Policía colombiana habría entregado a EE. UU. las coordenadas del campamento del ELN bombardeado en Venezuela

La inteligencia de la Policía colombiana habría entregado al Comando Sur las coordenadas del campamento del ELN atacado en Apure. - crédito @javiertarazona/X

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La Policía colombiana habría entregado al Comando Sur de Estados Unidos las coordenadas exactas del campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) bombardeado el pasado 30 de octubre en el estado venezolano de Apure, según una investigación publicada por Cambio.

Dos fuentes de inteligencia consultadas por ese medio aseguraron que Colombia habría participado en la operación mediante el suministro de información para ubicar el objetivo en territorio venezolano.

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El ataque se ejecutó en la vereda Buena Vista del Meta, a pocos kilómetros de la frontera colombiana. La colaboración de Estados Unidos fue confirmada por cuatro altos funcionarios de la Administración de Donald Trump al diario The New York Times, quienes reconocieron que su país proporcionó drones e información de inteligencia para localizar el campamento guerrillero.

Uno de esos funcionarios explicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses suelen operar ese tipo de aeronaves no tripuladas, aunque no precisó quién las pilotó durante el operativo.

La información que habría suministrado la inteligencia de la Policía colombiana

De acuerdo con las fuentes de inteligencia citadas por el medio colombiano, la Policía habría entregado al Comando Sur de Estados Unidos, organismo militar encargado de planificar y coordinar operaciones en América Latina y el Caribe, las coordenadas del campamento atribuido al ELN.

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La información habría permitido identificar con precisión el lugar donde se encontraba la estructura guerrillera. Sin embargo, la investigación no establece públicamente cómo se obtuvieron las coordenadas ni los procedimientos utilizados para compartirlas con las autoridades estadounidenses.

La participación de Colombia en el operativo se conoce en medio del acercamiento militar entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Donald Trump, que incluye compromisos de cooperación para combatir el narcotráfico y las organizaciones armadas.

Integrantes del Comando Central del ELN y enlaces del cartel de Sinaloa habrían participado en una reunión el 30 de octubre, día del bombardeo. - crédito REUTERS/Jair Coll

La reunión del ELN que habría coincidido con el bombardeo

Otra de las revelaciones de la investigación del medio está relacionada con una reunión que, según información de inteligencia conocida, se habría realizado en el campamento el mismo 30 de octubre.

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En el encuentro habrían participado integrantes del Comando Central (Coce) del ELN, máximo órgano de dirección de esa guerrilla, y enlaces del cartel de Sinaloa. Las conversaciones estarían relacionadas con dos cargamentos: uno de cocaína y otro de coltán.

En el caso del mineral, los asistentes presuntamente buscaban establecer un plan para responder a los compradores de las 10 toneladas de coltán incautadas por el Ejército colombiano en Vichada el 22 de octubre.

El cargamento estaba avaluado en aproximadamente 16.000 millones de pesos. Según la información de inteligencia citada por el medio, los compradores ya habrían pagado por adelantado una parte de la mercancía que no llegó a su destino.

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La reunión también habría incluido coordinaciones para enviar cocaína a través de contactos con la organización mexicana.

Cuántas personas habrían muerto en el bombardeo de Apure

El primer reporte de la organización venezolana Fundaredes indicó que el ataque dejó 23 personas muertas y varias más heridas. Entre las víctimas habría presuntos integrantes del ELN y algunos de sus familiares.

No obstante, fuentes del Ejército colombiano consultadas señalaron que el número de fallecidos podría ascender a aproximadamente 45 personas, una semana después de la operación.

Juan Francisco García, vocero de Fundaredes, se refirió a la participación de las autoridades venezolanas y afirmó: “Esto no tuvo ninguna participación del ejército venezolano. Aquí básicamente se metieron los gringos”.

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La organización también indicó que la incursión aérea habría coincidido con la llegada de un alto jefe insurgente y de aproximadamente 16 jóvenes venezolanos que habrían sido reclutados recientemente.

Entre los posibles asistentes se mencionó a cabecillas como Silvana Guerrero, Garganta, Gustavo Martínez y alias La Abuela. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado que alguno de ellos estuviera entre las personas fallecidas.

La extracción y comercialización ilegal de coltán representa una fuente de financiación para grupos armados que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela. - crédito Zheng Yangzi / Europa Press

El negocio ilegal de coltán en la frontera con Venezuela

La ubicación del campamento habría sido uno de los factores que despertó el interés de Estados Unidos. Según la investigación del medio, el lugar estaba cerca de una pista que, de acuerdo con información de inteligencia colombiana, se utilizaba para transportar cocaína, coltán y estaño.

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En la zona fronteriza de Vichada, Guainía y Venezuela operan estructuras del frente oriental del ELN y la organización José Daniel Pérez Carreño, señaladas de obtener recursos de la extracción ilegal de minerales.

También tiene presencia el bloque Acacio Medina, perteneciente a la Segunda Marquetalia y bajo el mando de alias Jhon 40, que desarrolla actividades en el estado venezolano de Amazonas.

Un oficial de la Octava División del Ejército le informó a Cambio que las autoridades habían incautado cerca de 70 toneladas de coltán durante los cuatro meses anteriores, en controles fluviales y terrestres del oriente colombiano.

En Colombia, el mineral suele comercializarse y transportarse bajo el nombre de arenas negras. Según la información publicada, en el mercado negro internacional el kilogramo puede alcanzar los 350 dólares.

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La investigación también recoge testimonios de habitantes de la región, según los cuales los mineros artesanales, incluidos integrantes de comunidades indígenas, deben entregar entre el 30% y el 50% del material extraído a los grupos armados para poder trabajar.

El interés de Estados Unidos en los minerales estratégicos de Colombia

La investigación señala que el interés de Washington por las tierras raras y otros recursos estratégicos también estaría relacionado con su respaldo a operaciones contra grupos armados que controlan actividades de extracción y comercialización ilegal.

En septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla para firmar un memorando de entendimiento con el canciller colombiano, Omar Bula, destinado a garantizar cadenas de suministro diversificadas de minerales críticos y tierras raras.

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El documento contempla garantías, préstamos, inversiones de capital, acuerdos de compra y medidas de facilitación normativa. También incorpora la cláusula first look, que permite a Estados Unidos conocer antes que otros gobiernos determinadas oportunidades de inversión minera en Colombia.

Seis semanas después de la firma, la Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó un proyecto para ampliar la lista de minerales estratégicos del país. La propuesta incluye tierras raras, litio, uranio, estaño, bauxita y los minerales asociados al niobio y el tantalio, componentes del coltán.

Marco Rubio y el canciller Omar Bula firmaron en Barranquilla un memorando de entendimiento sobre el suministro de minerales críticos y tierras raras. - crédito Fernando Vergara/Pool via REUTERS

Los intereses mineros de Washington también se extienden a Venezuela

El interés estadounidense por los recursos minerales también se ha manifestado en Venezuela. En marzo, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reunió en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y representantes de más de dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.

Ese mismo mes, el Departamento del Tesoro autorizó determinadas transacciones relacionadas con minerales venezolanos, incluido el oro, y abrió la posibilidad de negociar contratos de inversión sujetos a autorizaciones posteriores.

Por otra parte, Reuters informó que la Administración Trump había consultado a empresas sobre su interés en invertir en la minería venezolana y evaluaba posibles medidas para ampliar el acceso de Estados Unidos a esos recursos.