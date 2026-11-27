El expresidente sostuvo que la forma de mostrar los resultados operacionales puede enviar mensajes equivocados a la Fuerza Pública y recordó el antecedente de los falsos positivos. EFE/ Carlos Ortega

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El expresidente Juan Manuel Santos volvió a cuestionar la forma en que el Gobierno de Abelardo De La Espriella comunica algunos resultados de operaciones militares. Durante un acto por los diez años del Acuerdo de Paz, Santos advirtió que exhibir públicamente los cuerpos de personas dadas de baja podría transmitir a los integrantes de la Fuerza Pública un mensaje equivocado sobre la manera en que se valoran los resultados operacionales.

Según información publicada por Blu Radio, el exmandatario hizo estas declaraciones durante un encuentro conmemorativo realizado en la Universidad Javeriana, donde también se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

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Santos cuestionó específicamente que el presidente De La Espriella se haya mostrado entre cuerpos de personas muertas durante operaciones militares y relacionó esa conducta con los incentivos que, según su planteamiento, pueden generarse dentro de las fuerzas armadas.

“Se lo dije al presidente y se me vino un mundo encima: eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres, y ese fue el origen de los falsos positivos”, afirmó.

El expresidente presentó esa relación como una advertencia basada en la experiencia colombiana y no como una acusación de que actualmente se estén produciendo falsos positivos.

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Santos también sostuvo que un jefe de Estado debe conservar determinados estándares de comportamiento público, especialmente cuando se trata de escenarios relacionados con personas fallecidas durante operaciones de seguridad.

“Los jefes de Estado deben mantener cierta dignidad, cierto nivel de dignidad, y un jefe de Estado paseándose por los cadáveres, pues va en contra de esa dignidad”, agregó.

Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Santos relaciona el mensaje público con riesgos para la Fuerza Pública

El cuestionamiento del exmandatario se concentró en el efecto que, a su juicio, pueden tener los mensajes enviados desde la Presidencia hacia soldados y demás integrantes de la Fuerza Pública.

Santos argumentó que mostrar las bajas como un resultado que merece reconocimiento puede crear incentivos negativos si los uniformados interpretan que una mayor cantidad de muertos equivale a un mejor desempeño.

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En su intervención recordó que los denominados falsos positivos marcaron uno de los episodios más graves relacionados con la medición de resultados militares en Colombia.

Su declaración, sin embargo, se planteó como una advertencia sobre el riesgo de reproducir incentivos similares y no como una afirmación de que las actuales operaciones militares correspondan a ese tipo de prácticas.

El expresidente insistió además en que la conducción política de la Fuerza Pública debe considerar no solamente los resultados operacionales, sino también el mensaje institucional que acompaña su presentación ante la ciudadanía.

Falsos positivos

Acuerdo de Paz también estuvo en el centro del encuentro

Durante el mismo evento, Santos defendió la necesidad de continuar con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

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El exmandatario reconoció que todavía existe un amplio camino por recorrer, particularmente en lo relacionado con la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Recordó que el compromiso contempla reparar a diez millones de personas afectadas y señaló que completar ese proceso podría requerir varias generaciones.

Santos pidió mantener el esfuerzo alrededor de la implementación y evitar que las dificultades pendientes lleven a abandonar los objetivos establecidos en el acuerdo.

“Lo que no podemos es ni bajar la guardia ni perder la esperanza. Lo que necesitamos es reafirmarnos en ese camino, convencer a mucha más gente, sobre todo a los jóvenes, de que un país en paz es mucho mejor que un país en guerra”, manifestó.

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El encuentro en la Universidad Javeriana se desarrolló con motivo de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz y sirvió como escenario para revisar los avances y desafíos que permanecen pendientes.

En ese espacio, Santos conectó sus cuestionamientos sobre la forma de presentar los resultados militares con una reflexión más amplia sobre la necesidad de evitar prácticas e incentivos que, según advirtió, puedan repetir errores del pasado.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate sobre la implementación de lo pactado y sobre las garantías necesarias para mantener el proceso de reparación y construcción de paz.