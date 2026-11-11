Colombia

En video quedó registrado enfrentamiento entre policías y comunidad que terminó con lanzamiento de piedras y botellas en Cartagena

Las secuencias virales muestran a una multitud en las calles del barrio Ciudadela 2000 mientras los uniformados accionan sus armas

Una multitud corrió durante altercado entre uniformados y asistentes a un gozón en Cartagena - (@elinformanteCor/X)

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Un altercado entre uniformados de la Policía Nacional y varios civiles derivó en el lanzamiento de piedras y botellas en el barrio Ciudadela 2000 de Cartagena, según videos difundidos en redes sociales la noche del 10 de noviembre de 2026.

La confrontación ocurrió entre las manzanas tres y cuatro del sector, donde se concentraban habitantes que participaban en una celebración comunitaria.

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El episodio se presentó durante las Fiestas de Independencia de Cartagena, en medio de un evento conocido como “gozón”. Las imágenes que comenzaron a circular muestran a decenas de personas reunidas en la vía pública antes de que la situación se tornara confusa.

Videos muestran a una multitud corriendo en medio de los gritos

Varios registros audiovisuales se volvieron virales en redes sociales. En las secuencias se observa a una multitud que corre por las calles del barrio mientras se escuchan gritos y expresiones de alarma.

Los videos también muestran a uniformados que accionan sus armas en medio de la aglomeración.

Enfrentamiento con la Policía alteró celebración comunitaria en el barrio Ciudadela 2000 - (@elinformanteCor/X)

Quienes grababan desde distintos puntos enfocaron a personas que buscaban alejarse del lugar, mientras otros permanecían en la calle pese al riesgo de quedar en medio de la confrontación.

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Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre posibles personas lesionadas durante el procedimiento ni sobre capturas relacionadas con los disturbios. Las autoridades tampoco han precisado si se abrió una investigación por el ataque con piedras y botellas contra los uniformados.

Reacciones de usuarios en X

Usuarios de redes sociales reaccionaron al video del enfrentamiento entre civiles y uniformados en Cartagena, ocurrido durante las Fiestas de Independencia. Los comentarios expresaron preocupación por los hechos registrados en el barrio Ciudadela 2000.

“Dios mío, ya no se puede ir a otros barrios a gozar de las fiestas”, escribió una usuaria. Otro internauta, cuestionó el comportamiento de los involucrados: “Ni los animales se comportan así”.

También hubo mensajes que aludieron a la reacción de los asistentes. “Verdaderamente esta gente no hay qué hacerles nada”, comentó.

La intervención policial durante un gozón terminó en disturbios en Cartagena - (@elinformanteCor/X)
La intervención policial durante un gozón terminó en disturbios en Cartagena - (@elinformanteCor/X)

Capturaron en Cartagena a investigado por la muerte de Mildrey Vanessa Vera Durán en Bogotá

Un hombre investigado por la muerte de Mildrey Vanessa Vera Durán, de 46 años, fue detenido en Cartagena por su presunta participación en el ataque con arma cortopunzante ocurrido el 17 de octubre de 2026 en el barrio Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación informó el martes 10 de noviembre que la captura se efectuó por orden judicial. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y agentes de la Policía Nacional ubicaron al señalado agresor en la capital de Bolívar.

El detenido será llevado ante un juez de control de garantías. La Unidad de Vida de la Seccional Bogotá prevé imputarle el delito de homicidio agravado, aunque será el juez quien defina las solicitudes de las partes, incluida una eventual medida de aseguramiento.

Vera Durán murió el 19 de octubre, dos días después de resultar herida al intentar ayudar a una vecina que pedía auxilio durante una discusión con su pareja dentro de un conjunto residencial.

El sujeto quedó a disposición de las autoridades tras una investigación que lo señala como responsable por la muerte de la ciudadana (Fiscalía General de la Nación)
El sujeto quedó a disposición de las autoridades tras una investigación que lo señala como responsable por la muerte de la ciudadana (Fiscalía General de la Nación)

Según familiares de la mujer, todo comenzó durante la madrugada del sábado 17 de octubre. Varios residentes estaban reunidos por un hurto previo en uno de los apartamentos cuando oyeron gritos procedentes de otra vivienda.

Felipe Serpa Granados, cuñado de la víctima y abogado de la familia, relató a Q’hubo Bogotá que el hombre que abrió la puerta afirmó inicialmente que “no ocurría nada”. Sin embargo, Vera Durán y otra vecina, identificada como Eliana, buscaron confirmar que la residente estuviera a salvo.

De acuerdo con esa versión, el señalado agresor habría reaccionado con empujones y golpes. Luego, presuntamente sacó un cuchillo, intentó atacar a Eliana y lesionó en el cuello a Vera Durán.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció en cuidados intensivos. La Secretaría Distrital de la Mujer rechazó lo sucedido y anunció acompañamiento para sus familiares. La investigación busca esclarecer la secuencia de los hechos y la situación de la vecina a quien la víctima intentó auxiliar.

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