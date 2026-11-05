Colombia

Se incrementa la tensión entre el Ministerio de Agricultura y Fedegán

El Ministerio de Agricultura anunció una auditoría integral, independiente y con enfoque forense al Fondo Nacional del Ganado

Indalecio Dangond - crédito @MinAgricultura/X
Indalecio Dangond - crédito @MinAgricultura/X
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El Ministerio de Agricultura anunció una auditoría integral, independiente y con enfoque forense al Fondo Nacional del Ganado, administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

La revisión buscará establecer cómo se han recaudado, administrado e invertido los recursos provenientes de las cuotas de fomento ganadero y lechero, así como detectar eventuales sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte, conflictos de interés o desviaciones de su destinación legal.

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Según información publicada por Blu Radio, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, explicó que la decisión responde a la obligación del Gobierno de proteger los recursos públicos y garantizar que cada peso aportado por ganaderos y productores de leche sea utilizado conforme a los fines establecidos.

El jefe de la cartera aseguró que la auditoría tendrá un carácter técnico y que no parte de acusaciones previas contra Fedegán ni contra quienes han administrado el Fondo Nacional del Ganado. El objetivo, indicó, será revisar con rigor la gestión de los recursos y establecer si existen situaciones que deban ser trasladadas a otras autoridades.

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El Ministerio de Agricultura aclaró que la auditoría que se hará al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán, no parte de acusaciones - crédito Luisa González/Reuters y @Fedegan/X
El Ministerio de Agricultura aclaró que la auditoría que se hará al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán, no parte de acusaciones - crédito Luisa González/Reuters y @Fedegan/X

Auditoría revisará posibles irregularidades en el manejo de recursos

Durante el proceso se examinarán posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte y conflictos de interés. También se verificará si los recursos recaudados a través de las cuotas de fomento ganadero y lechero fueron destinados exclusivamente a los propósitos establecidos para fortalecer al sector.

Desde el Ministerio de Agricultura se insistió en que la revisión no constituye una acusación anticipada. “No partimos de acusaciones, partimos de una obligación: conocer la verdad”, señaló la cartera al explicar el alcance del proceso.

El Gobierno también advirtió que, si durante la auditoría se encuentran irregularidades, se actuará “con toda la contundencia de la ley”. Esto incluiría, según lo anunciado, acciones orientadas a recuperar los recursos que pudieran estar comprometidos y el traslado de los hallazgos a las autoridades competentes.

La decisión se produce en medio de un nuevo choque entre el Ministerio de Agricultura y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. La auditoría se concentrará específicamente en el Fondo Nacional del Ganado y en la administración de los recursos públicos que recibe a través de las cuotas de fomento.

Dangond sostuvo que la responsabilidad de su despacho consiste en garantizar que esos dineros sean utilizados de manera adecuada y que su administración pueda ser sometida a controles sin excepciones.

MinAgricultura advierte que no habrá recursos fuera de control

El ministro fue enfático al señalar que ningún recurso público ni contrato vinculado con la administración del fondo puede quedar por fuera de los mecanismos de vigilancia. “En este Ministerio no habrá recursos intocables, contratos inmunes ni administraciones por encima del control”, afirmó.

El propósito de la auditoría, de acuerdo con el Ministerio, es establecer si los recursos de fomento se están traduciendo efectivamente en oportunidades, crecimiento y bienestar para los productores vinculados con la ganadería y la producción de leche.

Dangond recordó además que los recursos provenientes de estas cuotas no pertenecen a las entidades encargadas de administrarlos. Según explicó, el dinero de fomento pertenece al sector ganadero y debe utilizarse exclusivamente para fortalecerlo, razón por la cual considera necesaria una revisión independiente sobre su manejo.

La auditoría tendrá así como eje central el seguimiento al recaudo, la administración y la inversión de los recursos del Fondo Nacional del Ganado. El Ministerio busca determinar si la gestión realizada cumple con las obligaciones legales y si los dineros han sido ejecutados de acuerdo con su destinación.

El anuncio abre un nuevo capítulo en las diferencias entre la cartera de Agricultura y Fedegán, mientras el Gobierno insiste en que el proceso tendrá un enfoque técnico y forense. La revisión deberá establecer si existen hallazgos que ameriten medidas adicionales y, de ser así, qué acciones corresponden frente a los recursos eventualmente comprometidos.

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