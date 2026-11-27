Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia (Colprensa)

Guardar

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo para la justicia, pero advirtió que no puede sustituir el criterio profesional ni la responsabilidad de jueces y abogados. Durante un encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria en Cali, el mandatario defendió la autonomía judicial, pidió mayor transparencia en los procesos disciplinarios y señaló que quien firma un documento debe verificar la información que presenta, incluso cuando utiliza herramientas de inteligencia artificial.

Según información publicada por Blu Radio, De La Espriella sostuvo que quienes tienen la responsabilidad de vigilar y sancionar a jueces y abogados también deben estar sometidos a controles y actuar con independencia.

PUBLICIDAD

El presidente aseguró que los jueces necesitan autonomía para tomar decisiones sin presiones externas, pero también deben responder cuando incumplen sus obligaciones.

Su intervención abordó además el uso de expedientes electrónicos, sistemas de información y nuevas tecnologías dentro de la administración de justicia.

De La Espriella señaló que estas herramientas pueden contribuir a disminuir demoras y facilitar que los ciudadanos conozcan el estado de sus procesos.

Abelardo de la Espriella (Cristian Bayona/Colprensa)

IA puede apoyar, pero no reemplazar decisiones judiciales

El mandatario concentró buena parte de su intervención en los desafíos que plantea la inteligencia artificial para abogados y jueces.

Afirmó que ningún profesional puede presentar citas inexistentes o información que no haya sido verificada y después justificar esos errores por el uso de una herramienta tecnológica.

PUBLICIDAD

“Quien firma un documento tiene la obligación de comprobar lo que allí plantea. La inteligencia artificial jamás podrá reemplazar el criterio, el conocimiento ni la conciencia moral, y mucho menos la de un juez”, afirmó.

Con este planteamiento, De La Espriella insistió en que la responsabilidad sobre cualquier documento judicial o jurídico continúa recayendo en la persona que lo presenta.

El mandatario también vinculó el uso de nuevas tecnologías con la necesidad de mantener estándares de rigor y responsabilidad profesional.

Aunque reconoció que los sistemas digitales pueden mejorar algunos procedimientos, sostuvo que no deben convertirse en una excusa para incorporar información falsa, incompleta o no verificada en actuaciones judiciales.

PUBLICIDAD

Presidente Abelardo de la Espriella (César Carrión/Presidencia de la República)

Pide fortalecer controles y evitar prescripción de procesos

De La Espriella también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para personas afectadas por malas prácticas profesionales de abogados.

Señaló que quienes sufran este tipo de situaciones deben contar con herramientas que les permitan obtener reparación y una respuesta efectiva de las instituciones.

Otro de los puntos mencionados fue la duración de los procesos disciplinarios. El presidente pidió evitar que estos trámites se prolonguen hasta llegar a la prescripción.

Su intervención también puso énfasis en la vigilancia sobre quienes ejercen funciones disciplinarias dentro del sistema judicial.

Según el mandatario, quienes tienen la facultad de investigar o sancionar a jueces y abogados deben actuar con independencia, transparencia y responsabilidad.

El encuentro fue organizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y reunió al jefe de Estado, magistrados de esa corporación, representantes de las altas cortes, académicos y autoridades civiles de Cali y el Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, De La Espriella defendió la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el acceso a la información judicial y reducir retrasos, pero marcó límites frente al uso de la inteligencia artificial.

Su posición apunta a que estas herramientas pueden complementar el trabajo de abogados y jueces, siempre que exista verificación humana y responsabilidad sobre el contenido presentado.

El presidente insistió en que la autonomía judicial debe ir acompañada de controles, transparencia y mecanismos disciplinarios eficaces, especialmente frente a actuaciones que puedan afectar a los ciudadanos o comprometer la confianza en la administración de justicia.