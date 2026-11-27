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Los principales gremios del sector energético pidieron reforzar de manera urgente la protección de las redes eléctricas y de gas ante los recientes ataques registrados en varias regiones del país. Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas y la ANDI advirtieron que las afectaciones ya comprometen la operación del sistema y aumentan el riesgo de interrupciones para miles de usuarios.

Según información publicada por Blu Radio y el comunicado conjunto de las organizaciones, los gremios rechazaron los atentados contra la infraestructura energética y expresaron solidaridad con las comunidades afectadas por las interrupciones del servicio.

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Las asociaciones señalaron que cada daño sobre las redes altera la vida cotidiana de las familias, limita la actividad de los comercios y dificulta la prestación de servicios esenciales.

Entre los casos mencionados aparece el atentado del 15 de noviembre contra infraestructura de transmisión en El Pital, Huila. De acuerdo con el comunicado, el hecho redujo la capacidad de transporte de energía hacia Caquetá y provocó cortes para los usuarios.

La contingencia también obligó a interrumpir el suministro a todos los usuarios de Electrocaquetá, según indicaron las organizaciones.

A este episodio se sumó el atentado contra la central hidroeléctrica Amaime, en Palmira, Valle del Cauca, además del intento de ataque contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca, que fue frustrado por el Ejército Nacional.

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Infraestructura de transmisión eléctrica junto - VisualesIA ScribNews

Gremios advierten menor margen de operación en la red

Los firmantes también se refirieron al evento reportado por XM el 24 de noviembre en la red de transmisión eléctrica del suroccidente.

Ese episodio interrumpió el suministro en sectores de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila y se produjo en una red que ya venía debilitada por atentados recientes.

Los gremios señalaron que cada daño adicional reduce el margen de operación del Sistema Interconectado Nacional y complica las maniobras necesarias para restablecer el servicio.

La preocupación también está relacionada con el contexto climático. Las organizaciones indicaron que el Ideam ha reportado lluvias por debajo de lo esperado en medio del fenómeno de El Niño.

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Esa condición, según explicaron, puede reducir los aportes de agua disponibles para la generación hidroeléctrica y aumentar la importancia de mantener en funcionamiento las redes de generación y transporte.

Por esa razón, consideran indispensable proteger tanto la infraestructura eléctrica como la de gas, especialmente cuando el sistema necesita conservar la mayor cantidad posible de recursos disponibles.

17-02-2016 Bombilla, bombillas, luz, electricidad, energía POLITICA EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA

Piden más protección para redes y personal

Los gremios hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para reforzar, en coordinación con la Fuerza Pública, las medidas de seguridad sobre la infraestructura energética.

La solicitud incluye también al personal que opera las redes y atiende las emergencias, debido a que su trabajo resulta necesario para mantener la continuidad de los servicios y realizar las reparaciones después de cada afectación.

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“Colombia no puede volver a épocas en las que la violencia dejaba a comunidades enteras sin servicios esenciales”, señalaron las organizaciones en el comunicado.

Los gremios respaldaron la labor de las Fuerzas Militares y pidieron aumentar las acciones de protección sobre instalaciones eléctricas y de gas.

Además, manifestaron su disposición a trabajar con las autoridades, XM y las empresas del sector para prevenir nuevas afectaciones y facilitar el restablecimiento seguro de los servicios cuando se presenten daños.

El comunicado insiste en que los ataques contra infraestructura energética no afectan únicamente a las empresas operadoras, sino directamente a los ciudadanos que dependen de la electricidad y el gas para sus actividades diarias.

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Las organizaciones sostienen que mantener protegidas las redes es clave para evitar nuevas interrupciones, conservar la estabilidad del sistema y garantizar la continuidad del suministro en las regiones afectadas.

El llamado conjunto se produce después de una sucesión de hechos en Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca, así como de las fallas registradas en el suroccidente, que han incrementado la preocupación del sector por la vulnerabilidad de la infraestructura energética.