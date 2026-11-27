El canciller Omar Bula cerró su perfil de X tras polémica por mensajes en los que cuestionó a sectores políticos de Colombia y EE. UU. con duros calificativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Omar Bula, que funge como ministro de Relaciones Exteriores, anunció el cierre definitivo de su cuenta personal en la red social X después de que fueran replicadas una serie de publicaciones ofensivas contra dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos, entre ellas una insinuación sobre Kamala Harris y el expresidente de la República Gustavo Petro.

El funcionario, que llegó al cargo por instrucción del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, sostuvo que su responsabilidad al frente de la diplomacia exige hablar en nombre de Colombia y evitar que controversias anteriores interfieran con su gestión, como lo hicieron las publicaciones en las que, antes de llegar al Ejecutivo, utilizó lenguaje soez.

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La cuenta dejó de aparecer en el buscador de la plataforma poco después de que Bula difundiera un video en Instagram. “He decidido cerrar definitivamente mi cuenta personal en X y quiero hacerlo públicamente, de frente a ustedes, con la misma franqueza con la que durante tantos años expresé mis opiniones”, expresó Bula.

El perfil de Omar Bula en X desapareció tras decisión del canciller de cerrar su cuenta, poniendo fin a la polémica que causaron sus comentarios antes de llegar al cargo. (X)

Del mismo modo, explicó que utilizó esa red social, antes llamada Twitter, durante muchos años para opinar sobre política y acontecimientos globales como activista. Según dijo, tras más de 30 años de trabajo en distintos países sintió la responsabilidad de compartir con sus amigos y seguidores aquello que había conocido y comprendido.

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Publicaciones previas y la disculpa por el lenguaje utilizado

Las críticas de Bula se concentraron en antiguos mensajes dirigidos contra figuras demócratas, incluida una publicación en la que insinuó que la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris estaba “empericándose” junto a Petro. Esto causó una fuerte controversia y puso en jaque las relaciones con el sector político norteamericano.

De hecho, hace dos semanas, el canciller se disculpó por esas expresiones y reconoció que el lenguaje empleado había sido “inapropiado e irrespetuoso”. También precisó que los comentarios fueron publicados antes de asumir el cargo y en medio de una elección presidencial que consideró particular para el país.

“Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no representan las opiniones que hoy tengo. Tampoco representan la posición del Gobierno”, expresó entonces en un comunicado. Y añadió que sus antiguas publicaciones tampoco reflejan la postura de la administración colombiana bajo la presidencia de De la Espriella.

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De esta manera, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que, cuando difundió aquellos mensajes, hablaba a título personal y defendía causas que consideraba justas. También cuestionaba, según explicó, aquello que a su juicio amenazaba ciertos valores y fundamentos, en relación con el proyecto político progresista que representa Petro.

Así pues, Bula afirmó que subestimó la capacidad de la dinámica política y las redes sociales para convertir expresiones formuladas hace 10 o 15 años en instrumentos de confrontación bajo circunstancias distintas. “Yo no pretendo que mis opiniones pasadas estén exentas de crítica. Nunca he pedido semejante privilegio”, señaló.

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La función diplomática y el deber de hablar por Colombia

El canciller indicó que, desde el día de su designación, dejó prácticamente inactiva la cuenta, que contó con más de 520.000 mensajes, porque su etapa como activista había terminado. “Había comenzado una etapa distinta, nueva, que exigía otra disciplina, otra prudencia y una comprensión mucho más profunda del peso de cada palabra”.

Aunque estuvo tentado a eliminar el perfil antes, el canciller dijo que dudaba de hacerlo porque no consideraba que el ejercicio de su libertad de expresión durante años fuera algo de lo que debiera arrepentirse. Sin embargo, concluyó que el servicio público demanda una dedicación casi absoluta y una obligación que trasciende a la persona.

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El funcionario siguió así los pasos del ministro de Justicia, Iván Cancino, y aseguró que no permitirá que las controversias del pasado se interpongan en las tareas que debe realizar por el país. “Una cosa es someter las ideas al debate y otra muy distinta es utilizar fragmentos del pasado para desfigurar las responsabilidades del presente”, dijo.

Por último, Bula afirmó que centrará su trabajo en defender los intereses de Colombia en el escenario internacional, atender la seguridad y el futuro del país, abrir nuevos caminos para las relaciones exteriores y contribuir a los esfuerzos de reconstrucción nacional. “Un país que necesita resultados, no distracciones”, concluyó el ministro.

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