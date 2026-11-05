Colombia

Pacto Histórico propuso un encuentro con la bancada del Partido Demócrata de Estados Unidos tras el triunfo azul en las elecciones intermedias

La bancada colombiana planteó abrir un canal de cooperación parlamentaria sobre paz, migración, justicia social y defensa institucional luego de que esa fuerza política recuperara el control del Congreso estadounidense

Pacto Histórico (@petrogustavo/X/@PactoCol/X)
La colectividad de oposición envió una carta a dirigentes de Washington con dos pedidos, reforzar programas sociales para Colombia y coordinar una cita entre representantes de ambos países (@petrogustavo/X/@PactoCol/X)
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La bancada del Pacto Histórico en el Congreso de Colombia propuso un encuentro con legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos, después de las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre de 2026, que dieron a esa colectividad el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La iniciativa figura en una comunicación dirigida a la dirección del partido y a las bancadas demócratas de las dos cámaras del Congreso estadounidense. El texto plantea una agenda conjunta sobre justicia social, paz, derechos de las comunidades migrantes y fortalecimiento democrático.

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El documento empieza con una felicitación por los resultados electorales. “Desde la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de Colombia expresamos nuestra felicitación por el importante triunfo alcanzado en las elecciones intermedias”, indicó la colectividad.

Pacto Histórico (@PactoCol/X)
La bancada del Pacto Histórico en el Congreso de Colombia propuso un encuentro con legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos (@PactoCol/X)

La carta atribuyó al Partido Demócrata la “recuperación de las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes” y mencionó victorias en gobernaciones que consideró relevantes para Estados Unidos.

El Pacto Histórico pidió reforzar la cooperación social con Colombia

La bancada propuso que la cooperación con Colombia tenga prioridad en programas destinados a reducir la desigualdad y ampliar el acceso a educación, salud, desarrollo rural y oportunidades para los jóvenes.

“Solicitamos su respaldo para orientar y fortalecer la cooperación hacia la reducción de las brechas de desigualdad, la educación, la salud, el desarrollo rural y las oportunidades para la juventud”, señala la comunicación.

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El Pacto Histórico también pidió apoyo a la implementación de la paz, a las víctimas y a los territorios con mayor impacto del conflicto armado. Según el documento, esos esfuerzos permitirían atender factores sociales relacionados con la persistencia de las violencias y garantizarían el respeto por los derechos humanos.

La carta destacó el voto de jóvenes, comunidades latinas, familias trabajadoras y sectores históricamente excluidos. Para la bancada, esas poblaciones reclaman respuestas en materia de empleo, protección social, educación y salud.

“La democracia se fortalece cuando quienes han sido relegados encuentran representación”, sostuvo el Pacto Histórico. El texto agregó que el mandato ciudadano debe traducirse en “derechos, oportunidades y límites al abuso del poder”.

La propuesta incluye una reunión entre las bancadas de ambos países

La segunda solicitud plantea establecer una agenda de trabajo y definir un próximo encuentro entre los congresistas colombianos y los legisladores demócratas de Estados Unidos.

El objetivo sería discutir propuestas de cooperación parlamentaria en asuntos de justicia social, paz, migración y democracia. “Planteamos dos solicitudes”, expresó la bancada antes de enumerar las iniciativas dirigidas al partido estadounidense.

En la comunicación, el Pacto Histórico se presentó como una fuerza de oposición en Colombia y afirmó que conoce “las luchas y las dificultades de defender una agenda de transformación social”. También reivindicó la necesidad de proteger el pluralismo y ejercer el control político con independencia.

El Pacto Histórico planteó definir un próximo encuentro entre los congresistas colombianos y los legisladores demócratas de Estados Unidos Mike Segar/REUTERS
El Pacto Histórico planteó definir un próximo encuentro entre los congresistas colombianos y los legisladores demócratas de Estados Unidos Mike Segar/REUTERS

El documento propuso que el vínculo entre ambos congresos se base en el respeto por la soberanía, el diálogo y la cooperación. “Reiteramos nuestra disposición a trabajar conjuntamente para que esta nueva etapa produzca beneficios concretos para las comunidades de ambos países”, concluyó la carta.

Detalles de los resultados

Los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos modificaron el equilibrio político en Washington. El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que limitará la capacidad de acción del presidente Donald Trump durante la parte final de su gestión. Con el control del Congreso, la oposición podrá frenar iniciativas legislativas, intensificar la supervisión sobre el Ejecutivo y condicionar nombramientos judiciales y de altos cargos.

La pérdida republicana estuvo ligada al descontento por el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán. El conflicto tuvo efectos sobre los precios de los combustibles y alimentó cuestionamientos a la administración. Los demócratas, además, lograron triunfos en estados y distritos de perfil conservador, lo que amplió la dimensión territorial de la derrota del oficialismo.

Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejaron a los demócratas con el control del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que redujo el margen político del presidente Donald Trump (Jonathan Ernst/ REUTERS)
Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejaron a los demócratas con el control del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que redujo el margen político del presidente Donald Trump (Jonathan Ernst/ REUTERS)

Trump reconoció el resultado electoral en declaraciones posteriores a la jornada. En una entrevista con The New York Times, dijo estar “absolutamente dispuesto” a aceptarlo. Más tarde, en diálogo con Fox News, valoró el desempeño de sus adversarios: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo”. También afirmó que “lucharon con ahínco”.

El presidente sostuvo que el resultado no representaba “un ataque personal” y buscó desvincular su figura de la caída republicana. Aceptó que la operación militar contra Irán influyó en el resultado, aunque defendió la decisión. También planteó la posibilidad de alcanzar acuerdos con los demócratas en materia migratoria, uno de los asuntos centrales de su administración.

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