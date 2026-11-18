El mensaje del hijo de Jorge Barón contra Petro por llamar a protestar en plazas públicas (Presidencia - @JorgeEBaron/X)

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El expresidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones para el jueves 19 de noviembre de 2026 en distintas plazas públicas del país. El llamado generó una respuesta del hijo del presentador Jorge Barón, quien cuestionó que promoviera protestas contra medidas del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“A salir masivamente a las calles de todo el país este 19 de noviembre”, escribió Petro en su cuenta de X. El exmandatario señaló que la jornada tendría como motivos el empleo, la economía y las propuestas de la actual administración.

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En el mismo mensaje, afirmó que las iniciativas atribuidas a De la Espriella “dejarán en la ruina a los colombianos y colombianas”. También invitó a sus seguidores a asistir a los puntos de concentración: “Nos vemos este jueves en todas las plazas públicas”.

La convocatoria se conoció hace semanas después de que el presidente anunciara que incrementaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar. Recientemente, De la Espriella se ratificó y en una alocución dijo que no subirá IVA a los productos básicos.

Gustavo Petro convocó a marchas en Colombia por el alza de los precios de los alimentos (@petrogustavo/X)

El hijo de Jorge Barón cuestionó el llamado a las plazas públicas

Tras lo anterior, la reacción del hijo de Jorge Barón llegó por la misma red social. En su mensaje, criticó al expresidente por convocar a trabajadores a participar en marchas contra políticas que, a su juicio, se relacionan con asuntos originados en el anterior gobierno.

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“Ud es un cínico miserable, el presidente lleva 100 días de gobierno y engaña a los trabajadores convocando marchas para combatir lo que ud mismo provocó”, escribió.

El usuario también le pidió a Petro alejarse de la actividad política. “Señor Petro, le recomiendo dar un paso al lado y retirarse de la política”, expresó en la publicación.

En ese mismo texto mencionó presuntos hechos de corrupción y aludió a los llamados “sex contratos”, escándalos que salieron a la luz tras las declaraciones de una joven llamada Deicy Jiménez, en donde aseguraba que en el Gobierno Petro presuntamente se daban contratos a cambio de favores sexuales.

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“Sus presuntos escándalos de corrupción y los famosos sex contratos hacen que sea una desgracia para Colombia y una vergüenza para el trabajador colombiano”, finalizó.

“El presidente lleva 100 días de gobierno”, la respuesta del hijo de Jorge Barón a Petro (@JorgeEBaron/X)

Esto dijo Gustavo Petro en un video donde apareció con otros militantes del Pacto Histórico

El llamado de la macrha fue difundido en un video de X, en el que estuvo acompañado por integrantes de la bancada del Pacto Histórico en las comisiones económicas del Congreso.

“Le queremos colectivamente invitar a usted, hombre y mujer trabajadora de Colombia, juventudes, a salir masivamente a las calles este 19 de noviembre”, expresó Petro. El exmandatario afirmó que la convocatoria responde a asuntos relacionados con el empleo, el costo de los alimentos y las decisiones económicas del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Durante su intervención, sostuvo que los precios de la comida aumentan por factores como la sequía, la falta de subsidios y la ausencia de una política económica que, según su postura, atienda el encarecimiento de productos básicos. “Se está disparando el precio de la comida”, afirmó.

Petro también se refirió a la decisión del presidente De la Espriella de descartar un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos de la canasta familiar. “Ya pretendía Abelardo, se echó pa’ atrás, ponerle adicionalmente IVA a la comida”, manifestó.

El expresidente Gustavo Petro pidió salir a las calles ante la carestía de la comida (@petrogustavo/X)

El exjefe de Estado sostuvo que, incluso sin un nuevo gravamen, el alza de los alimentos afecta los ingresos de los hogares. “Con IVA o sin IVA, ya la comida está creciendo de precios, lo que hace que caigan los salarios reales”, señaló.

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También cuestionó el rumbo de la política laboral y productiva. Petro afirmó que durante su gobierno promovió la agricultura y la industria como sectores generadores de empleo, mientras que el actual Ejecutivo habría adoptado un enfoque distinto.

“La agricultura es lo que más cae en el último mes del Gobierno”, declaró. Además, aseguró que las iniciativas legislativas de De la Espriella trasladarían cargas tributarias hacia los trabajadores.

Según sostuvo, la reforma reduciría el impuesto al patrimonio para 17 mil personas de mayores ingresos y elevaría el impuesto de renta para tres millones de trabajadores. “El pueblo debe salir masivamente a las calles”, insistió.

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