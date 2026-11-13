Murió Henry Camargo, soldado retirado que había regresado a Colombia para tratamiento pulmonar

Abelardo de la Espriella, Presidente de la República de Colombia, ordenó el regreso al país del militar Henry Camargo - crédito EFE/El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo De La Espriella lamentó el fallecimiento del soldado profesional retirado Henry Camargo, quien había regresado recientemente a Colombia para continuar un tratamiento médico por una grave afección pulmonar. El mandatario señaló que su Gobierno facilitó el proceso de repatriación y la continuidad de la atención en el Hospital Militar Central.

Según información publicada por Semana, Camargo había regresado al país cerca de un mes antes de su fallecimiento luego de solicitar apoyo para retornar desde el exterior y acceder a un trasplante de pulmón. El caso había sido conocido públicamente a finales de septiembre, cuando el exmilitar difundió un video en el que pedía ayuda para conseguir un vuelo humanitario.

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De La Espriella recordó que, tras conocer esa solicitud, dio instrucciones para coordinar el regreso del soldado. El presidente indicó que pidió al consulado en Nueva York articular las gestiones necesarias para facilitar su traslado a Colombia.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Nos queda la tristeza de su partida y el honor de haber acompañado a un colombiano que entregó parte de su vida al servicio de la patria”, manifestó.

Cancillería confirmó la llegada del soldado Henry Camargo, quien pidió al presidente ser repatriado desde Estados Unidos a Colombia - Cancillería

Camargo había pedido apoyo para regresar a Colombia

El pasado 28 de septiembre, el presidente ya se había pronunciado sobre la situación de Henry Camargo después de conocer el video en el que el soldado solicitaba apoyo para volver al país.

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En ese momento, De La Espriella recordó que Camargo había vestido el uniforme militar durante más de 20 años y enfrentaba una grave afección pulmonar. Tras conocer su caso, aseguró que impartió instrucciones para organizar un vuelo humanitario de regreso.

El mandatario también afirmó que pudo hablar personalmente con Camargo y que le garantizó que recibiría atención médica en Colombia.

Según lo informado, el objetivo del regreso era permitir que continuara el tratamiento necesario y pudiera avanzar en el proceso relacionado con un trasplante pulmonar.

El presidente destacó que el Estado acompañó el proceso de retorno y la atención posterior en el Hospital Militar Central. Tras conocerse el fallecimiento, expresó sus condolencias a los familiares y allegados del exintegrante de las Fuerzas Militares.

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“A sus seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias”, señaló el mandatario en su mensaje.

Karen Camargo, hija del exmilitar, agradeció al Gobierno nacional las gestiones que hicieron posible el traslado del exoficial desde Estados Unidos hasta el Hospital Militar Central - crédito Cancilleria

Presidente destacó su servicio en las Fuerzas Militares

De La Espriella se refirió a Camargo como un soldado profesional que dedicó parte de su vida al servicio del país desde las Fuerzas Militares.

En su mensaje, el mandatario afirmó que Colombia debe recordar a quienes han servido en la institución y expresó reconocimiento por la trayectoria del exmilitar.

“Colombia honra y recuerda a quienes han entregado su vida al servicio de la patria. Henry Camargo merece nuestro reconocimiento, respeto y gratitud eterna”, escribió.

El caso de Camargo había generado atención pública desde que solicitó apoyo para regresar al país. En ese momento, el presidente sostuvo que su Gobierno buscaría garantizar el traslado y el acceso al tratamiento requerido.

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El exmilitar llegó finalmente a Colombia y continuó su atención médica en el Hospital Militar Central, donde permaneció bajo tratamiento por su condición pulmonar.

La publicación de Semana señala que Camargo necesitaba un trasplante de pulmón y que su retorno al país se produjo mediante un proceso de repatriación coordinado para facilitar el acceso a la atención médica.

Tras conocerse su muerte, De La Espriella reiteró que su administración había hecho las gestiones necesarias para acompañar el caso y destacó el servicio prestado por el soldado durante su carrera militar.

El mensaje presidencial estuvo centrado en expresar condolencias a la familia y reconocer la trayectoria de Camargo como integrante de las Fuerzas Militares.

Con su fallecimiento, concluye un caso que había movilizado gestiones institucionales para facilitar su regreso a Colombia y asegurar la continuidad de su tratamiento médico mientras enfrentaba una enfermedad pulmonar de alta complejidad.

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