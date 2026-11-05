Colombia

Iván Cepeda denunció presunto ofrecimiento de dinero a periodistas para difamarlo y mencionó a “Barbie”

El senador aseguró que un comunicador le informó sobre una propuesta económica para publicar una columna en su contra, días después de advertir sobre supuestas campañas de desprestigio relacionadas con su labor de control político

crédito Catalina Olaya / Colprensa
Iván Cepeda se refirió a presuntas acciones para afectar su reputación y su actividad política. - crédito Catalina Olaya / Colprensa
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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda denunció que estarían ofreciendo dinero a periodistas a cambio de publicar columnas de opinión para difamarlo. Según contó el congresista, un comunicador que pidió mantener su identidad en reserva le informó que fue contactado por personas que le propusieron escribir un texto en su contra.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, Cepeda aseguró que los sujetos se presentaron como enviados de una persona a la que identificaron con el nombre de “Barbie”. El senador no entregó detalles sobre la identidad de quienes habrían realizado el ofrecimiento ni precisó la suma de dinero que supuestamente propusieron.

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“Hoy un periodista que pidió reserva de su identidad me contó que fue abordado por sujetos quienes le ofrecieron una significativa suma de dinero a cambio de escribir una columna de opinión difamándome. Dijeron ser enviados por ‘Barbie’”, escribió.

El congresista calificó el supuesto ofrecimiento como un intento de soborno dirigido a afectar su reputación y cerró su publicación con una referencia al presidente Abelardo de la Espriella.

Así que han comenzado a hacer ofertas de soborno para atentar contra mi reputación. En eso estamos hoy, Abelardo de la Espriella”, agregó.

Cepeda aseguró que un periodista recibió una oferta de dinero para escribir una columna de opinión en su contra. - crédito @IvanCepedaCast/X
Cepeda aseguró que un periodista recibió una oferta de dinero para escribir una columna de opinión en su contra. - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda ya había advertido sobre presuntas campañas de difamación

La nueva denuncia se conoce después de que el 1 de noviembre el senador publicara un video en el que alertó sobre supuestas campañas de calumnia y difamación en su contra.

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En esa intervención, Cepeda aseguró que había recibido información de múltiples fuentes sobre la preparación de acciones dirigidas a afectar su nombre, luego de un debate de control político que realizó en el Senado y ante el anuncio de una segunda sesión.

Según su versión, algunas de esas iniciativas buscarían promover su judicialización en Colombia o en el exterior, mientras que otras tendrían como propósito afectar su reputación y cuestionar su autoridad moral para formular denuncias.

“Por múltiples fuentes, tengo conocimiento de que luego de mi debate de control político en el Senado y ante el anuncio de una segunda sesión de control político, sectores de extrema derecha están desarrollando y preparando toda clase de campañas sucias de calumnia y difamación en mi contra”, manifestó.

El senador también sostuvo que esas acciones buscarían que abandone las investigaciones que adelanta desde el Congreso de la República y deje de formular los señalamientos que ha realizado.

Durante el video, defendió su trayectoria y aseguró que no modificaría su actividad legislativa por las presuntas presiones.

Si se trata de presionarme, extorsionarme o intimidarme para que me calle, les notifico a los difamadores que están perdiendo el tiempo”, afirmó.

Iván Cepeda sostuvo que seguirá con sus denuncias pese a eventuales intimidaciones, chantajes o ataques contra su honra - crédito @IvanCepedaCast/X

Pacto Histórico rechazó los señalamientos contra Iván Cepeda

Tras la denuncia del 1 de noviembre, la Dirección Nacional del Pacto Histórico publicó un comunicado en el que rechazó las presuntas campañas de desprestigio mencionadas por el senador y expresó su respaldo al congresista.

La colectividad retomó las declaraciones de Cepeda sobre las supuestas acciones que buscarían judicializarlo, afectar su reputación y frenar su labor investigativa en el Congreso.

En el documento, el movimiento político relacionó los hechos denunciados con posibles presiones contra el ejercicio de la oposición.

El Pacto Histórico rechaza contundentemente estas presiones que buscan extorsionar e intimidar el ejercicio de la oposición”, señaló la organización.

Asimismo, manifestó su respaldo a Cepeda y a otros dirigentes que, según el comunicado, serían víctimas de hostigamientos, amenazas y persecución.

La declaración también reiteró que el senador continuaría con sus actividades de control político.

El Pacto Histórico rechazó las presuntas campañas de desprestigio denunciadas por Cepeda y expresó su respaldo al senador. - crédito @PactoCol/X
El Pacto Histórico rechazó las presuntas campañas de desprestigio denunciadas por Cepeda y expresó su respaldo al senador. - crédito @PactoCol/X

¿Qué se sabe sobre el supuesto ofrecimiento de dinero?

En su publicación del 4 de noviembre, Cepeda no reveló la identidad del periodista que le transmitió la información ni presentó detalles adicionales sobre las personas que presuntamente lo abordaron.

Tampoco informó si el comunicador aceptó la propuesta, si existen registros del contacto o si los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Por ahora, el señalamiento sobre el supuesto ofrecimiento económico corresponde a la denuncia pública del senador, quien tampoco precisó quién sería la persona identificada como “Barbie”.

La nueva declaración se suma a las advertencias que Cepeda había hecho días antes sobre presuntas acciones para desacreditarlo y afectar su trabajo político e investigativo.

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