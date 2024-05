Los posibles candidatos a reemplazar a César Farías en la dirección técnica del América de Cali

América de Cali tendrá solo competencias nacionales en el segundo semestre del 2024 - crédito América de Cali

América de Cali anuncia una reestructuración total de su proyecto deportivo tras un primer semestre del 2024 marcado por contratiempos y desempeños insatisfactorios, culminando con la salida oficial de César Farías como director técnico. Este cambio busca un nuevo comienzo enfocado en enfrentar los desafíos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, ya que el equipo se encuentra evaluando candidatos para ocupar el cargo vacante, informó la entidad en un comunicado la noche del 30 de abril.

La decisión sigue a una serie de eventos que desencadenaron en la desvinculación de Farías, quien asumió el liderazgo técnico menos de cinco meses antes, pero no logró cumplir con las expectativas en competiciones nacionales e internacionales. La eliminación de la Copa Sudamericana ante Alianza y los resultados mixtos en la Liga fueron críticos para su permanencia. La situación interna del club se complicó aún más debido a discrepancias entre la presidenta Marcela Restrepo y el máximo accionista Tulio Gómez, además de la controvertida salida de Lucas González como entrenador y la fallida negociación con Ricardo Gareca. Estos son los candidatos a asumir el banquillo:

Wilmer Cabrera

Wilmer Cabrera afirma que desea volver al América de Cali, pero que aún no hay conversaciones con la dirigencia - crédito Concacaf

Antes de involucrarse en la dirección técnica, Cabrera brilló como jugador en el América de Cali, donde dejó una huella significativa al ganar tres títulos y alcanzar la final de la Copa Libertadores en 1996. Aunque su carrera como entrenador se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos, su vinculación histórica con el club caleño aportaría una perspectiva valiosa. Además, el América se prepara para enfrentar los cuadrangulares de la Liga Betplay, buscando renovar su proyecto deportivo para el segundo semestre del 2024.

En una antigua charla con la emisora RCN Cali en el programa Los Dueños del Balón, el entrenador expresó su deseo de llegar al cuadro escarlata, esto luego de la salida de Juan Carlos Osorio en 2022, sin embargo, aquella vez se gestó el regreso de Alexandre Guimaraes y luego estuvieron en el banquillo Lucas González y César Farías.

“Existe la nostalgia y el deseo de colaborar, de volver algún día a Colombia, lamentablemente para mí no se me ha dado la posibilidad, no porque no tenga interés, todo lo contrario, sería lindo regresar si hay un proyecto”.

Cabrera, con una extensa experiencia como entrenador en Estados Unidos, incluyendo un campeonato con el Houston Dynamo en la US Open Cup de 2019 y logros con el Montreal Impact. El vallecaucano es reconocido por su contribución al fútbol en Estados Unidos, donde se convirtió en el primer hispano en dirigir selecciones juveniles del país y también estuvo en la órbita de Independiente Santa Fe.

Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez en la Copa Oro de la Concacaf a cargo de Costa Rica - USA TODAY/Kirby Lee

El destacado entrenador colombiano, Luis Fernando Suárez, culminó su labor al frente de la selección de Costa Rica el 21 de julio de 2023, tras dirigir un total de 30 partidos. Con una carrera que abarca jugar como defensor central en el Atlético Nacional y dirigir en tres Copas del Mundo, Suárez se ha convertido en una figura emblemática del fútbol colombiano e internacional.

Nacido el 23 de diciembre de 1959 en Medellín, Colombia, Suárez pasó la mayor parte de su carrera como jugador en el Atlético Nacional, club donde también logría éxitos notables como entrenador. Se retiró del fútbol jugado en 1989 y, años más tarde, iniciaría una exitosa carrera como director técnico, logrando su primer gran título con el Atlético Nacional en 1999, además de llevar a la selección Sub 21 de Colombia a ganar el Trofeo Esperanzas de Toulon el mismo año.

La trayectoria internacional de Suárez como entrenador es notable, con participaciones en la Copa Mundial de la FIFA en tres ocasiones, logrando igualar la marca del compatriota Hernán Darío Gómez. Entre los entrenadores de élite con tres mundiales en su historial, Suárez comparte espacio con figuras como Guus Hiddink, Mario Zagallo, Luis Felipe Scolari, Joachim Low y José Pékerman, consolidando su reputación en el ámbito del fútbol mundial.

Su etapa como jugador destacó por su físico y habilidad en la defensa central, principalmente en el Atlético Nacional, donde además de dejar una huella imborrable, vivió uno de los momentos más gloriosos al formar parte del equipo que se coronó campeón de la Copa Libertadores en 1989. Además, conquistó el campeonato de Primera División en Colombia en 1981 con el equipo verdolaga.