Colombia

Vicky Dávila arremetió contra ‘Matador’ por llamarla “moza” tras el escándalo del video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez: “Su madre”

La periodista y ex candidata presidencial rechazó las alusiones del caricaturista y lo señaló por hechos pasados en su vida personal

Nueva discusión entre el caricaturista Matador y Vicky Dávila por el video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez (@VickyDavilaH/X - @Matador000/X)
Nueva discusión entre el caricaturista Matador y Vicky Dávila por el video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez (@VickyDavilaH/X - @Matador000/X)
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La periodista Vicky Dávila le respondió públicamente a Julio César González, conocido como Matador, después de que el caricaturista la llamara “la primera moza de la nación” en una publicación de X el jueves 5 de noviembre de 2026.

La discusión se produjo en medio de las repercusiones por un video divulgado por Deicy Jiménez Ramírez, que vinculó al expresidente Gustavo Petro con presuntos contratos estatales y una relación personal.

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Dávila rechazó el mensaje de Matador con referencias a un episodio de violencia intrafamiliar que involucró al caricaturista años atrás: “’La primera moza la nación’, me llama este degenerado del Matador. Me gustaría responderle: ‘Su madre’. Pero esa pobre mujer tiene que haber sido otra víctima”.

La comunicadora continuó su réplica en su cuenta de X con una acusación directa: “El primer MALTRATADOR de la NACIÓN, que azota a golpes a la mamá de sus hijos. Y luego se hace la víctima”. En el mismo mensaje, afirmó que se trata de “un hombre que nos odia a las mujeres, solo porque somos mujeres”.

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Las acusaciones de Dávila contra Matador remiten a hechos de violencia intrafamiliar conocidos públicamente en 2023.

La periodista respondió de forma contundente al caricaturista (Vicky Dávila/X)
La periodista respondió de forma contundente al caricaturista (Vicky Dávila/X)

‘Matador’ cuestionó a Dávila por sus publicaciones sobre Gustavo Petro

El mensaje que originó la respuesta fue publicado por Matador el 5 de noviembre, luego de que Dávila cuestionara a Petro sobre el video compartido en Instagram por Jiménez. El caricaturista escribió: “@VickyDavilaH Parece la primera moza de la nación. Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del man”.

En esa misma publicación, González agregó: “Hasta debe tener un muñeco de Petrosky lleno de alfileres en el ‘bonitico’. Yo he conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky”.

La disputa comenzó después de que la periodista preguntara en X por la posición de Petro frente al material difundido por Deicy Jiménez y utilizara la etiqueta “#LosSexoContratos”, en medio del escándalo por las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación pública hacia un cruce personal entre dos figuras públicas.

Matador tachó de "moza" y "tóxica" a Vicky Dávila, que no se quedó callada (Vicky Dávila/X)
Matador tachó de "moza" y "tóxica" a Vicky Dávila, que no se quedó callada (Vicky Dávila/X)

El video de Deicy Jiménez abrió una nueva controversia sobre contratos públicos

La polémica ocurre tras la divulgación de un video de 54 segundos en Instagram por parte de Deicy Jiménez Ramírez.

La mujer presentó el registro como respaldo de su versión sobre una relación íntima con Petro y una posible conexión con cinco contratos que obtuvo en entidades como el Ministerio del Interior, el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Jiménez ha reiterado en varias oportunidades que existió un vínculo entre esos contratos y su relación con el exmandatario. Sin embargo, el video difundido no prueba por sí solo una irregularidad administrativa o contractual, pues es un asunto que requiere la verificación de las autoridades.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Tras el escándalo, Petro negó haber utilizado decisiones estatales para obtener beneficios personales y solicitó que el material audiovisual sea sometido a peritajes. En un pronunciamiento publicado durante la noche del miércoles 4 de noviembre, el exmandatario no confirmó ni descartó de forma explícita la existencia de un vínculo personal con Jiménez.

Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo”, escribió Petro en X.

Su respuesta se concentró en rechazar que los contratos públicos hubieran sido utilizados como contraprestación por favores privados. Aunque aprovechó para asegurar que todo se trata de una cortina de humo del Gobierno actual: “He dado instrucciones a mi abogado para que acuda ante las autoridades con este nuevo ataque y para que mañana mismo quede radicada la demanda contra la ley de sometimiento o más bien, de alcahutamiento de narcos”.

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