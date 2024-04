Presidente de Jaguares furioso con el arbitraje en el fútbol colombiano: “Acá pitan dependiendo el marrano”

El exárbitro Carlos Chaves aceptó que conoció compañeros que sí recibieron dinero para arreglar determinados partidos - crédito Colprensa

El presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto, volvió a hablar sobre una polémica que le molestó después de varios señalamientos que hubo en el partido entre Jaguares e Independiente Medellín. Sus palabras apuntaron al arbitraje de Colombia.

Estas declaraciones de Soto se suman a la de varios directivos, como Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, que recibió una sanción por sus palabras y el ya conocido dueño de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, que también ha señalado a los árbitros como principales responsables de las polémicas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Soto: “Los equipos no tenemos la culpa de los errores arbitrales”

El máximo directivo de Jaguares de Córdoba habló para Antena “ de RCN Radio y le consultaron sobre el arbitraje y aseguró que: “Eso no es un secreto, acá pitan dependiendo del marrano. Dependiendo del equipo, a ese le dan o le quitan. No voy a nombrar equipos porque los equipos no tenemos la culpa de los errores arbitrales, pero sí sabemos que hay muchos inconvenientes”

Sobre el VAR y las polémicas que se han presentado por supuestos malos usos de la tecnología, Soto sentenció al arbitraje y afirmó que: “No sé si es que el VAR es fácilmente manipulable con sus líneas o con sus conceptos, y tampoco me atrevo a juzgar porque no soy experto en el tema. Pero uno sí queda muy decepcionado, preocupado y angustiado con todo lo que está pasando”.

El presidente de Jaguares de Córdoba habló sobre las fallas del arbitraje en Colombia y retirar el VAR de su funcionamiento - crédito Antena 2 RCN Radio

“En cada fecha hay inconvenientes, debemos seguir conviviendo con el mal y nosotros hicimos una propuesta eliminar el VAR y dejar todo a disposición de los árbitros o al error humano”, aseguró Nelson Soto.

Para finalizar dijo que aunque casi nadie quiere hablar de esto por lo que puede conllevar en consecuencias, él si quiere dejar un mensaje que quede claro para las autoridades del fútbol profesional colombiano: “Es un tema muy polémico, neurálgico, todos tienen su punto de vista pero yo si les digo que tenemos que trabajar para mejorar el arbitraje”.

Wilmar Roldán a sus 44 años es el árbitro colombiano más destacado del continente - crédito Colprensa

La crítica de Soto hacia los oficiales de los partidos refleja una profunda preocupación por la integridad del deporte en Colombia. Según sus afirmaciones, esta tendencia arbitraria ha marcado la temporada 2024, plagada de polémicas que han capturado la atención del público y los medios especializados en deportes.

Su enérgica declaración sugiere un nivel de frustración que va más allá de lo personal, tocando las fibras de un problema que muchos creen sistémico en el fútbol colombiano.

El Deportivo Cali buscará un castigo al árbitro Nicolás Gallo y Millonarios podría verse afectado - crédito Colprensa

Aunque la División Mayor del Fútbol Colombiano no ha emitido comentarios específicos sobre las declaraciones de Soto, la situación refleja la imperiosa necesidad de diálogo y acción para asegurar que el fútbol colombiano pueda desarrollarse en un ambiente de justicia y competitividad honesta.

Tulio Gómez en su momento habló sobre el arbitraje y le aplicaron una sanción económica y de ausencia en el estadio Pascual Guerrero de Cali. 28 millones de pesos colombianos y tres meses de suspensión fueron las decisiones del Comité Disciplinario del FPC para frenar las declaraciones del máximo accionista de América de Cali.

El fútbol profesional colombiano atraviesa una crisis arbitral y el máximo accionista del América de Cali aseguró que no daban garantías, luego tuvo que retractarse - crédito Tulio Gómez / X

El que sigue derecho y limpio es Eduardo Pimentel, quien ha sido enfático y con una crítica bastante cruda sobre la realidad que atraviesa el país en materia de fútbol. Amaños de partido, polémicas arbitrales y más fallas que están permeando e infectando al fútbol profesional desde adentro.

El máximo accionista de Boyacá Chicó compartió un video en el que aparece la acción que asegura no fue revisada por el VAR - crédito captura de pantalla / Eduardo Pimentel X

Estas declaraciones se suman a una sola voz en contra de las diferentes inconformidades que han generado los fallos arbitrales en estos últimos años, contando con partidos que han quedado para el olvido. Los hinchas, la prensa y los protagonistas del fútbol están cansados de diferentes situaciones que se presentan en cada una de las fechas.