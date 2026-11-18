El paisa aseguró que está cansado de que los medios de comunicación le pregunten por este género musical (@maluma/IG)

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Maluma le cerró la puerta al trap con una declaración tajante este miércoles:

“Estoy cansado de que me pregunten si voy a hacer trap o no”, afirmó el cantante colombiano en un video en su cuenta de Instagram, que, según explicó, se generó después de una entrevista con LOS40 Urban, en la que volvió a referirse a la controversia de 4 Babys como el episodio que marcó un antes y un después en su carrera.

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El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, fue directo al señalar la raíz de su hartazgo. “Después de salir de la entrevista de LOS40 y que les conté el mierdero del que tuve que salir después de 4 Babys, no quiero volver a vivir eso”, dijo.

Y agregó: “Los medios de comunicación. No pregunten más, eso no va a pasar. Estoy enfocado en mi gira, en Loco por volver. Y eso es todo”, dejando claro que los temas en los que incursionó con ese tema serán los únicos que se escucharán en su voz.

4 Babys fue una de las canciones más polémicas del paisa - crédito captura de pantalla (4 Babys - Maluma)

La canción que desató la polémica fue lanzada en 2016 junto a Noriel, Bryant Myers y Juhn. La letra fue señalada por distintos colectivos como machista y denigrante, lo que derivó en un intenso debate mediático y en una petición en Change.org que exigía su retiro de las plataformas digitales.

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Durante semanas, el nombre de Londoño estuvo más asociado a la controversia que a los récords de reproducciones que acumulaba el tema. Lo que muchos fans no saben es que la cicatriz de aquel episodio le costó al público colombiano —y al latino en general— un disco completo.

El álbum de trap con Bad Bunny que quedó archivado

En 2023, el propio Londoño había revelado a LOS40 Colombia que tenía prácticamente listo un álbum de trap cuando decidió frenarlo. “Yo me acuerdo de lo que pasó con 4 Babys y yo tenía un álbum de trap y me traje a Bad Bunny para Medellín. Tenía a De La Ghetto, a Arcángel... tenía muchos artistas ahí”, recordó el cantante.

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Aquel proyecto se gestó en uno de los momentos más explosivos del género urbano, cuando figuras como el puertorriqueño Bad Bunny comenzaban a convertirse en fenómenos globales.

Sin embargo, la experiencia previa pesó más que cualquier expectativa comercial. “El trap en esa época, que era lo que más pegado estaba, me generó un sinsabor tan malo a nivel personal que yo ya terminé curado de ese tema”, confesó entonces.

“Tengo trap guardado, pero cada vez que pienso en sacarlo digo: ¿por qué me voy a meter en esto?”

La ambivalencia de Londoño queda en evidencia cuando reconoce que el material existe, pero que el desgaste emocional le gana cada vez. “Tengo trap guardado que me ha inspirado. Pero cada vez que pienso en sacarlo, digo: ¿por qué me voy a meter en esto? Qué pereza”, declaró en la entrevista de 2023 recogida por LOS40 Colombia.

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En la Billboard Latin Music Week de octubre de 2026, el artista ya había dado señales de este mismo estado de ánimo. Ante la periodista Leila Cobo, habló sobre 4 Babys sin amargura aparente —“escucho esa canción y me gusta y me trae recuerdos muy bacanos”— pero reafirmó que toda la carga negativa recayó sobre él de forma desproporcionada.

Maluma aseguró que está enfocado en su nuevo álbum 'Loco x volver' así como en su gira que lleva el mismo nombre. (@maluma / Instagram)

“De los versos de la canción, el menos fuerte era el mío, el menos irrespetuoso, pero toda la mierda me la llevé yo”, afirmó.

Hoy se enfoca en la bachata y el pop latino

Mientras el álbum de trap permanece guardado en un cajón, Londoño consolidó una identidad musical alejada del género que lo llevó a la controversia. Éxitos como Hawái, Sobrio, Junio y Según quién lo acercaron al pop latino, la bachata y los sonidos románticos, un camino que hoy define su propuesta artística.

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La gira Loco por volver, que el cantante mencionó como su foco actual, es la señal más clara de que Maluma no tiene intención de mirar hacia atrás. Al menos en lo musical.