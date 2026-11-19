(Policía Metropolitana de Cali)

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La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de una mujer señalada de hurtar dinero de una entidad bancaria en el barrio Vipasa, en Cali.

Lo que llamó la atención del caso por parte de las autoridades es que luego de su detención, y tras intimidar a una cajera, los agentes descubrieron que la hoy detenida empleaba un arma de juguete.

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De acuerdo con el informe oficial que entregó la Policía Metropolitana Santiago de Cali, la sospechosa ingresó a la sede financiera, exhibió un elemento que simulaba ser un arma de fuego y se apoderó de una cifra considerable de efectivo.

La reacción de los uniformados permitió interceptarla poco después, recuperar el dinero e incautar el objeto utilizado durante el hecho.

La Policía informó que la detenida podría estar relacionada con otros hurtos cometidos con un método similar en la capital del Valle del Cauca.

Para esto, los investigadores revisan información recopilada tras la detención para establecer si la mujer habría ingresado a otras entidades financieras con armas de juguete u objetos que simularan armas de fuego para intimidar a empleados y clientes.

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La mujer quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

La entidad no precisó el monto recuperado ni divulgó la identidad de la capturada.

Al final, el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, pidió a la ciudadanía reportar de forma oportuna cualquier hecho que pueda afectar la seguridad.

Las denuncias se pueden realizar a través de la línea de emergencias 123 o de la línea contra el crimen 3213945156.