El actor Ernesto Benjumea, quien votó por Gustavo Petro en 2022, lanzó fuerte crítica al expresidente tras el escándalo de los llamados “sexocontratos”: “No asumió la dignidad de su cargo”

El actor Ernesto Benjumea y el expresidente Gustavo Petro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El actor colombiano Ernesto Benjumea criticó la administración del expresidente Gustavo Petro y afirmó que el país requiere nuevos referentes políticos tras el cierre de su mandato. El artista, que respaldó públicamente la candidatura presidencial en el 2022 del exintegrante del M-19, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su distanciamiento de la gestión.

“Petro no asumió la dignidad de su cargo ni fue capaz de gobernar para el país entero”, escribió Benjumea. En el mismo texto, cuestionó el impacto del Gobierno y sostuvo que “urgen nuevos líderes”.

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El actor también señaló que la administración de Petro derivó en “la estúpido-cracia de hoy”, una expresión con la que rechazó el rumbo político del país. “Es inaceptable e imperdonable. Chao Petro”, concluyó.

El giro de Ernesto Benjumea, de respaldar a Petro a cuestionar su gobierno - crédito @ebenjumea/X

El actor había respaldado la candidatura presidencial de Petro

Las críticas de Benjumea contrastan con el respaldo que manifestó durante la campaña presidencial de Petro. En ese momento, el entonces candidato agradeció el apoyo del actor a través de sus redes sociales.

“Gracias Ernesto Benjumea por tu apoyo. El cambio debe ser una explosión de Arte y de Cultura”, escribió Petro en aquella publicación.

La nueva postura del intérprete representa un giro frente a esa cercanía inicial con el proyecto político que llevó al líder de izquierda a la Presidencia.

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Benjumea ya había cuestionado el manejo de los medios públicos

No es la primera vez que el actor plantea reparos frente a decisiones de la administración de Gustavo Petro. El 23 de abril de 2025, Benjumea cuestionó el manejo de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) y pidió que los medios públicos mantuvieran una línea plural.

“Que el gobierno cometa los mismos errores de los privados con el manejo parcializado de los medios de comunicación pública no es balance informativo; el gobierno está de paso, el Estado permanecerá”, expresó entonces.

En esa oportunidad, agregó: “Que los medios públicos sean ejemplo de pluralidad, no trinchera. No todo vale”.

Ernesto Benjumea critica a partidos de derecha colombianos - crédito X

Así reaccionaron los políticos a video de Deicy Jiménez con el que buscaría probar que tuvo relaciones íntimas con el expresidente Petro

Deicy Jiménez difundió el miércoles 4 de noviembre de 2026, a través de Instagram, un video en el que aparecen una voz y un rostro que atribuyó al expresidente Gustavo Petro. La mujer presentó la grabación como un respaldo a las denuncias que formuló sobre supuestos contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales durante la anterior administración. También pidió protección para ella y sus familiares. “Confío en la justicia”, afirmó.

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Jiménez aseguró, en una entrevista con Vicky Dávila, que conoció a Petro cuando él era senador y que posteriormente recibió contratos estatales. Además, denunció la existencia de una supuesta red de mujeres vinculada con funcionarios y personas cercanas al poder. Dávila sostuvo que la publicación fue realizada para respaldar el testimonio de Jiménez y reclamó medidas de seguridad para la denunciante y su familia. “Nada le puede pasar”, escribió la periodista.

Sandra Forero pidió que el caso avance ante la justicia - crédito @Sandra_ForeroR/X

La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, fue una de las primeras dirigentes en referirse al material. La funcionaria señaló que, si las acusaciones se comprueban, el caso debería avanzar ante la justicia por un eventual uso de recursos públicos con fines particulares. “¿Empiezan a llegar las pruebas?”, preguntó en una publicación.

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El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela consideró que el video “podría ser relevante” para revisar las denuncias, aunque aclaró que las autoridades deben establecer si el archivo es auténtico, determinar su contexto y evaluar su posible valor dentro de una investigación. También mencionó a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes como las entidades competentes para avanzar en esas verificaciones.

La senadora Jennifer Pedraza calificó como grave la acusación sobre una posible utilización de la Presidencia y de contratos financiados con dinero público para obtener favores sexuales. “Si se comprueba, estamos ante una forma de explotación sexual y abuso de poder inadmisible”, sostuvo.

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Jennifer Pedraza calificó las denuncias como posibles hechos de abuso de poder - crédito @JenniferPedraz/X

Desde el Pacto Histórico, Johana Osorio afirmó que la grabación no demostraba las acusaciones contra Petro y advirtió sobre una posible vulneración de la intimidad. El exministro Daniel Rojas también rechazó el contenido y aseguró que el video “no prueba nada”.