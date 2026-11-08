Colombia

Hijas de Gustavo Petro piden investigar con celeridad las denuncias de Deicy Jiménez contra su padre: “No debemos permitir este precedente”

Sofía y Antonella, hijas del matrimonio concebido entre el exmandatario y Verónica Alcocer, exigieron que se conozca todo frente al caso de presuntos favores indebidos en entidades oficiales, asegurando que acompañan al exmandatario sin dejar de lado sus firmes convicciones éticas y feministas

Gustavo Petro junto con sus hijas Sofía y Antonella (X)
Gustavo Petro junto con sus hijas Sofía y Antonella (X)
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Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente colombiano Gustavo Petro y de la exprimera dama Verónica Alcocer, reclamaron que se investiguen con celeridad las denuncias vinculadas con Deicy Jiménez por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales y afirmaron que su padre deberá comparecer ante la justicia para que se determine la verdad.

Las hermanas rechazaron el “linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina” contra la denunciante. Sostuvieron que las mujeres que presentan acusaciones deben ser tomadas en serio y protegidas, y pidieron que el análisis judicial incorpore una perspectiva de género.

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No debemos permitir ese precedente”, señalaron al advertir sobre las respuestas misóginas que, según plantearon, se activan de manera sistemática cuando una mujer denuncia. También indicaron que no adoptar esa posición supondría validar esas reacciones.

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