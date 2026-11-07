Colombia

Caso Deicy Jiménez: Corte Suprema, Fiscalía y Cámara coordinan investigación contra Gustavo Petro

La Comisión de Investigación y Acusación asumirá los episodios ligados al mandato presidencial, mientras la instancia judicial revisará los sucesos de la etapa legislativa, explicó el presidente de la Corte Suprema Mauricio Lenis durante una intervención pública

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
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El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, afirmó que la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mantienen coordinación para esclarecer las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro por presuntas exigencias de favores sexuales a cambio de contratos.

La Sala Especial de Instrucción ordenó la entrega inmediata del teléfono celular de Jiménez y dispuso un peritaje forense en los laboratorios de criminalística de la Fiscalía. El análisis buscará recuperar mensajes, registros de llamadas y archivos digitales que permitan corroborar o desvirtuar las acusaciones.

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También fue ordenada una inspección judicial en la Secretaría General del Senado de la República para reunir expedientes laborales, minutas de contratación, certificaciones de pago y antecedentes administrativos vinculados con Jiménez durante su paso por esa corporación.

El magistrado propuso vincular la cotización a la seguridad social con la persona y no de forma exclusiva con el vínculo laboral tradicional - crédito @CorteSupremaJ/X
El presidente de la Corte Suprema de Justica Mauricio Lenis informó que se mantiene un diálogo institucional en el caso de Deicy Jiménez - crédito @CorteSupremaJ/X

Lenis explicó que las actuaciones deben diferenciar entre los sucesos que presuntamente ocurrieron cuando Petro era congresista y aquellos que corresponderían a su período como presidente de la República. Esa separación define la intervención de las distintas autoridades judiciales y legislativas.

El magistrado sostuvo que la Sala Especial de Instrucción tendría a cargo, por ejemplo, los asuntos relacionados con la etapa en que Petro integró el Congreso. “Hay un trabajo armónico entre la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a quien le correspondería, por ejemplo, estudiar los asuntos relacionados cuando fue congresista”, señaló.

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes interviene frente a los hechos que podrían estar vinculados con el ejercicio de la Presidencia. La coordinación busca establecer cuáles denuncias tendrían relevancia penal y determinar eventuales responsabilidades de Petro y de otras personas involucradas.

El presidente de la Corte Suprema indicó que el magistrado ponente de la Sala de Instrucción ya adoptó algunas decisiones. Sin embargo, precisó que las investigaciones están bajo reserva y que el despacho responsable comunicará nuevos avances cuando lo considere pertinente.

Sobre la independencia de las actuaciones, Lenis aseguró: “Pueden tener la absoluta certeza de que la justicia siempre va a obrar con independencia, con imparcialidad y toda decisión será motivada en rigor”.

El testimonio suspendido y las nuevas diligencias en la Fiscalía

Una inspección judicial en el Senado de la República busca recopilar expedientes laborales y contratos vinculados con Deicy Jiménez - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
Una inspección judicial en el Senado de la República busca recopilar expedientes laborales y contratos vinculados con Deicy Jiménez - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram

La declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía permanece suspendida de manera provisional después de que su anterior apoderado, el jurista Felipe Caballero, renunciara por intimidaciones contra su seguridad personal. La abogada Dina Malo asumió formalmente su representación, aunque todavía no fue fijada una fecha para reanudar el testimonio.

La Fiscalía avanza además con la programación de diligencias para directivos y exfuncionarios de la Presidencia. El actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, fue citado a versión libre el próximo martes a las 9:00 a. m. en la sede del búnker central.

Los investigadores también acordaron el calendario para ampliar el testimonio de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. Su defensa solicitó mantener en reserva la fecha y las actuaciones procesales por razones de seguridad física y estabilidad de salud mental.

La denuncia de Deicy Jiménez expone tensiones internas en el Pacto Histórico y alcanza a equipos de Pizarro

La bancada de mujeres del Pacto Histórico demandó el esclarecimiento de los hechos y la protección del debido proceso - crédito @mafecarrascalr/Instagram
La bancada de mujeres del Pacto Histórico demandó el esclarecimiento de los hechos y la protección del debido proceso - crédito @mafecarrascalr/Instagram

El caso de Deicy Jiménez expuso tensiones internas en el Pacto Histórico y puso en discusión su relación con Gustavo Petro, que conserva el liderazgo del movimiento y presidirá su primer congreso nacional. Jiménez sostiene que recibió contratos públicos a cambio de favores sexuales, una denuncia que también vinculó a equipos cercanos a María José Pizarro.

Petro continúa al frente de la organización y definirá su orientación hacia las elecciones regionales de 2027. Ni Iván Cepeda ni la bancada de mujeres del Pacto Histórico cuestionaron directamente su papel o pidieron modificarlo, aunque defendieron la transparencia, el debido proceso y la investigación de posibles asimetrías de poder.

La bancada reclamó que las denuncias no fueran ignoradas y recordó la presunción de inocencia. También sostuvo que “ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres”.

Cepeda pidió a los integrantes del partido actuar con transparencia y responder ante las autoridades; en su comunicado afirmó que Petro “está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad”. Pizarro reconoció que fue contratista de la Vicepresidencia del Senado, pero negó haber integrado su Unidad de Trabajo Legislativo.

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