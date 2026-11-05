Colombia

Hombre recibió brutal golpiza cuando llevaba a su hija de dos años en su bicicleta en Málaga, Santander: el ataque quedó en video

Las imágenes difundidas en redes sociales registran el momento en que varios hombres abordaron y golpearon a su víctima sin importarles que trasportaba a la pequeña

Varias personas interceptaron y agredieron físicamente a un ciclista que se desplazaba junto a su hija menor de edad. Tras el hecho en la vía pública, varios peatones y comerciantes del sector acudieron a auxiliar a la víctima y a resguardar a la niña (Yesica Parra/Facebook)
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Un hombre que se desplazaba en bicicleta junto a su hija de dos años fue atacado en Málaga, Santander, durante un altercado que quedó registrado en video y que involucró a varias personas. La menor permaneció en medio de la agresión, aunque no sufrió lesiones, según la información conocida tras el caso.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026 y provocó reacciones de rechazo en redes sociales luego de la difusión de las imágenes por la madre de la menor. En la grabación se observa al ciclista con la niña mientras varios hombres se aproximan y le propinan fuertes golpes.

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La confrontación estaría relacionada con diferencias anteriores entre dos familias del municipio, de acuerdo con la información revelada por Yesica Parra, pareja de la víctima, identificada como David Joya.

La mujer publicó la denuncia en Facebook en la que afirmó que tres hombres, a los que identificó como hermanos Barajas, habrían agredido al ciclista. Según su relato, los señalados habrían hecho caer a Joya y después lo habrían golpeado, mientras varias personas que presenciaron la situación apartaron a la menor del lugar.

En su publicación, Parra indicó que los enfrentamientos con esa familia se habrían presentado en ocasiones anteriores y aseguró que incluso ella habría sido agredida al intentar intervenir en uno de esos episodios. También aseguró que existía una denuncia previa y expresó preocupación por la seguridad de su pareja y de su hija: “Hago responsables a esta familia si algo le pasa a David o a mi hija”.

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El ciudadano fue golpeado por la espalda ante la mirada de varias personas que ayudaron a rescatar a la menor (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciudadano fue golpeado por la espalda ante la mirada de varias personas que ayudaron a rescatar a la menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las circunstancias exactas que llevaron al ataque son materia de las actuaciones adelantadas por las autoridades locales. Hasta el momento, la información disponible apunta a que la discusión previa escaló hasta un episodio físico frente a la menor de edad.

El caso generó preocupación por la presencia de la niña durante la agresión. Aunque ella no presentó heridas, su presencia se convirtió en uno de los elementos centrales de las reacciones ciudadanas que rechazaron los riesgos de las disputas entre adultos en espacios públicos y cerca de menores.

Uno de los comentarios en la publicación es de una testigo, identificada como Lorena Cáceres que dijo: “Yo estuve presente, ayudé y levanté la bebé del piso, me parece muy triste el man que agredió al muchacho por la espalda y cuando llevaba la bebé, no le importó por más que yo le grité que la bebe ojalá se haga algo al respeto pues la menor cayó, pudo ser grave”.

El hombre golpeado buscó a su pequeña tras la pelea y la consoló en medio de la mirada de los curiosos (Yesica Parra/Facebook)
El hombre golpeado buscó a su pequeña tras la pelea y la consoló en medio de la mirada de los curiosos (Yesica Parra/Facebook)

Los involucrados acudieron a una audiencia de convivencia

Después de conocerse el video, las personas vinculadas con el altercado fueron citadas ante la Inspección de Convivencia y Paz de Málaga. Allí se realizó una audiencia con el propósito de abordar lo sucedido y establecer compromisos para evitar nuevas confrontaciones.

La inspectora de Convivencia y Paz explicó el procedimiento en una entrevista con la emisora Los Andes Málaga. La funcionaria indicó que inicialmente contactó a la madre de la niña para convocarla a la diligencia, a la que también asistieron el joven relacionado con el incidente y las demás personas señaladas.

“Ese día me comuniqué con una persona no directamente involucrada, la mamá de la niña, para citar a la Inspección de Convivencia y Paz. Ella se presentó el día de ayer, se citó audiencia a ella y al joven que está involucrado en esto, así como también a las otras personas que están involucradas en el hecho y se hizo la audiencia”, expresó la inspectora.

La pareja del hombre golpeado denunció el caso en redes sociales (Yesica Parra/Facebook)
La pareja del hombre golpeado denunció el caso en redes sociales (Yesica Parra/Facebook)

Según lo informado por las autoridades, la audiencia concluyó con un compromiso entre los involucrados para que no se repitan hechos de violencia. El objetivo del acuerdo es contener el conflicto entre las dos familias y prevenir nuevas agresiones.

La cita de convivencia dejó un acuerdo para frenar la disputa entre las familias, mientras el caso continúa marcado por el rechazo que produjo la agresión frente a la niña.

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