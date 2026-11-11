Claudia López le cantó la tabla a Abelardo de la Espriella por aparecer vestido como militar en operativo contra las disidencias de ‘Calarcá’: “Oiga payaso ya pasó Halloween”

Claudia López calificó la indumentaria táctica del mandatario como un disfraz y cuestionó el rumbo de su administración. (Colprensa/Captura de Video Ministerio de Defensa)

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La aparición del presidente colombiano Abelardo de la Espriella con camuflaje militar, armado y con boina con el escudo del Goes (Grupo de Operaciones Especiales), con motivo de la presentación de los resultados de la operación Noah contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo (oriente de Colombia), generó reacciones de dirigentes y figuras públicas colombianas, al señalar la puesta en escena y el uso de prendas de tipo táctico.

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López fue una de las primeras en pronunciarse. En su cuenta de X compartió una publicación dirigida al jefe de Estado y criticó que utilizara una vestimenta asociada con operaciones militares.

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El comentario de la exmandataria local también vinculó el camuflaje usado por el presidente con un “disfraz” alusivo a la fiesta de Halloween, que se celebró el 31 de octubre, y cuestionó lo que, según su postura, ha sido la gestión de su Gobierno, que está pronto a completar los 100 días.

“Oiga 🤡 ya pasó Halloween! Quítese el disfraz y trabaje de Presidente en algo distinto de hacer show, clavarnos más impuestos, y producir más muertos y menos resultados”, escribió López. En el mismo mensaje etiquetó a De la Espriella y añadió las expresiones “#PatriaMiseria” y “#IVACristoRey”.

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La exalcaldesa de Bogotá afirmó que el mandatario debía respetar a las Fuerzas Militares y a sus integrantes (@ClaudiaLopez/X)

Otras críticas a la vestimenta del presidente

Además de Claudia López, otras figuras públicas del país también se refirieron al respecto. Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también rechazó la imagen de De la Espriella durante la presentación del operativo.

“Usar camuflado, cargar una pistola, firmar bombas y caminar entre cadáveres para infundir miedo… Como dicen por ahí: dime de qué presumes y te diré de qué careces”, publicó en la misma red social.

Hijo del expresidente Juan Manuel Santos criticó el uso de prendas militares por parte del presidente Abelardo de la Espriella (@EstebanSantos10/X)

Entre tanto, el caricaturista Julio César Quiceno, conocido como Matador, ironizó sobre la indumentaria del mandatario. En su mensaje comparó esa aparición con otros atuendos que, a su juicio, el presidente ha usado en actos públicos, y afirmó que con la boina buscaba parecerse a un reconocido personaje de ficción.

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“Hay que entender a Abelardo cuando se disfraza de escolta de la UNP, de celador de conjunto, de comando Jungla, de agente del Esmad, de piloto de la Fuerza Aérea y, ahora, con esa boina quiere parecerse a Rambo”, indicó.

El caricaturista Matador también criticó la imagen del jefe de Estado (@Matador000/X)

Por su parte, el activista político Beto Coral cuestionó las comparaciones que usuarios de redes sociales hicieron entre De la Espriella y el expresidente venezolano Hugo Chávez. Además, lanzó acusaciones contra el mandatario relacionadas con su patrimonio y el empresario Alex Saab, afirmaciones que no fueron verificadas de manera independiente.

“Comparar al prospecto de traqueto @ABDELAESPRIELLA con Chávez es un irrespeto al memoria del ex presidente Venezolano. Chávez fue Coronel del ejército, tuvo milicia, carácter, con sus errores, inteligencia y oratoria sin igual. Abelardo es simplemente un payaso. Lo que sí hizo fue enriquecerse con el dinero de los pobres de Venezuela a través de su amigo Alex Saab”, mencionó.

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Hasta el momento, el presidente Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas por su vestimenta y su participación en la presentación del operativo.

De la Espriella volvió a encarar, como hizo en megaoperativos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, a varios líderes criminales, y en esta ocasión alias Barba Chivo no se salvó de la confrontación que lo hizo volverse viral en redes sociales (@ABDELAESPRIELLA/X)

Detalles de la operación Noah

La presencia del mandatario colombiano obedeció al desarrollo de la operación militar denominada Noah, que se llevó a cabo durante la madrugada del 9 de noviembre en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. La ofensiva tuvo como objetivo a la estructura 33 de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), vinculada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, el operativo dejó cuatro presuntos integrantes de la organización muertos y seis capturados. Entre los detenidos está alias Barba Chivo, también identificado como Costeño, a quien las autoridades señalan como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño.

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Incluso, en el video oficial, se muestra cómo el presidente De la Espriella se acerca al líder disidente y lo encara por su accionar criminal que, en sus palabras, afectó a la población colombiana.

“Este es ‘Barba Chivo’. ¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? ¿Y saben una cosa? Celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida a ustedes y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho", manifestó el jefe de Estado.

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Entre los detenidos figura alias Barba Chivo, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión de las disidencias (@ABDELAESPRIELLA/X)

En la acción participaron el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Luego del bombardeo, las tropas ingresaron por tierra para asegurar el área y comprobar los resultados de la operación.

Las autoridades informaron la incautación de siete fusiles y 15 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones. También indicaron que fueron afectadas tres áreas campamentarias con capacidad para albergar, en conjunto, a cerca de 35 integrantes del grupo armado.

Durante el acto en Cúcuta, De la Espriella dijo que Noah correspondió al séptimo bombardeo autorizado por su Gobierno y al tercero ejecutado en Norte de Santander. Los primeros informes situaban a alias Andrey Avendaño como objetivo principal, pero las autoridades no comunicaron que hubiera muerto ni que hubiera sido capturado.

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