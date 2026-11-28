María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella | crédito Montaje Infobae

Guardar

La exsenadora María Fernanda Cabal negó haber criticado al presidente Abelardo De La Espriella ante funcionarios de Estados Unidos y retó al vocero del Gobierno, Miller Soto, a demostrar lo contrario mediante registros oficiales. La dirigente aseguró que su última reunión formal con funcionarios de la Embajada estadounidense ocurrió hace más de año y medio y calificó como falsas las versiones sobre supuestas conversaciones en contra del actual mandatario.

Según información publicada por Blu Radio, la controversia surgió después de que Néstor Morales afirmara en Mañanas Blu que Cabal habría hablado mal de De La Espriella ante funcionarios estadounidenses y que esa información habría llegado al secretario de Estado, Marco Rubio, quien posteriormente se la habría comunicado al presidente colombiano.

PUBLICIDAD

El señalamiento fue respaldado después por Miller Soto a través de su cuenta en X. Cabal respondió mediante un video y pidió que la discusión se contraste con registros diplomáticos.

“No diga mentiras, Miller Soto, vocero del Gobierno. Lo reto a usted a confirmar con la embajada americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario de la embajada, y le aseguro que fue hace más de año y medio”, afirmó la excongresista.

Cabal también explicó que sus encuentros más recientes en la sede diplomática fueron eventos amplios y no reuniones privadas.

La exsenadora mencionó una actividad realizada en la residencia del embajador y otra a la que asistieron varias personas, entre ellas las periodistas Darcy Quinn y Vanessa de la Torre. Según dijo, para ese momento De La Espriella ya había sido elegido.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Cabal cuestiona el origen del distanciamiento

Durante su respuesta, Cabal también puso en duda las razones de la controversia con el Gobierno y aseguró que ha mantenido una relación cercana con sectores políticos de Estados Unidos.

“¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional antes y después de este gobierno, pero me deja serias dudas a qué juegan”, expresó.

La versión sobre un posible distanciamiento entre Cabal y De La Espriella también fue abordada por José Félix Lafaurie durante una entrevista con Blu Radio.

Al ser consultado por Ricardo Ospina sobre si el origen de la ruptura estaría relacionado con las presuntas conversaciones atribuidas a Cabal en Estados Unidos, Lafaurie respondió que esa posibilidad existe porque el propio presidente le había manifestado directamente que no quería mantener relación con la exsenadora.

PUBLICIDAD

“Es posible, porque él también me lo había manifestado a mí el día que hablé con él. Incluso me dijo: ‘Mira, no quiero nada con María Fernanda; contigo, todo lo que quieras; con Fedegán, todo lo que quieras’”, relató Lafaurie.

El presidente de Fedegán agregó que esa conversación no ocurrió en privado y afirmó que en el lugar estaban el vicepresidente, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y otras personas.

María Fernanda Cabal - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Miller Soto mantiene su versión

Después del video publicado por Cabal, Miller Soto respondió nuevamente desde su cuenta en X y aseguró que no considera necesario realizar una nueva verificación.

“Doctora Cabal, yo solo sé que es cierto porque quien debía confirmar todo, lo confirmó hace rato. Y usted sabe que es así”, escribió el vocero gubernamental.

PUBLICIDAD

La información disponible no aporta documentos diplomáticos, registros de reuniones ni una declaración de la Embajada de Estados Unidos que confirme o descarte las versiones enfrentadas.

Por ahora, el episodio se mantiene como una controversia política basada en versiones contrapuestas. Cabal niega haber hablado contra De La Espriella ante funcionarios estadounidenses y exige que Soto presente una comprobación oficial, mientras el vocero del Gobierno sostiene que la información ya fue confirmada.

El cruce también deja en evidencia un distanciamiento político entre la exsenadora y el presidente, aunque las razones concretas de esa ruptura continúan siendo objeto de versiones diferentes entre los protagonistas.

PUBLICIDAD