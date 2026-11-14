100 días de Abelardo de la Espriella: aciertos, crisis y el pulso legislativo que enfrenta el Gobierno

Infobae Colombia habló con Juan Falkonerth, Alejo Vargas Velásquez y Juan Nicolás Garzón sobre el balance de los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella (Catalina Olaya/Colprensa)

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Abelardo de la Espriella cumplió 100 días como presidente de Colombia, período en el que ha enfocado su gestión en endurecer la política de seguridad y atender la crisis derivada del terremoto del 10 de agosto de 2026.

El jefe de Estado ha cuestionado las decisiones en materia de seguridad de la administración anterior (liderada por el exmandatario Gustavo Petro) y ha priorizado las operaciones militares contra los grupos armados. También ha dedicado esfuerzos a asuntos económicos, ante las advertencias sobre una crisis fiscal en 2027.

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El mandatario mantiene una estrategia de comunicación directa a través de las redes sociales y ha ajustado la política exterior, con un mayor acercamiento a Estados Unidos e Israel.

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 y tres días después sucedió el terremoto en el país (Matías Delacroix/AP)

Para analizar el balance de sus primeros 100 días de gobierno, Infobae Colombia consultó a Juan Falkonerth, consultor político; Alejo Vargas Velásquez, magíster en política social y doctor en ciencia política; y a Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

Falkonerth indicó que los primeros 100 días de gobierno de De la Espriella permiten conocer el talante de lo que serán los próximos años de gestión. Asimismo, señaló que su administración ha despejado algunas dudas, pues De la Espriella “era una figura en blanco”, según sus declaraciones.

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“Vemos a un Abelardo de la Espriella muy comprometido con el orden público, la lucha contra el delito transnacional, el cumplimiento de compromisos internacionales y la adquisición de nuevos compromisos”, indicó.

El analista Alejo Vargas Velásquez, por su parte, indicó que el inicio de la administración de De la Espriella estuvo marcado por dos aspectos cruciales: la falta de empalme entre el gobierno saliente y el entrante —algo que el mismo mandatario no quiso hacer—, que ha derivado en “versiones encontradas” entre el gobierno anterior y el nuevo, y el terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos, más de 4.000 heridos y daños en miles de edificaciones.

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El sismo, sobre todo, puso un diferencial en la administración de De la Espriella. “Me parece que es un elemento que cambia mucho la agenda de cualquier gobierno que empiece; empezar con eso el primer día de su tarea: atender un terremoto con todo lo que eso implica en cualquier sociedad”, dijo el experto en entrevista con este medio.

Juan Nicolás Garzón mencionó el plan de choque en el sistema de salud durante los primeros 100 días de gobierno. Destacó la entrega de medicamentos y procedimientos, pero precisó que todavía no existen elementos de juicio para afirmar que el sistema esté estabilizado.

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“Para hablar de resultados necesitamos cifras comparables en tiempos de espera, medicamentos pendientes, reducción de tutelas y deudas con prestadores. Hay señales de ejecución, pero aún no un panorama claro”, aseveró.

El analista Alejo Vargas indicó que ese plan de choque en salud que impulsó el Gobierno le genera una impresión positiva. A su juicio, la administración actual parece estar interesada en resolver las principales problemáticas que tiene el sistema de salud actual, “a diferencia de lo que uno veía en el gobierno pasado, que lo que había era una especie de despelote continuado”.

Desde su perspectiva, la administración parece haber acertado en el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud, puesto que, bajo su control, se han tomado algunas medidas que muestran que sí pretende “restablecer lo que se desbarató en el gobierno anterior”.

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Por otro lado, el docente Garzón indicó que el terremoto del 10 de agosto modificó las prioridades del Gobierno nacional y, según el docente, dejó en evidencia dificultades de coordinación y limitaciones por la falta de empalme.

Juan Nicolás Garzón mencionó el plan de choque en el sistema de salud durante los primeros 100 días de gobierno (Santiago Saldarriaga/AP)

El profesor de la Universidad de La Sabana afirmó que la respuesta debe evaluarse en tres etapas: “La atención inmediata y el rescate; la coordinación de ayudas y la reconstrucción; y la transparencia”.

Juan Falkonerth señaló que durante los 100 días de gobierno de De la Espriella se han restablecido las relaciones internacionales con Israel, Estados Unidos, Argentina, El Salvador y Chile, entre otros.

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“Hemos visto la conformación del Escudo de las Américas y una agenda de colaboración en seguridad, inteligencia y armamento. Acompaña varios operativos en los que se convierte, de alguna manera, en protagonista. Eso deja ver, desde la comunicación estratégica, uno de los lineamientos que busca posicionar”, afirmó.

