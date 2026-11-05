Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema lanzó fuerte mensaje a Gustavo Petro tras divulgarse video con Deicy Jiménez: “Los servidores públicos tenemos que ser dignos”

Carlos Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, habló del escándalo que involucra al presidente Gustavo Petro y a la excontratista Deicy Jiménez - crédito Corte Suprema - AP - suministrada a Infobae Colombia

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El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, afirmó el jueves 5 de noviembre que las autoridades deben establecer si las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro tienen implicaciones penales por un eventual uso de recursos públicos en presuntos contratos a cambio de favores sexuales.

El togado se refirió al video de 54 segundos que Jiménez divulgó en su perfil de Instagram, en el que aparece junto al exmandatario en lo que parece ser una conversación privada, de caracter sexual. La publicación se sustentó en el deseo de la mujer de respaldar sus acusaciones contra el exmandatario y pedir garantías de seguridad para ella y su familia.

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“Ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dineros del Estado”, expresó Solórzano al ser consultado sobre el caso que ha concentrado la atención mediática, pues demostraría la existencia de un vínculo entre el exmandatario y la extrabajadora sexual.

El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue posesionado por el entonces presidente Gustavo Petro, el 19 de junio de 2023 - crédito @infopresidencia/X

Magistrado de la Corte Suprema pidió establecer si existió contratación con recursos públicos

En sus afirmaciones, el presidente de la Sala Penal precisó que el contenido íntimo del video no sustituye el análisis que deben hacer las autoridades sobre los señalamientos relacionados con una posible contratación estatal. “Independientemente de lo íntimo, pues ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal”, señaló Solórzano.

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En ese orden de ideas, el togado condicionó cualquier conclusión a lo que determinen las investigaciones, e hizo un llamado a los que ejercen funciones públicas. “Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado, y en eso yo creo que tenemos responsabilidades muy grandes”, destacó el integrante del alto tribunal en sus afirmaciones.

De esta manera, Solórzano indicó que la Corte Suprema podría pronunciarse sobre el expediente si el caso llega a esa corporación por competencia. “Esperamos que las investigaciones lleguen a contextos de realidad y la Corte, en su momento, se tendrá que pronunciar si le corresponde”, dijo el magistrado, en un pronunciamiento indirecto a la dignidad de Petro.

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La denunciante, que ha revelado haber tenido una relación íntima con el expresidente de la República, alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito @deicyjimenez_/Instagram

El video de Deicy Jiménez acompañada de Gustavo Petro causó fuertes reacciones

En el mensaje que acompañó la publicación, Jiménez aseguró que el material respalda su versión sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos con entidades estatales. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió en la publicación en su perfil de Instagram, en el que pidió protección para ella y sus familiares.

De acuerdo con el el expediente, Jiménez ya rindió declaración ante la Corte Suprema y la Fiscalía adelanta actuaciones relacionadas con sus señalamientos. En el caso se incluyen referencias a la exsenadora María José Pizarro, debido a que Jiménez tuvo una vinculación contractual con la corporación cuando la congresista ocupó la primera vicepresidencia.

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Hasta el momento, la excongresista no se ha pronunciado de forma pública sobre el video que difundió la excontratista, ni sobre las acusaciones relacionadas con la contratación estatal. Contrario al expresidente Petro, que sí rechazó los señalamientos y reiteró a la opinión pública que nunca utilizó la contratación estatal para obtener beneficios personales.

Con este extenso mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó al video dado a conocer Deicy Jiménez y alegó en su defensa que el clip no ha sido analizado por un perito judicial (- crédito @petrogustavo/X)

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, escribió el exmandatario en las redes sociales y agregó que las mujeres que trabajaron en su Gobierno accedieron a los cargos por sus capacidades profesionales. “Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, añadió.

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El ex jefe de Estado cuestionó que se presente como una prueba concluyente. “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”, señaló Petro, que refirió desconoce la fecha, el origen y el alcance del material. “Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, añadió Petro.