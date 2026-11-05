Colombia

Murió bebé de siete meses en una guardería en Medellín: los responsables aseguran que no despertó de su siesta

Los padres llevan poco tiempo en Colombia y aún no cuentan con toda la documentación necesaria para realizar los trámites derivados del fallecimiento

Medicina Legal analiza las causas de la muerte de un bebé en un hogar infantil de Medellín - crédito ESPAÑA EUROPA MADRID
Medicina Legal analiza las causas de la muerte de un bebé en un hogar infantil de Medellín - crédito ESPAÑA EUROPA MADRID
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Zhamir Eziel Rojas Medrano, un bebé de siete meses, murió en un hogar infantil de Medellín después de que los cuidadores lo acostaran a dormir y no despertara. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento y esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer la causa, informó Blu Radio.

El niño estaba bajo el cuidado del establecimiento del barrio Guadalupe, en la comuna Manrique, mientras sus padres cumplían sus jornadas laborales. La familia, de nacionalidad venezolana, recibió una llamada durante la tarde con la noticia de la muerte.

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Los padres llevan poco tiempo en Colombia y aún no cuentan con toda la documentación necesaria para realizar los trámites derivados del fallecimiento. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín les brinda acompañamiento institucional para facilitar las gestiones y la entrega del cuerpo.

La espera por la autopsia y las explicaciones del hogar infantil

Primer plano de los pies descalzos de un bebé apoyados sobre las manos abiertas de un adulto, sobre una manta tejida de lana.
Zhamir Eziel Rojas Medrano, un bebé de siete meses, murió en un hogar infantil de Medellín después de que los cuidadores lo acostaran a dormir y no despertara - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliezer Rojas, padre del bebé, aseguró que su hijo no tenía antecedentes de salud que hicieran prever una situación de riesgo. “Nos dijeron que el niño estaba durmiendo y ya no despertó más. El niño está completamente sano, pues ya tocaría esperar a que le hagan la autopsia a ver qué fue lo que le pasó”, relató.

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Los cuidadores habrían dejado al niño durante su siesta y no obtuvieron respuesta al intentar despertarlo. Pese a la asistencia médica posterior, no fue posible salvarle la vida, según El Colombiano.

Las autoridades aún no han determinado si existieron circunstancias médicas adicionales que incidieran en el fallecimiento. La investigación incluye las declaraciones del personal que estaba a cargo del bebé en el centro infantil.

Acompañamiento legal, psicológico y funerario para la familia

El secretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, indicó que la Alcaldía activó atención para los padres mediante la línea 123. El funcionario señaló que el apoyo contempla gestiones ante Medicina Legal y la Fiscalía, además de orientación psicológica y jurídica.

Arcila explicó que también se otorgará auxilio funerario debido a la situación documental de la familia. “Se activa a través del 123 todo un equipo técnico que acompaña a la familia de manera psicológica y jurídica”, dijo el secretario a Caracol.

El secretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, indicó que la Alcaldía activó atención para los padres mediante la línea 123. El funcionario señaló que el apoyo contempla gestiones ante Medicina Legal y la Fiscalía, además de orientación psicológica y jurídica - crédito Europa Press
El secretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, indicó que la Alcaldía activó atención para los padres mediante la línea 123. El funcionario señaló que el apoyo contempla gestiones ante Medicina Legal y la Fiscalía, además de orientación psicológica y jurídica - crédito Europa Press

Menor de dos años habría fallecido bajo el cuidado de un jardín del Icbf en Bogotá

La muerte de Mia Isabella, una niña de dos años, provocó una protesta de padres y acudientes frente al hogar Bambi, centro infantil adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Cristian Sánchez, padre de la menor, relató que la institución le informó que su hija había sufrido un accidente y se encontraba en el Hospital Chircales: “La institución me llama ese lunes para decirme que mi hija estaba en el Hospital Chircales, a pocos metros del hogar infantil, por un accidente”.

La familia cuestionó la atención recibida y afirmó que la niña no fue auxiliada de manera oportuna: “Al momento en el que la niña se asfixió no había ningún funcionario al pendiente de la niña, no reaccionaron, no le hicieron los primeros auxilios pertinentes”.

María Ortiz, madre de Mia, explicó que la menor tenía dificultades para ganar peso y que esa situación motivó su traslado al centro mediante un proceso de restablecimiento de derechos: “La niña tenía un problema en el estómago. Ella subía de peso y volvía y bajaba”.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros padres denunciaron presuntos malos tratos, falta de vigilancia, restricciones para acompañar citas médicas y la presencia de golpes o moretones en algunos menores. Sánchez afirmó: “No solamente somos nosotros, es demás niños, demás niños y demás papás, que nos han manifestado, que han estado con golpes, han estado con moretones”.

Los familiares pidieron investigar el funcionamiento del hogar y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las autoridades: “Les pedimos a las autoridades que estén bajo control de estas entidades, de estos institutos negligentes, de estas personas negligentes”.

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