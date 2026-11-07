Colombia

Deicy Jiménez arremetió contra senador del Pacto Histórico, que salió en defensa de Gustavo Petro y su intención de darle "un cambio de vida"

La extrabajadora sexual, que denunció que el expresidente le entregó contratos en el Estado a cambio de sexo, rechazó los señalamientos del congresista Alejandro Ocampo, que sostuvo que el entonces mandatario buscó ofrecerle una oportunidad laboral por su condición de bachiller

Deicy Jiménez le respondió a Alejandro Ocampo por sus señalamientos
En sus redes sociales, la excontratista Deicy Jiménez le respondió al senador Alejandro Ocampo por sus comentarios sobre el caso que involucra al expresidente Gustavo Petro - crédito @PipeCab/X - @alejoocampog/X
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Con un fuerte comentario en su perfil de Instagram, Deicy Jiménez le salió al paso a las afirmaciones del senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, después de que el congresista defendiera al expresidente Gustavo Petro y afirmara que lo que buscaba era “darle un cambio de vida” al ofrecerle una oportunidad laboral por ser bachiller.

Jiménez, a través de la sección de historias, respondió con un mensaje dirigido a Ocampo, al que acusó de recurrir a descalificaciones en lugar de responder a los señalamientos que ella formuló sobre un presunto intercambio de contratos estatales por favores sexuales. Una dura réplica a las afirmaciones del congresista vallecaucano.

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Usted es una vergüenza para el Congreso. Su arrogancia, su desprecio y su incapacidad para debatir con argumentos reflejan ese machismo que tanto se cuestiona en la izquierda”, señaló Jiménez en sus redes sociales, en respuesta a las afirmaciones del que es, además, el segundo vicepresidente del Senado.

Deicy Jiménez calificó a Alejandro Ocampo de "vergüenza" para el Congreso
Con este duro comentario en su perfil de Instagram, Deicy Jiménez calificó al senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, de "vergüenza" para el Congreso - crédito @deicyjimenez_/Instagram

En su publicación, la denunciante sostuvo que el senador ha respondido con “irrespeto y descalificación” a la controversia. “Es lamentable y preocupante ver a personas con esa actitud ocupando una curul en el Congreso. Da vergüenza y deja muchísimo que desear. ¡Menos soberbia y más argumentos!”, agregó Jiménez en su defensa.

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Ocampo dijo que Petro buscaba “darle un cambio de vida” por ser bachiller

La reacción de Jiménez en su cuenta, que ya alcanza los 18.000 seguidores, se produjo después de una intervención de Ocampo, en la que el legislador rechazó que existiera tráfico de influencias en los contratos que recibió la mujer y puso en duda la hipótesis de que esos vínculos laborales hubieran sido una contraprestación por servicios sexuales.

Petro lo que quiso hacer con esa muchacha fue darle un cambio de vida, que trabajara como bachiller, que tiene todo el derecho”, expresó Ocampo en declaraciones a La FM, en un contrapunteo con la representante a la Cámara Carol Borda, de Salvación Nacional y defensora de la gestión del hoy presidente, Abelardo de la Espriella.

La denunciante, que ha revelado haber tenido una relación íntima con el expresidente de la República, alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito @deicyjimenez_/Instagram

El senador afirmó que ser bachiller no descalifica a una persona para trabajar en el Estado y señaló que existen escalas salariales según el nivel de formación. “Los bachilleres en Colombia tienen el derecho a trabajar”, dijo, sin hacer énfasis en el video que la propia Jiménez reveló, que a su juicio consistiría en un montaje de la mujer.

En efecto, Ocampo también expresó que el clip divulgado por Jiménez, en el que aparece junto al exmandatario, formaría parte de una estrategia premeditada para afectar al político de izquierda, que a la fecha es el titular del Pacto Histórico. “Esto se hizo con el fin de tener pruebas y tener videos para luego publicarlos”, sostuvo el senador.

“A mí no me da pena nada”, respondió Jiménez

En su mensaje en la plataforma digital, Jiménez aseguró que no aceptará presiones ni ataques personales por sus declaraciones en contra del ex jefe Estado. “Y ya veremos si todas están dispuestas a dar la cara. Son tantas las que prefieren el silencio, la sumisión y la complicidad por vergüenza o conveniencia”, afirmó la denunciante.

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito @deicyjimenez_/Instagram

Del mismo modo, la extrabajadora sexual y excontratista del Gobierno también respondió a posibles cuestionamientos sobre su actividad en plataformas de contenido para adultos. “A mí no me da pena nada. ¿Y si me llaman pató (sic)? Sí, ¿y qué? Mi dignidad no depende de los calificativos que otros quieran ponerme”, escribió Jiménez en el post.

Por último, la mujer añadió que no permitirá que los insultos cambien su posición frente al caso. “¡No me van a silenciar con insultos!”, expresó Jiménez, que en otra de las historias lanzó duras pullas al periodista Néstor Morales, por los comentarios que ha expresado en torno a esta controversia que sacude, una vez más, las bases progresistas.

Deicy Jiménez también le respondió a Néstor Morales
En su perfil de Instagram, en el que reveló el video con Gustavo Petro, Deicy Jiménez también le respondió a los señalamientos al periodista Néstor Morales - crédito @deicyjimenez_/Instagram

“Otro frustrado. Lejos de afectarme, me preocupa que en casa así trate a su mujer”, escribió Jiménez, en relación con las afirmaciones del comunicador, que la ha calificado, incluso, de “prostituta” por su relación con Petro. “¡Qué forma de reflejar lo patán, machista, guache y poco profesional que es!”, acotó la excontratista del Estado.

Las afirmaciones de Jiménez forman parte de un caso que ya llegó a instancias judiciales, pues sostuvo que mantuvo una relación con Petro, al parecer de índole sexual y que recibió contratos estatales como retribución. Por su parte, el expresidente rechazó esta versión y aseguró que nunca usó la contratación pública con fines personales.

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