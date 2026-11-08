Colombia

Ejército identificó a los tres militares muertos en atentado con drones en Bolívar: “Expresamos nuestra solidaridad”

La institución divulgó las identidades de Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina, víctimas del ataque contra una instalación castrense de Santa Rosa del Sur

Ejército Nacional (Ejército Nacional-@COL_EJERCITO-X)
La fuerza pública condenó la ofensiva con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos y transmitió un mensaje de acompañamiento a los allegados de las víctimas (Ejército Nacional-@COL_EJERCITO-X)
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El Ejército Nacional de Colombia reveló los nombres de los tres militares que murieron tras el ataque con drones explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

La institución identificó a las víctimas como el soldado profesional Jairo Lince Carvajal y los soldados Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. El atentado ocurrió el 7 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades.

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La fuerza pública rechazó lo ocurrido en una publicación en X, en la que calificó la acción como un ataque terrorista. “Rechazamos con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, sur de Bolívar”, expresó la institución al comunicar las identidades de los uniformados fallecidos.

Ejército Nacional (@COL_EJERCITO-X)
Ejército Nacional identificó a las víctimas como el soldado profesional Jairo Lince Carvajal y los soldados Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina (@COL_EJERCITO-X)

El Ejército indicó que los dispositivos explosivos fueron transportados en aeronaves no tripuladas y dirigidos contra la instalación militar ubicada en Santa Rosa del Sur. El hecho se presentó mientras autoridades locales desarrollaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado después del asesinato de tres personas ocurrido el 6 de noviembre en el municipio.

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En su pronunciamiento, la institución sostuvo que el atentado vulneró normas de protección aplicables en el conflicto armado. “Este acto criminal constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos”, afirmó el Ejército Nacional de Colombia.

La entidad envió un mensaje a los familiares y allegados de los tres militares. “A sus familias, amigos y compañeros, les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este profundo dolor”, señaló. También indicó que “su valentía, sacrificio y amor por la patria permanecerán siempre en nuestra memoria”.

Ejército Nacional (@COL_EJERCITO-X)
El Ejército Nacional envió un mensaje a los familiares y allegados de los tres militares (@COL_EJERCITO-X)

El presidente anunció planes para fortalecer la defensa contra drones

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió al atentado y los tres uniformados fallecidos y aseguró que el uso de drones cambió las condiciones de seguridad para los integrantes de la fuerza pública. “¡La guerra cambió y hoy también se libra con drones!”, escribió en X.

El mandatario afirmó que su Gobierno busca incorporar sistemas para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas, además de ampliar las capacidades ofensivas de la fuerza pública mediante esos dispositivos. “En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones”, sostuvo.

De la Espriella afirmó que la adquisición y el desarrollo de esa tecnología deberán avanzar pese a la situación fiscal que describió en su mensaje. “Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas”, indicó. Añadió que la seguridad de soldados, policías y ciudadanos será una prioridad de su administración.

El presidente cuestionó al gobierno anterior por la falta de herramientas frente a ataques con aeronaves no tripuladas. Afirmó que la administración previa dejó expuestos a militares y policías ante esta modalidad de violencia atribuida por él al “narcoterrorismo”.

También rechazó la versión de que el anterior Gobierno hubiese dejado preparado un contrato para instalar un escudo antidrones. “El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡Mentira!”, escribió el mandatario.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA-X)
Abelardo de la Espriella cuestionó al gobierno anterior por la falta de herramientas frente a ataques con aeronaves no tripuladas (@ABDELAESPRIELLA-X)

En la misma publicación, De la Espriella acusó al entonces ministro de Defensa y a su viceministra de realizar viajes y reuniones en distintos países sin concretar medidas de protección. “Gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”, afirmó, sin adjuntar documentos que respaldaran esas acusaciones.

El jefe de Estado expresó sus condolencias a los familiares de los uniformados muertos y aseguró que las autoridades buscarán a los responsables. “A las familias de nuestros héroes asesinados, les expreso mi solidaridad y les envío mis oraciones. ¡Su sangre no quedará impune!”, manifestó.

También aseguró que el Estado empleará sus capacidades para enfrentar a los grupos responsables de hechos violentos. “No vamos a descansar hasta erradicar esa plaga de nuestra patria”, concluyó el presidente en su publicación.

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