Colombia

Externado ajustará su planta de personal durante tres años y descarta despidos masivos

El rector Hernando Parra aseguró que la medida comenzará por no cubrir cargos vacantes y busca responder a un déficit operacional que la universidad enfrenta desde 2017

El programa de apoyo anunciado por el rector beneficiará a 200 estudiantes con recursos limitados - crédito Universidad Externado
El rector Hernando Parra aseguró que la medida comenzará por no cubrir cargos vacantes y busca responder a un déficit operacional que la universidad enfrenta desde 2017 - crédito Universidad Externado
Guardar

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra, aseguró que el plan aprobado por el Consejo Directivo para reducir gradualmente la planta de personal no implica despidos masivos. La institución aplicará un ajuste durante tres años, comenzando por dejar vacantes sin cubrir, en medio de un déficit operacional que, según la universidad, se arrastra desde 2017.

Según información publicada por Semana, Parra explicó que la decisión busca responder al desequilibrio entre el crecimiento de los costos y el número de estudiantes. El rector insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad a docentes y colaboradores y sostuvo que la universidad mantiene condiciones de liquidez, solvencia y respaldo patrimonial suficientes para cumplir sus compromisos.

PUBLICIDAD

“He de ser enfático en que esta medida no significa bajo ninguna circunstancia el despido masivo de docentes o colaboradores”, expresó Parra a través de su cuenta de X.

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad un plan de ajuste gradual y de largo plazo que estará relacionado con la evolución del número de estudiantes. La primera medida será no ocupar algunos cargos vacantes que ya estaban presupuestados o contemplados dentro de la estructura institucional.

Universidad Externado de Colombia.
Universidad Externado de Colombia.

Ajuste de personal se ejecutará durante tres años

El comunicado del Consejo Directivo, fechado el 9 de noviembre de 2026, señala que el redimensionamiento de la planta de personal se realizará a lo largo de tres años y respetando las normas legales, estatutarias y del estatuto profesoral que correspondan en cada caso.

PUBLICIDAD

Parra destacó que el Externado cuenta con uno de los respaldos patrimoniales más sólidos entre las instituciones de educación superior del país. También afirmó que la universidad dispone de liquidez y solvencia para mantener su estabilidad y responder por sus obligaciones.

La institución explicó que antes de adoptar el plan se aplicaron diferentes medidas de reducción del gasto y presupuestos austeros. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para corregir el desequilibrio financiero identificado.

Para analizar la situación, la universidad contrató una firma especializada que revisó sus finanzas. El diagnóstico encontró un pequeño aumento en los ingresos, pero también un crecimiento mayor en la estructura de costos, especialmente en la planta de personal.

De acuerdo con el boletín del Consejo Directivo, ese aumento en los costos laborales no resulta proporcional al número de estudiantes de la institución. Este desbalance llevó a plantear un ajuste progresivo de la estructura de personal.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
Billetes Colombianos- crédito VisualesIA

Déficit operacional viene desde 2017

La universidad señaló que la medida busca enfrentar un déficit operacional que se presenta desde 2017. La decisión fue tomada después de revisar la evolución de los ingresos, los gastos y el tamaño de la planta de personal durante los últimos años.

El plan no contempla, según lo informado por el rector, una desvinculación masiva e inmediata. En cambio, se aplicará de forma gradual y comenzará por mantener sin ocupar algunos cargos que actualmente se encuentran vacantes.

La administración también insiste en que cualquier modificación de la planta se realizará cumpliendo las normas internas y legales aplicables. Esto incluye las disposiciones relacionadas con docentes y otros trabajadores vinculados a la institución.

Parra buscó separar la existencia de un déficit operacional de una eventual situación de insolvencia. Según sostuvo, el Externado mantiene respaldo patrimonial suficiente y capacidad financiera para responder a sus compromisos.

La revisión financiera mostró que los esfuerzos previos de austeridad no lograron compensar completamente el crecimiento de los costos. Por esa razón, el Consejo Directivo optó por una estrategia de ajuste estructural que se extenderá durante los próximos tres años.

El rector insistió en que el objetivo es adaptar la planta de personal a la realidad actual del número de estudiantes y proteger la sostenibilidad financiera de la universidad.

La decisión abre ahora un periodo de implementación en el que la institución deberá definir cómo se aplicará el redimensionamiento en cada dependencia, manteniendo el cumplimiento de las normas y los compromisos laborales vigentes.

Por ahora, la universidad sostiene que el proceso será gradual y que no representa un escenario de despidos masivos, mientras continúa aplicando medidas para corregir el déficit operacional y equilibrar su estructura de costos.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasUniversidad ExternadoHernando Parraajuste de personaldéficit operacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 13 de noviembre

El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 13 de noviembre

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Los artistas colombianos consiguieron importantes reconocimientos durante la gala celebrada en Las Vegas. Karol G ganó dos gramófonos, mientras Juanes, Feid, Fonseca y Grupo Niche destacaron entre los premiados y las presentaciones musicales

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 12 de noviembre de 2026: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 12 de noviembre de 2026: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Atentado cerca de sede de Carabineros en Cali ocurrió al paso de patrulla del GOES

La explosión se registró entre Siloé y El Lido durante la noche del 12 de noviembre. De manera preliminar, las autoridades no reportaron policías ni civiles heridos

Atentado cerca de sede de Carabineros en Cali ocurrió al paso de patrulla del GOES
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Festival Estéreo Picnic 2027: así será la programación de Futuro Picnic para menores de edad

Actriz Julieth Restrepo presumió la etapa final de su embarazo y compartió 10 enseñanzas que le dejó

‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

‘Influencer’ Javier Arias Stunt, reconocido por recorrer Necoclí en su Tesla Cybertruck, pagará $116 millones por hacer rifas ilegales: esto dijo Coljuegos

Deportes

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Ramón Jesurún destacó el amistoso de Colombia ante Chile en Cali y confirmó que la recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto

Bayern Múnich se prepararía para una oferta del PSG por Luis Díaz, mientras el círculo del jugador habría asegurado que no ha recibido sondeos por él

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, se refirió a la posibilidad de que Jhon Durán regrese al equipo: “Están bloqueados”

Rafael Robayo se sinceró sobre cómo ve a Millonarios en la Liga BetPlay: "No tiene una nómina para pelear un título"