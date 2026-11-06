Colombia

Docente desaparecida hace más de dos años en Barranquilla fue hallada deambulando por las calles de Bogotá: “Apareció, estoy con ella”

Arleth Carolina Álvarez Castillo había sido visto por última vez luego de salir del conjunto residencial Golondrina, ubicado en la urbanización Alameda del Río, en la capital del Atlántico

créditos archivo Colprensa/Camila Díaz | red social Facebook
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Arleth Carolina Álvarez Castillo, una docente de Barranquilla que estaba desaparecida desde el 22 de octubre de 2024, fue encontrada con vida en Bogotá.

Allí, y según lo que confirmó su madre en diálogo con el portal regional Impacto News fue ubicada mientras deambulaba por las calles de la capital colombiana.

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Leida Castillo confirmó el reencuentro con su hija, y declaró “apareció, estoy con ella”, tras viajar desde el departamento del Atlántico hasta Bogotá.

La familia mantiene en reserva las circunstancias en las que fue localizada Arleth Carolina Álvarez, así como información sobre su estado de salud.

De momento, Castillo adelanta trámites en la capital antes de definir el regreso de ambas a la región Caribe.

La docente barranquillera fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024 - crédito red social Facebook
La docente barranquillera fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024 - crédito red social Facebook

La docente salió de su vivienda en Barranquilla el 22 de octubre de 2024

Álvarez Castillo desapareció tras salir de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en la urbanización Alameda del Río, en Barranquilla.

En ese momento ella tenía 35 años, pero la angustia y el desespero por no saber nada de su paradero por fin cesaron, luego de recibir la comunicación con la tan anhelada noticia.

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Una circular de búsqueda de la Fiscalía había consignado inicialmente el 22 de septiembre de 2024 como fecha de desaparición. Sin embargo, desde el mismo portal regional se precisó que se trató de un error y que la salida de la docente ocurrió el 22 de octubre de 2024.

Álvarez Castillo es magíster en Educación y, antes de desaparecer, trabajaba como docente en el Colegio de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande (Cobateco).

La madre buscó a su hija durante los desfiles del Carnaval de Barranquilla

El caso tuvo una de sus imágenes más visibles durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla de 2026.

Allí, Leida Castillo recorrió el desfile con una fotografía de su hija y pidió información a los asistentes sobre su paradero.

En febrero, la madre había relatado que no tenía llamadas ni pistas que permitieran saber dónde estaba Arleth Carolina.

Nueve meses después de esa búsqueda pública, recibió la noticia de que su hija había sido localizada en Bogotá.

La Alcaldía de Malambo, en cabeza de Yenis Orozco Bonett facilitó los pasajes aéreos para que Leida Castillo pudiera viajar a la capital y reencontrarse con la docente.

Hasta ahora, los allegados de Álvarez Castillo no han informado qué ocurrió durante el tiempo en el que permaneció desaparecida ni las circunstancias exactas de su ubicación en Bogotá.

La prioridad de la familia es acompañarla mientras adelantan los procedimientos necesarios.

Adicional a lo anterior, las autoridades no han difundido, por ahora, un pronunciamiento público sobre el caso ni detalles de una eventual investigación relacionada con su desaparición.

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