heraldo.