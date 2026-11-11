Colombia

Hombre habría muerto durante un operativo del Gaula en el sur de Bogotá: qué fue lo que pasó

Infobae Colombia consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, que quedó en confirmar la situación, pero no había respondido al momento de la publicación

Un hombre de unos 30 años murió durante un procedimiento policial en Kennedy, sur de la capital del país (Gato Noticias)
Un hombre de unos 30 años murió durante un procedimiento policial en Kennedy, sur de la capital del país (Gato Noticias)
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Un hombre de aproximadamente 30 años murió durante un operativo adelantado por unidades del Gaula de la Policía en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, según informó Gato Noticias. La víctima todavía no fue identificada oficialmente.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por el medio, los uniformados realizaban un procedimiento de seguridad en el sector cuando el hombre, al parecer, opuso resistencia al requerimiento policial.

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Durante la intervención se produjo un intercambio que terminó con el hombre herido por disparos de los agentes. En la información que entregó el medio de comunicación, la víctima murió en el lugar de los hechos. Sin embargo, las circunstancias exactas del procedimiento, así como la identidad del fallecido, no habían sido confirmadas oficialmente al momento de la publicación.

Infobae Colombia se comunicó con la Policía Metropolitana de Bogotá para consultar sobre el operativo, la identidad de la víctima y las circunstancias en las que se produjo la muerte. La institución indicó que iba a confirmar la información, pero al momento de la divulgación de este artículo todavía no se había recibido una respuesta oficial.

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Camioneta blanca de Criminalística con logotipos CTI y Fiscalía, matrícula OKZ-691, en una calle urbana con edificios y personas.
Un hombre de aproximadamente 30 años murió durante un operativo adelantado por unidades del Gaula de la Policía en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Gaula que permita establecer qué ocurrió durante el procedimiento. Gato Noticias fue el medio que reportó inicialmente el caso y señaló que el operativo se produjo en el sector mencionado de Kennedy.

Desarticulan banda que usaba a menor de edad para venta de droga en Bogotá

La red llamada Los Caminantes fue desarticulada en Bogotá tras una investigación que estableció que utilizaba menores de edad, incluida una niña de cinco años, para facilitar la venta de drogas en el parque Tercer Milenio. La estructura ocultaba su actividad bajo una aparente venta de cachivaches y llevaba cerca de cuatro años comercializando marihuana, cocaína y tusi, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las autoridades atribuyeron a la organización rentas criminales cercanas a $8 millones diarios. Entre sus compradores habituales había habitantes de calle y menores de edad.

Desarticulada banda ‘Los Caminantes’, dedicada a la venta de drogas en el centro de Bogotá (Secretaría de Seguridad)
Desarticulada banda ‘Los Caminantes’, dedicada a la venta de drogas en el centro de Bogotá (Secretaría de Seguridad)

La operación, denominada Kratos, fue liderada por el presidente Abelardo de La Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán. Los procedimientos incluyeron seis diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Santa Fe y La Candelaria.

Una niña junto a la droga para evitar sospechas

La investigación determinó que los integrantes dejaban a una niña cerca del lugar donde almacenaban los estupefacientes para impedir que las autoridades sospecharan de la actividad. También utilizaban a niños, niñas y adolescentes para facilitar el expendio de las sustancias ilícitas.

Nueve personas fueron capturadas: ocho por orden judicial y una en flagrancia. El caso fue el resultado de un año de labores que incluyeron agentes encubiertos, inspecciones judiciales, dibujos forenses, cotejos morfofaciales, reconocimientos fotográficos y vigilancia a cosas.

Entre los detenidos está alias Gafas, señalado como administrador de la organización. También fueron arrestados los presuntos integrantes conocidos como “Guájaro”, “Mona”, “Flaco”, “Pier”, “Zorro”, “Colombia” y “Mueco”, quienes se dedicaban principalmente a la venta de estupefacientes.

La investigación determinó que los integrantes dejaban a una niña cerca del lugar donde almacenaban los estupefacientes para impedir que las autoridades sospecharan de la actividad (Secretaría de Seguridad)
La investigación determinó que los integrantes dejaban a una niña cerca del lugar donde almacenaban los estupefacientes para impedir que las autoridades sospecharan de la actividad (Secretaría de Seguridad)

Los capturados acumulaban más de cuatro anotaciones judiciales por conductas como receptación y hurto. Tras quedar a disposición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó para todos medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Los procesados deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. También enfrentarán cargos por receptación y hurto.

El caso ocurrido en Kennedy permanece pendiente de confirmación oficial, por lo que las autoridades deberán aclarar las circunstancias del procedimiento y establecer la identidad de la persona fallecida. En paralelo, la investigación contra la estructura señalada de operar en el centro de Bogotá avanzó hacia la judicialización de sus presuntos integrantes, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos atribuidos.

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