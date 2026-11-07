Colombia

Esta es la receta del pan de yuca, uno de los amasijos más conocidos de Colombia, tal como lo preparaban las abuelas vallunas

Su corteza dorada y su interior suave con sabor a queso despiertan una memoria común para los colombianos: la del desayuno acompañado de una bebida caliente, las onces en familia y los ingredientes de la tierra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El pan de yuca nació de la mezcla entre ingredientes indígenas y técnicas de la cocina europea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El aroma del pan de yuca recién horneado transforma cualquier desayuno en un momento especial. Su exterior dorado, su textura suave y el sabor del queso lo convierten en uno de los amasijos más queridos de la cocina colombiana.

Esta preparación hace parte de la tradición de la región Andina, donde los amasijos suelen acompañar el café, el chocolate caliente o las onces. La receta combina almidón de yuca, queso blanco, huevo y sal, ingredientes que dan como resultado una masa elástica y fácil de hornear.

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En Colombia, el pan de yuca se consolidó como un amasijo de la región Andina y también como una preparación representativa del Valle del Cauca.

La receta tradicional mezcla almidón de yuca con queso blanco, huevos y sal; después, la masa se moldea en forma de herradura y se hornea. Por eso, más que atribuirle un origen único, los documentos gastronómicos lo presentan como resultado de la evolución de las cocinas regionales y de la combinación entre productos indígenas, técnicas europeas y saberes mestizos transmitidos de generación en generación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más que una receta con un origen único, el pan de yuca es resultado de la evolución de las cocinas regionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de pan de yuca

El pan de yuca es un amasijo horneado elaborado con almidón de yuca y queso fresco. La técnica principal consiste en formar una masa homogénea, dividirla en porciones y darles forma de herradura antes de llevarlas al horno.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Reposo: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.
  • Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

  1. 250 g de almidón de yuca.
  2. 500 g de queso blanco, cuajada o queso costeño suave.
  3. 2 huevos.
  4. 1 cucharadita de sal.
  5. 2 cucharadas de mantequilla derretida.
  6. 2 cucharadas de leche, solo si la masa necesita humedad.
  7. 1 cucharadita de polvo de hornear, opcional.
El productor de casabe Agustín Núnez ralla yuca para preparar el casabe, una especie de tortilla delgada y crujiente, en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. El casabe está teniendo una etapa de resurgimiento en la isla, con promotores y restaurantes destacando sus beneficios como una alternativa sin gluten al pan. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El productor de casabe Agustín Núnez ralla yuca para preparar el casabe, una especie de tortilla delgada y crujiente, en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. El casabe está teniendo una etapa de resurgimiento en la isla, con promotores y restaurantes destacando sus beneficios como una alternativa sin gluten al pan. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cómo hacer pan de yuca, paso a paso

  1. Precaliente el horno a 200 °C durante 10 minutos.
  2. Desmenuce el queso con las manos o ráyelo por la parte gruesa del rallador. Retire los grumos grandes.
  3. En un recipiente amplio, mezcle el almidón de yuca, el queso, la sal y el polvo de hornear.
  4. Añada los huevos y la mantequilla derretida. Integre los ingredientes con las manos hasta obtener una masa compacta.
  5. Amasе durante 5 minutos, hasta que la mezcla quede suave y maleable. Si la masa se siente seca, agregue la leche poco a poco.
  6. Deje reposar la masa durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que el almidón absorba la humedad y facilita el moldeado.
  7. Divida la masa en 12 porciones del mismo tamaño.
  8. Forme cilindros de aproximadamente 8 cm de largo. Una las puntas para crear la forma tradicional de herradura.
  9. Cubra una bandeja con papel para hornear. También puede usar una bandeja ligeramente engrasada.
  10. Acomode los panes con espacio entre cada unidad. El calor debe circular para que se doren de manera uniforme.
  11. Hornee durante 18 a 20 minutos, hasta que los panes crezcan y adquieran un tono dorado claro.
  12. Retire la bandeja y espere 5 minutos antes de servir. El interior estará más firme al bajar un poco la temperatura.
  13. Sirva caliente con café, chocolate santafereño o un tinto.
Pan de yuca-Colombia
Usuarios aseguraron que el mejor pan de yuca de Colombia y el mundo está en el Valle del Cauca y Bogotá - crédito Comedera

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 12 panes de yuca medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores pueden cambiar según el tipo de queso y la cantidad de mantequilla utilizada. Como estimación, cada pan contiene:

  • Calorías: 180 kcal.
  • Proteínas: 6 g.
  • Carbohidratos: 17 g.
  • Grasas: 10 g.
  • Sodio: 250 mg.
  • Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pan de yuca se disfruta mejor recién horneado. A temperatura ambiente puede conservarse durante 1 día dentro de un recipiente hermético.

En la nevera, dura hasta 3 días. Antes de servirlo, caliéntelo durante 3 o 4 minutos en el horno o en la air fryer para recuperar parte de su textura.

También puede congelar los panes crudos, ya formados, durante 1 mes. Póngalos directamente en el horno, sin descongelar, y aumente la cocción entre 5 y 8 minutos.

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