Juan Nicolás Garzón, docente de la Universidad de La Sabana, resaltó el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (Presidencia/YouTube) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el docente Juan Nicolás Garzón consideró que los principales aciertos del Gobierno se concentran en el refuerzo de la seguridad y en la presencia del presidente en las regiones.

“La presencia del presidente en los territorios también es un acierto en términos generales, porque reafirma un punto que proviene de una promesa de campaña, pero también de un mandato constitucional: descentralizar el país. Esa descentralización se refuerza a través de la presencia del presidente De la Espriella en las distintas regiones”, expresó.

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El profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana destacó la interlocución que ha tenido el presidente Abelardo de la Espriella con los alcaldes y gobernadores. Además, resaltó el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, “ante el recrudecimiento de la violencia y las dificultades para enfrentar a los diferentes grupos que operan en el país”.

El experto Vargas Velásquez coincidió en que la seguridad ha sido una prioridad para la actual administración y destacó dos aspectos importantes:

La aprobación y sanción de la Ley de Sometimiento a la Justicia (Ley 2640 el 4 de noviembre de 2026), que elimina las posibilidades de negociación y de reconocimiento político a los grupos ilegales.

El Estatuto Antiterrorista, un proyecto de ley estatutaria que pretende fortalecer la capacidad del Estado para desmantelar estructuras criminales.

Del Gobierno nacional se destaca la Ley de Sometimiento a la Justicia (Ley 2640 el 4 de noviembre de 2026), que elimina las posibilidades de negociación y de reconocimiento político a los grupos ilegales (AFP)

Además de eso, mencionó las acciones militares y bombardeos que ha ejecutado el Ejército Nacional en zonas en las que operan las organizaciones criminales. En esas operaciones, el mandatario ha tenido un amplio protagonismo; ha aparecido en las zonas atacadas, ha confrontado a los criminales y ha presentado los resultados operacionales ante la ciudadanía.

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El analista calificó como positivo ese aspecto: “Él tiene un protagonismo muy grande. Eso, por un lado, puede ayudar a fortalecer la moral de la fuerza pública, de las Fuerzas Militares y la Policía, pero también puede volverse una especie de factor disuasivo sobre estos grupos irregulares, al ser un factor de generación de miedo, de temor”.

Del mismo modo, Vargas destacó otras acciones que ha estado ejecutando el Gobierno nacional, de cara a la falta de empalme que generó dificultades en el abordaje de los problemas económicos del país. De acuerdo con su explicación, aunque no existió ese intercambio efectivo de información entre las administraciones, el presidente De la Espriella y su equipo de trabajo están buscando alternativas para afrontar la crisis fiscal del país —más allá de la cuestionada Ley de Rescate Económico—.

El Gobierno nacional busca alternativas para resolver la situación fiscal del país (Luisa González/Reuters)

“Financiamiento internacional, especialmente con el Fondo Monetario, seguramente con el Banco Mundial, con el BIS, con los organismos financieros internacionales”, detalló.

De igual manera, está centrado en el recorte del Estado, que implica la disminución de puestos de trabajo, sustentada en la necesidad de ahorrar en gastos de nómina. Sin embargo, el analista recordó que, incluso, la colectividad más cercana a la administración actual ha advertido sobre la importancia de aplicar otras medidas para responder a la situación fiscal del país.

“El principal partido del Gobierno, aunque no sea el partido del presidente, que es el Centro Democrático, ha sido crítico en el sentido de decir: hay que ir más allá en ese campo de la rebaja de gastos, de la disminución del tamaño del Estado”, detalló.

Las promesas que se han roto en los 100 días de gobierno

Alejo Vargas Velásquez considera que un aspecto problemático de la administración actual es el choque entre lo que se planteó en campaña y lo que se está haciendo ahora en materia fiscal y económica. Se refirió específicamente a la Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno al Congreso de la República, en la cual se establecen gravámenes que afectarán el bolsillo de los ciudadanos por el encarecimiento de productos de la canasta familiar e insumos.

Esto va en contra de lo que De la Espriella planteó en plena temporada electoral: que no habría más impuestos. Pero, “todo indica que va a haber nuevos impuestos, de eso no hay duda”, detalló el experto.

La propuesta ya generó controversia y, según el analista, el Gobierno puede tener dificultades para que la iniciativa tenga luz verde en el Legislativo, debido al coste político que puede tener para los senadores y representantes a la Cámara: “Es muy difícil que haya un sector de congresistas que estén dispuestos a aprobar eso teniendo unas elecciones el próximo año”, detalló.

