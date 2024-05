Liga Antioqueña de Voleibol habría discriminado a una deportista trans: “Si no naces mujer, no juegas”

Una mujer trans denunció que fue discriminada por la Liga de Voleibol de Antioquia por su condición de género - créditos Liga de Voleibol de Antioquia - Captura de video Noticias Caracol

En los últimos años, se empezó a abrir un espacio para que las personas transgénero puedan participar en distintos deportes sin importar su condición ni identidad sexual, pero se siguen presentando obstáculos para que puedan tener las mismas condiciones que los demás atletas.

Ese fue el caso de una mujer que denunció ser discriminada por la Liga Antioqueña de Voleibol, debido a que no nació siendo mujer y así se lo hizo saber por medio de una carta, además de argumentar que era parte de su reglamento para la temporada 2024.

El hecho causó indignación, y ya empezó un proceso judicial para que la justicia sea la que determine si se vulneraron o no los derechos de la deportista antioqueña. Además, la Liga Antioqueña se pronunció y se defendió ante las acusaciones.

“Si no naces mujer, no juegas”

Emiliana Castrillón Jaramillo es una deportista que juega voleibol para el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lleva ocho años en la disciplina y nunca sintió que su condición de género fuera un impedimento para destacarse, hasta la decisión de la Liga Antioqueña de Voleibol.

A través de una carta, la organización le respondió a la mujer trans que “el artículo 4 del reglamento de los torneos de Liga 2024-1, el cual expresa que, para la participación en una rama, se debe tener en cuenta la condición de género en los casos que sean necesarios, para ello en la rama masculina es necesario cumplir con la condición de haber nacido hombre, en la rama femenina, haber nacido mujer”.

En charla con Noticias Caracol, la atleta señaló que “me siento un poco como excluida, después de yo llevar tanto tiempo en este proceso que es el voleibol, en competencias, recibimos como el rechazo de personas que me han abierto las puertas en todos los campos, en este caso en el deportivo, y por eso me siento algo excluida”.

“Es discriminatoria porque están dejando a la observación como si no naces mujer, no juegas, o, si tienes que nacer hombre, juegas con hombres. Pero tu papelería y tu identidad no importa en este momento. Aquí lo que importa es que hayas nacido hombre o hayas nacido mujer”, mencionó en una llamada telefónica al medio.

Sumado a eso, Emiliana explicó que tampoco le es posible jugar con los hombres en la liga debido a que “yo tomo hormonas que me generan directamente un bloqueo hormonal masculino y me genera directamente las hormonas femeninas en el cuerpo”.

“Emiliana no puede jugar el campeonato”

En medio de la tormenta que generó el caso de Emiliana Castrillón y su exclusión de participar en la Liga Antioqueña de Voleibol por ser una mujer trans, el presidente de la organización, Freddy Gálvez González, explicó cuál fue la razón para no permitirle su participación.

“Hubo una queja de equipos porque una persona transgénero está jugando como femenina, cuando el reglamento dice que tienen que ser nacidos hombre o mujer, y por ello se tiene que hacer cumplir el reglamento que se ajustó en el Comité Ejecutivo, donde se determinó aplicar para todos los torneos de la Liga”, dijo el directivo a El Colombiano.

Para Gálvez González, no se vulneraron los derechos de la deportista por su condición de género, “ni discriminando y seguro en un futuro podríamos hacer un torneo transgénero o uno abierto solo por edades. Pero, por ahora, Emiliana no puede jugar el campeonato, porque el reglamento ya se ajustó, entendemos las tendencias que hay en el mundo y las decisiones que tome cada persona, pero acá el reglamento es claro y hay que cumplirlo”.

Pros y contras

El abogado Santiago Trespalacios le dijo a Noticias Caracol de qué manera se puede abordar la situación de Emiliana y la Liga Antioqueña de Voleibol, que pese a que la jurisprudencia colombiana defiende el derecho a la igualdad en las competencias, existe un problema que identifica como “desventaja biológica”.

“A favor de que las personas trans puedan participar en las competiciones del género que ellos sienten o con el que se identifican está en modelo constitucional, específicamente en su artículo 13, que invita a la igualación; es decir, a que el Estado propenda para que las personas, especialmente vulnerables, gocen de una igualdad efectiva”

Tres palacios añadió que “sin embargo, y en contra de que participen también, hay otros motivos, por ejemplo, los derechos de las personas nacidas mujeres que se desempeñan dentro de su categoría y que estarían en una franca desventaja biológica de las competencias”.