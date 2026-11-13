Externado ajustará su planta de personal durante tres años y descarta despidos masivos

El rector Hernando Parra aseguró que la medida comenzará por no cubrir cargos vacantes y busca responder a un déficit operacional que la universidad enfrenta desde 2017 - crédito Universidad Externado

Guardar

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra, aseguró que el plan aprobado por el Consejo Directivo para reducir gradualmente la planta de personal no implica despidos masivos. La institución aplicará un ajuste durante tres años, comenzando por dejar vacantes sin cubrir, en medio de un déficit operacional que, según la universidad, se arrastra desde 2017.

Según información publicada por Semana, Parra explicó que la decisión busca responder al desequilibrio entre el crecimiento de los costos y el número de estudiantes. El rector insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad a docentes y colaboradores y sostuvo que la universidad mantiene condiciones de liquidez, solvencia y respaldo patrimonial suficientes para cumplir sus compromisos.

PUBLICIDAD

“He de ser enfático en que esta medida no significa bajo ninguna circunstancia el despido masivo de docentes o colaboradores”, expresó Parra a través de su cuenta de X.

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad un plan de ajuste gradual y de largo plazo que estará relacionado con la evolución del número de estudiantes. La primera medida será no ocupar algunos cargos vacantes que ya estaban presupuestados o contemplados dentro de la estructura institucional.

Universidad Externado de Colombia.

Ajuste de personal se ejecutará durante tres años

El comunicado del Consejo Directivo, fechado el 9 de noviembre de 2026, señala que el redimensionamiento de la planta de personal se realizará a lo largo de tres años y respetando las normas legales, estatutarias y del estatuto profesoral que correspondan en cada caso.

PUBLICIDAD

Parra destacó que el Externado cuenta con uno de los respaldos patrimoniales más sólidos entre las instituciones de educación superior del país. También afirmó que la universidad dispone de liquidez y solvencia para mantener su estabilidad y responder por sus obligaciones.

La institución explicó que antes de adoptar el plan se aplicaron diferentes medidas de reducción del gasto y presupuestos austeros. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para corregir el desequilibrio financiero identificado.

Para analizar la situación, la universidad contrató una firma especializada que revisó sus finanzas. El diagnóstico encontró un pequeño aumento en los ingresos, pero también un crecimiento mayor en la estructura de costos, especialmente en la planta de personal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el boletín del Consejo Directivo, ese aumento en los costos laborales no resulta proporcional al número de estudiantes de la institución. Este desbalance llevó a plantear un ajuste progresivo de la estructura de personal.

Billetes Colombianos- crédito VisualesIA

Déficit operacional viene desde 2017

La universidad señaló que la medida busca enfrentar un déficit operacional que se presenta desde 2017. La decisión fue tomada después de revisar la evolución de los ingresos, los gastos y el tamaño de la planta de personal durante los últimos años.

El plan no contempla, según lo informado por el rector, una desvinculación masiva e inmediata. En cambio, se aplicará de forma gradual y comenzará por mantener sin ocupar algunos cargos que actualmente se encuentran vacantes.

PUBLICIDAD

La administración también insiste en que cualquier modificación de la planta se realizará cumpliendo las normas internas y legales aplicables. Esto incluye las disposiciones relacionadas con docentes y otros trabajadores vinculados a la institución.

Parra buscó separar la existencia de un déficit operacional de una eventual situación de insolvencia. Según sostuvo, el Externado mantiene respaldo patrimonial suficiente y capacidad financiera para responder a sus compromisos.

La revisión financiera mostró que los esfuerzos previos de austeridad no lograron compensar completamente el crecimiento de los costos. Por esa razón, el Consejo Directivo optó por una estrategia de ajuste estructural que se extenderá durante los próximos tres años.

PUBLICIDAD

El rector insistió en que el objetivo es adaptar la planta de personal a la realidad actual del número de estudiantes y proteger la sostenibilidad financiera de la universidad.

La decisión abre ahora un periodo de implementación en el que la institución deberá definir cómo se aplicará el redimensionamiento en cada dependencia, manteniendo el cumplimiento de las normas y los compromisos laborales vigentes.

Por ahora, la universidad sostiene que el proceso será gradual y que no representa un escenario de despidos masivos, mientras continúa aplicando medidas para corregir el déficit operacional y equilibrar su estructura de costos.