Alejo Vargas advirtió que es difícil que el Congreso apruebe la Ley de Rescate Económico del Gobierno (Colprensa)

Juan Nicolás Garzón, docente del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, coincidió en que uno de los desaciertos del Gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido la falta de claridad fiscal.

Recordó que, durante la campaña, De la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo prometieron reducir los impuestos. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno terminó por modificarlos a través del Presupuesto General de la Nación y la Ley de Rescate Fiscal.

También resaltó que: “No considero que sea un acierto ni la forma en que debería comunicarse esta información o estos resultados. No corresponde con la dignidad presidencial que se espera en estos casos”, aseveró.

Juan Falkonerth, consultor político, afirmó que uno de los puntos negativos es la demora en la radicación del paquete legislativo en el Congreso de la República. También mencionó la remoción temprana de Rodrigo Lara como ministro del Interior y el nombramiento de Alejandro Ordóñez.

Juan Falkonerth afirmó que uno de los puntos negativos es la demora en la radicación del paquete legislativo en el Congreso (Luisa González/REUTERS)

“Esto ha traído complicaciones. Incluso, a la Ley de Rescate Fiscal le queda casi un mes para que el proyecto se salve y no sea archivado. Me preocupa que la figura del nuevo ministro del Interior pueda generar resistencia. Su perfil y lo que representa podrían dificultar el trámite de las iniciativas”, expresó.

Falkonerth aseguró que las salidas tempranas transmiten una imagen de desorden y falta de organización dentro del gabinete y, según su análisis, “pueden pasarle factura al Gobierno”.

Alejo Vargas coincidió en que la salida de Rodrigo Lara de la cartera del Interior no tuvo “mucho sentido” y, desde su perspectiva, careció de argumentos. “Me parece que fue un mensaje que no fue bueno, porque yo creo que el Gobierno en la Colombia de hoy debe mostrar es que es un Gobierno que no simplemente es monocolor en su composición, sino que también tienen opiniones diversas”, precisó.

El analista también se refirió a la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación. Según precisó, su caso es distinto, ya que la decisión de dejar la cartera respondió a motivos personales.

La salida de Rodrigo Lara fue cuestionada por los analistas (Colprensa)

En todo caso, el experto indicó que el Gobierno debe mostrarse plural, sin que eso implique que exista una “coalición amplia”. Afirmó que las diferencias en las formas de pensar no pueden convertirse en un motivo para cambiar a los funcionarios. “No sería bueno que hoy en día, cualquier persona del gabinete que diga algo, que se salga del libreto, inmediatamente lo sacan. No creo que sea un buen mensaje”, precisó.

¿Qué viene para el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El docente Juan Nicolás Garzón afirmó que todavía falta mucho por demostrar, porque la tarea consiste en traducir las promesas de campaña en políticas públicas concretas.

“El gran desafío consiste en traducir las promesas de campaña en políticas públicas reales que cambien la vida de la gente. A 100 días de gobierno, por supuesto, no será fácil, pero se esperan más resultados”, indicó.

Juan Falkonerth indicó que el presidente Abelardo de la Espriella tiene varios retos significativos, entre ellos, mantener una buena relación con las instituciones del país.

“El gobierno anterior dejó una cantidad de escándalos que afectaron esa confianza. La gente ya no confía en organismos como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que maneja asuntos de inteligencia. También hay poca confianza en corporaciones como el Congreso y las altas cortes”, expresó.

El consultor político también mencionó que se debe mejorar las relaciones con el Congreso de la República y centrarse en los proyectos legislativos.

Juan Falkonerth mencionó que se debe mejorar las relaciones con el Congreso de la República (Nathalia Angarita/REUTERS)

“La prueba de fuego se vive en estos momentos con la ley de rescate económico, porque el presidente está exponiendo su capital político y electoral para aprobar iniciativas que pueden ser necesarias, pero poco populares”, puntualizó.

Para Alejo Vargas, es importante que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cumpla con mandatos que ya están establecidos, pese a que no esté completamente de acuerdo con ellos. Se refirió específicamente a la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano (administración del expresidente Juan Manuel Santos) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP), en 2016.

Según el analista, la implementación de lo pactado entre la extinta guerrilla y el Estado puede ser una “buena oportunidad” para la administración de De la Espriella “para colocar allí algunas personas que tengan una mirada un poco más amplia, más abierta”.

“Sé que a este Gobierno no le gusta para nada eso. Hay mucha gente a la que por supuesto tampoco le gusta el acuerdo, pero como ya parte de ese acuerdo fue incorporada como compromiso constitucional de los gobiernos hasta 2030. Eso fue lo establecido en el plan integral, al comienzo del Gobierno Santos, de cumplimiento del acuerdo”, explicó el experto.